#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
495.28
538.32
5.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
495.28
538.32
5.77
Право

Правительство обновило правила оперирования ценностями матрезерва

Заседание, зал заседаний, пустой зал, госслужба, государственная служба, госслужащие , фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 09:56 Фото: akorda.kz
Постановлением правительства РК от 12 марта 2025 года внесены изменения в Правила оперирования материальными ценностями государственного материального резерва, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложены несколько пунктов правил.

Так, говорится, что материальные ценности, поставляемые в государственный материальный резерв, должны соответствовать требованиям законодательства РК в области технического регулирования на весь срок хранения и сопровождаться документами об оценке соответствия в формах регистрации (государственной регистрации), испытаний, подтверждения соответствия, экспертизы, подтверждающими качество и безопасность товара, а также быть подготовлены к длительному хранению.

Уполномоченный орган организует проведение исследований (испытаний) материальных ценностей, поставляемых и находящихся на хранении в государственном материальном резерве, на соответствие требованиям законодательства республики.

Указывается, что после включения юридических лиц в перечень пунктов хранения при заключении договора по хранению материальных ценностей государственного материального резерва и оказанию услуг, связанных с хранением, пункт хранения предоставляет банковскую гарантию или страховой полис.

Типовой договор хранения утверждается уполномоченным органом.

Предусматривается, что ведомство для передачи на баланс другим государственным органам размещает на своем интернет-ресурсе перечень материальных ценностей, подлежащих освежению, и разбронированных материальных ценностей при изменении номенклатуры и направляет информацию в центральные государственные и местные исполнительные органы республики о безвозмездной передаче материальных ценностей.

Центральные государственные и местные исполнительные органы республики в срок не более 10 рабочих дней рассматривают перечень со дня его размещения на интернет-ресурсе ведомства и представляют в ведомство заявки о приеме материальных ценностей государственного материального резерва, подлежащих освежению, и разбронированных материальных ценностей при изменении номенклатуры, содержащие сведения о наименовании, количестве, единице измерения материальных ценностей, предполагаемой дате приема.

Ведомство в срок не более 10 рабочих дней со дня поступления заявок государственных органов рассматривает и согласовывает либо отказывает в их согласовании с указанием причин.

При согласовании заявок государственных органов-получателей о передаче материальных ценностей государственного материального резерва, подлежащих освежению, и разбронированных материальных ценностей при изменении номенклатуры ведомство направляет заявки уполномоченному органу по управлению государственным имуществом для принятия соответствующего решения.

Транспортные расходы, в том числе расходы, связанные с погрузкой-разгрузкой материальных ценностей, осуществляются за счет государственного органа-получателя.

Приказ вводится в действие с 14 марта 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Поделиться новостью
Читайте также
В Казахстане появятся организации временного пребывания для освободившихся из колоний
Право
10:14, Сегодня
В Казахстане появятся организации временного пребывания для освободившихся из колоний
Список ведущих вузов для зарубежных научных стажировок утвердили в Казахстане
Право
10:09, Сегодня
Список ведущих вузов для зарубежных научных стажировок утвердили в Казахстане
Минздрав обновил перечень продукции и объектов, подлежащих санэпиднадзору
Право
09:34, Сегодня
Минздрав обновил перечень продукции и объектов, подлежащих санэпиднадзору
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: