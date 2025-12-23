Комитету по делам гражданского общества обновили функции
В частности, уточняется, что республиканское государственное учреждение "Комитет по делам гражданского общества" является ведомством Министерства культуры и информации РК, осуществляющим руководство в сферах взаимодействия государства и гражданского общества, государственного социального заказа, государственного заказа на реализацию стратегического партнерства, предоставления грантов и присуждения премий для неправительственных организаций, волонтерской деятельности, деятельности общественных советов, благотворительности, медиации и внутриполитической стабильности.
Кроме того, функции комитета изложены в новой редакции.
общие функции:
стратегические:
- обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере взаимодействия государства и гражданского общества;
- участие в разработке стратегических и программных документов по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;
регулятивные:
- разработка и согласование нормативных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию ведомства при наличии прямой компетенции по их утверждению в приказах министра, за исключением нормативных правовых актов, затрагивающих права и свободы человека и гражданина, в пределах компетенции Комитета;
реализационные:
- обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов в пределах компетенции Комитета;
- проведение правового мониторинга нормативных правовых актов в рамках компетенции Комитета;
- внесение предложений по совершенствованию законодательства в рамках компетенции Комитета;
- обеспечение работы по достижению целевых индикаторов, показателей, качественному и своевременному исполнению мероприятий документов Системы государственного планирования в рамках компетенции Комитета;
- участие в формировании направлений и проведении оценки эффективности государственных грантов и рассмотрение отчета оператора о результатах реализации государственных грантов в рамках компетенции Комитета;
- участие в формировании, мониторинге реализации и оценке результатов государственного социального заказа в рамках компетенции Комитета;
- участие в проведение конкурсного отбора стратегических партнеров и заключение с ними договоров, а также в осуществлении оценки исполнения стратегическими партнерами обязательств в соответствии с заключенными договорами и правилами осуществления государственного заказа на реализацию стратегического партнерства по вопросам компетенции Комитета;
- координация деятельности по реализации программ и проектов, мероприятий в сфере взаимодействия государства и гражданского общества в рамках компетенции Комитета;
- разработка соглашений, меморандумов и договоров в соответствующих сферах;
- обеспечение осуществления информационно-разъяснительной, консультативной, методической работы по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;
- рассмотрение рекомендаций общественного совета по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;
- проведение внутреннего контроля за исполнением правовых актов индивидуального применения (мероприятий, выполнение которых предусмотрено правовыми актами) и поручений президента РК, правительства РК и руководящих должностных лиц государственного органа, вытекающих из иных документов служебного характера;
- участие в судебных процессах и подготовка соответствующих материалов в соответствии с законодательством республики по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;
- осуществление координации и методического сопровождения местных исполнительных органов в регулируемых Комитетом сферах;
- создание и размещение публикаций на официальном сайте, страницах в социальных сетях, ведение аккаунтов Комитета, и обратная связь с пользователями;
- рассмотрение обращений физических и юридических лиц в соответствии с законодательством РК;
- размещение и актуализация информации на Единой платформе интернет-ресурсов государственных органов в пределах компетенции Комитета;
- подготовка аналитических, справочных материалов, организация экспертно-аналитической деятельности по вопросам входящим в компетенцию Комитета;
- организация и проведение республиканских, международных и иных мероприятий по вопросам входящим в компетенцию Комитета;
- участие в разработке и исполнение плана развития министерства, плана мероприятий по реализации Концепции развития гражданского общества, Плана по реализации рекомендаций Гражданского форума, а также Комплексного плана комитета по вопросам входящим в компетенцию комитета;
- взаимодействие с некоммерческими организациями и иными организациями по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;
- разработка форм, предназначенных для сбора административных данных, регулируемый Комитетом сферах, по согласованию с уполномоченным органом в области государственной статистики;
- осуществление иных функций, предусмотренных законами РК, актами президента и правительства РК, а также поручениями руководства министерства.
