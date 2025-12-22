Обновлены правила списания матценностей государственного материального резерва

Постановлением правительства от 17 декабря 2025 года внесены изменения в Правила списания, уничтожения, утилизации материальных ценностей государственного материального резерва и реализации утилизированных товаров, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что пункты хранения, подведомственная организация или организации, которым установлены мобилизационные заказы, ежегодно, в срок не позднее 30 мая, представляют в ведомство, государственный орган, выполняющий мобилизационное задание, перечень не пригодных к дальнейшему применению материальных ценностей государственного резерва, и ежеквартально в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, перечень непригодной к дальнейшему применению пищевой продукции.

На основании представленного перечня не пригодных к дальнейшему применению пищевой продукции и иных материальных ценностей государственного резерва, за исключением мобилизационного резерва, в срок не более 10 календарных дней приказом руководителя ведомства создается комиссия по списанию материальных ценностей материального резерва.

В состав комиссии включаются:

заместитель руководителя ведомства или лицо, его замещающее (председатель комиссии);

заместитель руководителя подведомственной организации или лицо, его замещающее/представитель пункта хранения;

работник бухгалтерской службы ведомства;

работник бухгалтерской службы подведомственной организации/пункта хранения;

работник структурного подразделения ведомства, ответственного за учет материальных ценностей материального резерва ведомства;

работник подведомственной организации / пункта хранения, ответственный за учет материальных ценностей;

работник технологического отдела подведомственной организации/пункта хранения.

На основании представленного перечня непригодной к дальнейшему применению пищевой продукции и иных материальных ценностей мобилизационного резерва в срок не более 10 календарных дней приказом руководителя государственного органа, выполняющего мобилизационное задание, также создается комиссия по списанию материальных ценностей мобилизационного резерва.

Для определения технического состояния материальных ценностей комиссия:

осуществляет непосредственный осмотр материальных ценностей государственного резерва, подлежащих списанию, использует при этом нормативную и техническую документацию, а также данные бухгалтерского учета, устанавливает их непригодность к восстановлению и дальнейшему использованию;

проверяет комплектность подлежащих списанию материальных ценностей;

проверяет материалы о принятых мерах по реализации материальных ценностей на торгах, передаче на баланс другим государственным органам, использованию в целях оказания регулирующего воздействия на рынок;

выясняет причины списания;

определяет обеспеченность соблюдения нормативов хранения при хранении материальных ценностей, возможность использования отдельных узлов, деталей, материалов, списываемого имущества.

Списанию подлежат материальные ценности государственного резерва:

с истекшими сроками годности и хранения;

поврежденные в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

не соответствующие требованиям законодательства РК в области технического регулирования.

По итогам осмотра технического состояния материальных ценностей комиссией составляется акт на списание материальных ценностей государственного резерва, который подписывается председателем и членами комиссии в срок не более трех рабочих дней в двух экземплярах.

Один экземпляр акта на списание остается в пункте хранения, подведомственной организации или организации, которой установлен мобилизационный заказ, второй экземпляр акта на списание направляется в ведомство или государственный орган, выполняющий мобилизационное задание, за пять рабочих дней с момента его подписания.

После получения акта на списание ведомство или государственный орган, выполняющий мобилизационное задание, в срок не более пяти рабочих дней направляет запрос по компетенции в государственные организации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения или ветеринарии для проведения санитарно-эпидемиологических или ветеринарно-санитарных экспертиз, по итогам которых оформляется протокол исследований (испытаний).

Исследования иных материальных ценностей государственного резерва проводятся аккредитованными испытательными лабораториями, по итогам которых составляется протокол исследований.

На основании протокола исследований (испытаний) пищевой продукции в срок не более 10 календарных дней приказом руководителя ведомства или руководителя государственного органа, выполняющего мобилизационное задание, либо лица, их замещающего, создается комиссия по определению утилизации или уничтожения пищевой продукции с истекшим сроком годности.

В состав комиссии включаются:

руководитель ведомства или лицо, его замещающее (председатель комиссии);

заместитель руководителя ведомства или лицо, его замещающее;

руководитель подведомственной организации или лицо, его замещающее/представитель пункта хранения;

работники структурного подразделения ведомства, ответственного за учет материальных ценностей материального резерва ведомства;

работники подведомственной организации / пункта хранения, ответственные за учет материальных ценностей;

работники технологического отдела подведомственной организации / пункта хранения;

представители государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и уполномоченного органа в области ветеринарии.

В состав комиссии по определению утилизации или уничтожения мобилизационного резерва включаются:

руководитель государственного органа, выполняющего мобилизационное задание, или лицо, его замещающее (председатель комиссии);

заместитель руководителя государственного органа, выполняющего мобилизационное задание, или лицо, его замещающее;

руководитель организации, которой установлен мобилизационный заказ, или лицо, его замещающее / представитель пункта хранения;

работники структурного подразделения государственного органа, выполняющего мобилизационное задание, ответственные за учет материальных ценностей мобилизационного резерва государственного органа, выполняющего мобилизационное задание;

работники организации, которой установлен мобилизационный заказ / пункта хранения, ответственные за учет материальных ценностей;

работники технологического отдела организации, которой установлен мобилизационный заказ / пункта хранения;

представители государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и уполномоченного органа в области ветеринарии.

По итогам заседания комиссией по определению утилизации или уничтожения составляется протокол определения утилизации или уничтожения пищевой продукции с истекшим сроком годности.

Ведомство или государственный орган, выполняющий мобилизационное задание, в рамках законодательства о государственных закупках приобретает услуги пробной утилизации непригодных к дальнейшему применению материальных ценностей государственного резерва.

На основании протокола определения утилизации или уничтожения пищевой продукции с истекшим сроком годности, протокола исследований по иным материальным ценностям и результатов пробной утилизации непригодных к дальнейшему применению материальных ценностей государственного резерва комиссия в срок не более 10 рабочих дней составляет заключение об экономической выгоде, в котором отражает экономический и технологический расчеты, устанавливает целесообразность утилизации и уничтожения.

Технологический расчет производится путем подбора технологии вторичной переработки продукта с соблюдением требований качества и безопасности.

Экономический расчет включает в себя определение (мониторинг) стоимости утилизированного товара в соответствии с конъюнктурой рынка по сравнению с балансовой стоимостью, результат которого определит рентабельность утилизации.

На основании протокола определения утилизации или уничтожения пищевой продукции с истекшим сроком годности, протокола исследований по иным материальным ценностям и заключения об экономической выгоде уполномоченный орган принимает решение о разбронировании материальных ценностей материального резерва для утилизации или уничтожения по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу.

Государственный орган, выполняющий мобилизационное задание, принимает решение о разбронировании материальных ценностей мобилизационного резерва для утилизации или уничтожения по согласованию с уполномоченным органом и уполномоченным органом по государственному имуществу.

Сведения о выпускаемых в порядке разбронирования материальных ценностей государственного резерва при уничтожении или утилизации подлежат рассекречиванию.

Правила также устанавливают порядок уничтожения и утилизации материальных ценностей государственного резерва.

Кроме того, предусмотрен порядок реализации утилизированных товаров.

Так, если утилизированный товар соответствует товару, который входит в номенклатуру и объемы хранения материальных ценностей государственного резерва, то утилизированный товар ставится на баланс ведомства или государственного органа, выполняющего мобилизационное задание, для обеспечения поставленных задач государственного резерва.

В остальных случаях утилизированные товары реализуются путем:

проведения аукциона на веб-портале реестра в соответствии с планом оперирования;

передачи на баланс другим государственным органам или подведомственной организации.

Постановление вводится в действие с 1 января 2027 года.