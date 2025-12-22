Обновлены правила учета материальных ценностей госматрезерва

Постановлением правительства от 17 декабря 2025 года внесены изменения в Правила учета материальных ценностей государственного материального резерва, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Государственный материальный резерв – запас материальных ценностей, предназначенный для мобилизационных нужд, принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и их последствий, оказания регулирующего воздействия на рынок, помощи беженцам и гуманитарной помощи.

Так, говорится, что учет материальных ценностей государственного резерва осуществляется в целях обеспечения количественной и качественной сохранности материальных ценностей государственного резерва.

Уполномоченный орган осуществляет учет наличия, закладки, выпуска, списания, перемещения, передачи на баланс другим государственным органам, подведомственной организации материальных ценностей государственного резерва.

Материальные ценности государственного резерва отражаются в бухгалтерском и складском учете ведомства или центрального исполнительного органа, государственного органа, непосредственно подчиненного и подотчетного президенту РК, выполняющего мобилизационное задание по цене закладки, осуществляется бухгалтерский учет при поставке, выпуске, списании, перемещении, передаче на баланс другим государственным органам, подведомственной организации материальных ценностей государственного резерва в соответствии с Инструкцией по ведению бухгалтерского учета материальных ценностей государственного материального резерва, по согласованию с уполномоченным органом по исполнению бюджета, а также представляется финансовая отчетность в уполномоченный орган по исполнению бюджета.

Утилизированные товары отражаются в бухгалтерском учете ведомства, государственного органа, выполняющего мобилизационное задание, по цене, указанной в отчете об оценке, предоставленном поставщиком услуг утилизации материальных ценностей государственного резерва.

Бухгалтерский учет при реализации утилизированных товаров осуществляется в соответствии с Инструкцией по согласованию с уполномоченным органом по исполнению бюджета, и представляется финансовая отчетность в уполномоченный орган по исполнению бюджета в соответствии с формами и Правилами составления и представления финансовой отчетности.

Уполномоченный орган, государственный орган, выполняющий мобилизационное задание, обеспечивают учет и контроль за качественной и количественной сохранностью материальных ценностей государственного резерва.

С лицами, ответственными за хранение материальных ценностей в пунктах хранения, подведомственных организациях или организациях, которым установлены мобилизационные заказы, заключается письменный договор о полной материальной ответственности в соответствии с типовым договором по хранению материальных ценностей государственного материального резерва и оказанию услуг, связанных с хранением.

В пунктах хранения, подведомственной организации и организациях, которым установлены мобилизационные заказы, учет и отчетность по движению и хранению материальных ценностей государственного резерва осуществляются отдельно от учета и отчетности по иной деятельности, осуществляемой ими.

Также в пунктах хранения, подведомственной организации и организациях, которым установлены мобилизационные заказы, ведутся складской учет на складе (складах) и бухгалтерский учет бухгалтерской службой.

Материальные ценности, за исключением перемещенных, при закладке в пункты хранения, подведомственную организацию и организацию, которым установлены мобилизационные заказы, ставятся на учет. При этом закладка осуществляется на основании акта закладки и акта приема-передачи.

Акты составляются в день закладки, подписываются собственноручно или посредством электронной цифровой подписи руководителем, главным бухгалтером, материально-ответственным лицом, работником мобилизационного подразделения (при его наличии) пункта хранения и подведомственной организации, скрепляются печатью (при наличии). Один экземпляр актов за пять рабочих дней направляется в ведомство, государственный орган, выполняющий мобилизационное задание, для постановки на учет материальных ценностей государственного резерва.

К актам прилагаются документы, подтверждающие соответствие материальных ценностей требованиям законодательства в области технического регулирования, испытаний, подтверждения соответствия, экспертизы, места происхождения, подтверждающие качество и безопасность товара.

Утилизированные товары при приеме в пункты хранения, подведомственную организацию и организацию, которым установлены мобилизационные заказы, для последующей реализации ставятся на бухгалтерский учет ведомства, государственного органа, выполняющего мобилизационное задание, на основании акта приема-передачи.

К актам прилагаются документы, подтверждающие соответствие утилизированных товаров требованиям законодательства, испытаний, подтверждения соответствия, экспертизы, места происхождения, подтверждающие качество и безопасность товара.

Ведомство, государственные органы, выполняющие мобилизационное задание, рассматривают акты и за пять рабочих дней со дня их получения осуществляют постановку материальных ценностей на учет в государственный резерв и бухгалтерский учет, постановку утилизированных товаров на бухгалтерский учет либо возвращают акты на доработку.

За пять рабочих дней со дня возврата пункты хранения подведомственная организация и организации, которым установлены мобилизационные заказы, направляют в ведомство доработанные акты для постановки на учет материальных ценностей в государственный резерв и бухгалтерский учет, постановку утилизированных товаров на бухгалтерский учет.

На каждую закладку по номенклатуре и объемам хранения материальных ценностей государственного резерва заполняется ярлык. Штабели, стеллажи, бункера, ячейки с материальными ценностями нумеруются. Штабельные ярлыки заполняются работником склада по мере поступления материальных ценностей на склад и прикрепляются к закладываемому материалу.

В отдельных случаях разрешается наносить краской номер ярлыка на крупногабаритные предметы и контейнеры, а соответствующий ярлык хранить на складе. Учет ярлыков ведется в журнале на электронном и бумажном носителях в возрастающей последовательности.

Складской учет материальных ценностей на складе пункта хранения и подведомственной организации ведется по карточке количественно-суммового учета материальных ценностей на складе, по наименованиям, размерам, сортам, маркам, партиям. Оприходование и списание по карточке производятся в день совершения операции на основании первичных документов, выданных складу.

Документы об оценке соответствия в формах регистрации (государственной регистрации), испытаний, подтверждения соответствия, экспертизы, места происхождения, подтверждающие качество и безопасность товара, представляемые при закладке поставщиками согласно заключенному договору на поставку товара, хранятся в технологическом отделе подведомственной организации или бухгалтерской службе пунктов хранения вместе с документами поставки.

Бухгалтерский учет материальных ценностей в пункте хранения и подведомственной организации ведется бухгалтерской службой по карточке количественно-суммового учета материальных ценностей . Оприходование или списание материальных ценностей по карточке количественно-суммового учета материальных ценностей бухгалтерской службой производятся на основании первичных документов в суточный срок после ее заполнения.

Выпущенные материальные ценности государственного резерва или реализованные утилизированные товары снимаются с учета на основании акта выпуска и акта приема-передачи.

Снятие с учета материальных ценностей государственного резерва, отобранных для проведения лабораторных исследований, испытаний, анализа, экспертизы на предмет соответствия требованиям законодательства в области технического регулирования, осуществляется на основании протоколов исследований, испытаний, заключений экспертиз, а также актов государственных органов и должностных лиц.

Материальные ценности государственного резерва, подлежащие уничтожению или утилизации, снимаются с учета на основании акта на уничтожение или утилизацию.

При перемещении материальных ценностей государственного резерва из одного пункта хранения или подведомственной организации в другой пункт хранения или подведомственную организацию материальные ценности с учета не снимаются.

В учетные данные о материальных ценностях государственного резерва вносятся сведения о движении материальных ценностей на основании акта приема-передачи. В учетные данные сведения вносятся не позднее трех рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи.

При перемещении материальных ценностей государственного резерва производится инвентаризация перемещаемых материальных ценностей, по результатам которой составляется акт инвентаризации материальных ценностей государственного резерва.

Инвентаризация производится представителем ведомства или государственного органа, выполняющего мобилизационное задание, принимающей/передающей стороны пункта хранения или подведомственной организации, по результатам которой осуществляется перемещение материальных ценностей.

При выявлении количественного несоответствия материальных ценностей государственного резерва перемещение материальных ценностей осуществляется после устранения несоответствий.

При этом после устранения несоответствий перемещение материальных ценностей производится за счет передающей стороны в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в области технического регулирования.

Инвентаризация осуществляется с привлечением должностных лиц и специалистов соответствующих государственных органов по направлению деятельности (по согласованию).

Для проведения инвентаризации приказом руководителя ведомства или руководителя государственного органа, выполняющего мобилизационное задание, создаются инвентаризационные комиссии, устанавливаются сроки начала и окончания инвентаризации.

Инвентаризационная комиссия создается из представителей ведомства или государственного органа, выполняющего мобилизационное задание, подведомственной организации или пункта хранения, должностных лиц и специалистов соответствующих государственных органов, в составе не менее 5 человек.

Инвентаризационная комиссия возглавляется представителем ведомства или государственного органа, выполняющего мобилизационное задание, осуществляющего учет и контроль государственного материального резерва.

Пункт хранения или подведомственная организация обеспечивают условия для полной и точной проверки фактического наличия материальных ценностей государственного резерва в установленные сроки.

Инвентаризационная комиссия проводит инвентаризацию материальных ценностей государственного резерва по местам их хранения.

Проверка фактического наличия материальных ценностей государственного резерва производится при непосредственном участии материально ответственных лиц.

Инвентаризация проводится при обязательном участии всех членов инвентаризационной комиссии в полном составе. Материально ответственные лица не являются членами инвентаризационной комиссии.

Перед проверкой фактического наличия материальных ценностей инвентаризационная комиссия производит:

опломбирование складских помещений и резервуаров, а также других мест хранения материальных ценностей государственного резерва;

проверку исправности всех измерительных приборов.

Инвентаризационная комиссия получает последние на момент инвентаризации отчеты о наличии и движении материальных ценностей государственного резерва.

За день до начала инвентаризации должна быть закончена обработка всех документов по приходу и расходу материальных ценностей, произведены соответствующие записи в карточках (книгах) складского учета и выведены остатки.

Материально ответственные лица до начала инвентаризации дают расписку в том, что к началу инвентаризации все документы, относящиеся к приходу и расходу материальных ценностей, сданы в бухгалтерскую службу, и все ценности, поступившие на их ответственное хранение, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

Наличие материальных ценностей при инвентаризации определяется путем обязательного подсчета, взвешивания, замера и обмера. По материалам и товарам, хранящимся в неповрежденной упаковке поставщика, количество этих ценностей в виде исключения определяется на основании документов при обязательной проверке фактического наличия части этих ценностей. Определение массы (веса или объема) навалочных материалов допускается проводить на основании обмеров и технических расчетов, о чем в описях делается соответствующая отметка.

Если инвентаризация материальных ценностей, находящихся на складах или в других закрытых помещениях, не закончена в тот же день, помещения должны быть опечатаны при уходе инвентаризационной комиссии. Печать на время инвентаризации хранится у председателя инвентаризационной комиссии. Во время перерывов в работе инвентаризационных комиссий (обеденный перерыв, ночное время, другие причины) описи должны храниться в закрытом помещении, где проводится инвентаризация (шкаф, сейф).

Сведения о фактическом наличии материальных ценностей государственного резерва записываются в инвентаризационные описи (сличительные ведомости), по результатам чего составляется акт инвентаризации.

Акт инвентаризации составляется в двух экземплярах для государственного учреждения и пункта хранения либо в трех экземплярах для государственного учреждения, подведомственной организации и филиала, парафируется и подписывается председателем и всеми членами инвентаризационной комиссии, материально ответственными лицами.

При передаче безвозмездно на баланс другим государственным органам на основании решения уполномоченного органа по управлению государственным имуществом подлежащие освежению и разбронированные материальные ценности государственного резерва при изменении номенклатуры снимаются с учета по акту на выпуск и акту приема-передачи.

При выпуске в целях освежения для выполнения государственного оборонного заказа материальные ценности государственного резерва снимаются с учета на основании акта выпуска.

Последующая закладка материальных ценностей государственного резерва, выпущенных в целях освежения для выполнения государственного оборонного заказа, осуществляется на основании акта закладки и акта приема-передачи.

Закладка осуществляется комиссией, созданной приказом руководителя ведомства или руководителем государственного органа, выполняющего мобилизационное задание. В состав комиссии входят представители ведомства или государственного органа, выполняющего мобилизационное задание, или пункта хранения или организации.

Материальные ценности государственного резерва, принятые на учет при закладке, принимаются на учет в государственный резерв и бухгалтерский учет ведомства или на бухгалтерский учет государственного органа, выполняющего мобилизационное задание.

Утилизированные товары принимаются на бухгалтерский учет ведомства или на учет государственного органа, выполняющего мобилизационное задание, для последующей реализации или передачи на баланс других государственных органов.

Материальные ценности государственного резерва и утилизированные товары снимаются с учета государственного резерва и бухгалтерского учета в случаях:

выпуска (разбронирования, освежения, заимствования);

списания недостач нефти и нефтепродуктов в пределах норм естественной убыли;

списания дебиторской задолженности;

утилизации или уничтожения;

передачи на баланс другим государственным органам;

проведения исследований (испытаний, экспертизы);

реализации утилизированных товаров;

возмещения стоимости недостачи.

Пункты хранения, подведомственная организация или организации, которым установлены мобилизационные заказы, для текущего контроля представляют сведения о постановке на учет, снятии с учета, перемещении материальных ценностей государственного резерва, которые отражаются в соответствующих графах сводного отчета о наличии и движении материальных ценностей государственного резерва.

При ведении учета материальных ценностей государственного резерва осуществляется инвентаризация.

Постановление вводится в действие с 1 января 2027 года.