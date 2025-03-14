Правительство обновило правила оперирования ценностями матрезерва

Постановлением правительства РК от 12 марта 2025 года внесены изменения в Правила оперирования материальными ценностями государственного материального резерва, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложены несколько пунктов правил.

Так, говорится, что материальные ценности, поставляемые в государственный материальный резерв, должны соответствовать требованиям законодательства РК в области технического регулирования на весь срок хранения и сопровождаться документами об оценке соответствия в формах регистрации (государственной регистрации), испытаний, подтверждения соответствия, экспертизы, подтверждающими качество и безопасность товара, а также быть подготовлены к длительному хранению.

Уполномоченный орган организует проведение исследований (испытаний) материальных ценностей, поставляемых и находящихся на хранении в государственном материальном резерве, на соответствие требованиям законодательства республики.

Указывается, что после включения юридических лиц в перечень пунктов хранения при заключении договора по хранению материальных ценностей государственного материального резерва и оказанию услуг, связанных с хранением, пункт хранения предоставляет банковскую гарантию или страховой полис.

Типовой договор хранения утверждается уполномоченным органом.

Предусматривается, что ведомство для передачи на баланс другим государственным органам размещает на своем интернет-ресурсе перечень материальных ценностей, подлежащих освежению, и разбронированных материальных ценностей при изменении номенклатуры и направляет информацию в центральные государственные и местные исполнительные органы республики о безвозмездной передаче материальных ценностей.

Центральные государственные и местные исполнительные органы республики в срок не более 10 рабочих дней рассматривают перечень со дня его размещения на интернет-ресурсе ведомства и представляют в ведомство заявки о приеме материальных ценностей государственного материального резерва, подлежащих освежению, и разбронированных материальных ценностей при изменении номенклатуры, содержащие сведения о наименовании, количестве, единице измерения материальных ценностей, предполагаемой дате приема.

Ведомство в срок не более 10 рабочих дней со дня поступления заявок государственных органов рассматривает и согласовывает либо отказывает в их согласовании с указанием причин.

При согласовании заявок государственных органов-получателей о передаче материальных ценностей государственного материального резерва, подлежащих освежению, и разбронированных материальных ценностей при изменении номенклатуры ведомство направляет заявки уполномоченному органу по управлению государственным имуществом для принятия соответствующего решения.

Транспортные расходы, в том числе расходы, связанные с погрузкой-разгрузкой материальных ценностей, осуществляются за счет государственного органа-получателя.

Приказ вводится в действие с 14 марта 2025 года.