Управления межведомственной координации:
стратегические:
- осуществление международного сотрудничества по вопросам, относящимся к компетенции Комитета, а также разработка и заключение соглашений, меморандумов и договоров, в том числе международных, по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;
регулятивные:
- разработка правил формирования Базы данных неправительственных организаций;
реализационные:
- внесение предложений по совершенствованию законодательства о некоммерческих организациях;
- осуществление межотраслевой координации в сфере деятельности неправительственных организаций;
- формирование, осуществление ведения и развития Базы данных неправительственных организаций;
- осуществление проверки сведений, представляемых для включения в Базу данных неправительственных организаций;
- обеспечение работы по реализации целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций (Мир, правосудие и эффективные институты);
- координация работы Комитета в сфере международного сотрудничества;
- взаимодействие с международными организациями, с международными неправительственными и иными организациями в рамках компетенции Комитета;
- осуществление международного сотрудничества по вопросам, относящимся к компетенции Комитета, а также разработка и заключение соглашений, меморандумов и договоров, в том числе международных, по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;
- направление в центральные государственные и местные органы рекомендаций по взаимодействию с международными неправительственными организациями по вопросам мониторинга, предоставления отчетности, выполнению рекомендации ФАТФ и иных международных организации;
- координация исполнения рекомендации международных организации касательно вопросов развития гражданского общества в рамках компетенций Комитета;
- проведение анализа и мониторинга деятельности некоммерческих организаций на предмет выявления рисков финансирования терроризма с представлением такой информации в уполномоченный орган в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма;
- проведение информационно-разъяснительной работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для некоммерческих организаций;
- осуществление взаимодействия с государственными органами и некоммерческими организациями по вопросу проведения секторальной оценки рисков и соблюдения законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Управление по вопросам деятельности общественных советов:
стратегические:
- обеспечение реализации государственной политики по вопросам деятельности общественных советов;
регулятивные:
- разработка типового положения об Общественном совете;
- разработка правил организации и проведения общественного контроля;
реализационные:
- внесение предложений по совершенствованию законодательства, регулирующего деятельность общественных советов;
- внесение предложений по совершенствованию законодательства, регулирующего сферу общественного контроля;
- организация работы по формированию общественного совета при Министерстве;
- осуществление организационного обеспечения деятельности общественного совета;
- взаимодействие с общественными советами, образованными на республиканском и местном уровнях, по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;
- осуществление координации и методического сопровождения деятельности общественных советов на республиканском и местном уровнях;
- осуществление подготовки и внесение Национального доклада о деятельности общественных советов в Казахстане не менее одного раза в три года в правительство РК для последующего представления президенту республики;
- выработка рекомендаций по формированию состава общественных советов, а также по количественному составу на местном уровне;
- координация работы площадки Координационного центра общественных советов;
- прием и обработка административных данных в сфере деятельности общественных советов;
- осуществление координации и методического сопровождения государственных органов и квазигосударственного сектора в регулируемых Управлением сферах;
- взаимодействие с субъектами общественного контроля по вопросам проведения общественного контроля;
- осуществление руководства соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении подведомственных организаций.
Управление поддержки гражданских инициатив:
стратегические:
- обеспечение реализации государственной политики в сфере государственного социального заказа, государственного заказа на реализацию стратегического партнерства, предоставления грантов и присуждения премий для неправительственных организаций;
регулятивные:
- разработка правил формирования, предоставления, мониторинга и оценки эффективности государственных грантов;
- разработка правил осуществления государственного заказа на реализацию стратегического партнерства;
- разработка правил формирования, мониторинга реализации, оценки результатов государственного социального заказа;
- разработка стандартов государственного социального заказа;
- разработка правил присуждения премий для неправительственных организаций;
- разработка формы отчета оператора в сфере грантового финансирования неправительственных организаций о результатах его деятельности;
реализационные:
- внесение предложений по совершенствованию законодательства в сфере государственного социального заказа, государственного заказа на реализацию стратегического партнерства, предоставления грантов и присуждения премий для неправительственных организаций;
- осуществление взаимодействия и сотрудничества с неправительственными организациями по вопросам государственного социального заказа, государственного заказа на реализацию стратегического партнерства, предоставления грантов и присуждения премий для неправительственных организаций;
- осуществление координации деятельности государственных органов по формированию, мониторингу реализации и оценке результатов государственного социального заказа, предоставлению государственных грантов и осуществлению государственного заказа на реализацию стратегического партнерства;
- оказание информационной, консультативной, методической поддержки государственным органам, осуществляющим формирование, реализацию, мониторинг реализации и оценку результатов государственного социального заказа на центральном и местном уровнях;
- оказание информационной, консультативной, методической поддержки неправительственным организациям, осуществляющим государственный социальный заказ;
- ежегодное представление информации в правительство РК по итогам реализации государственного социального заказа;
- размещение на своем интернет-ресурсе тем государственного социального заказа, формируемого государственными органами;
- координация деятельности Комитета по формированию, мониторингу реализации и оценке результатов государственного социального заказа;
- размещение на интернет-ресурсе Министерства, планируемых тем и информации по реализации государственного социального заказа и оценки результатов государственного социального заказа реализуемых в рамках курируемых сфер Комитета;
- на основе рекомендаций Координационного совета по взаимодействию с неправительственными организациями при уполномоченном органе в сфере взаимодействия с неправительственными организациями формирование государственных грантов по направлениям и объемам финансирования в пределах компетенций Комитета;
- подготовка перечня направлений государственных грантов для неправительственных организации, согласно предложениям структурных подразделений министерства;
- координация деятельности Комитета по предоставлению государственных грантов оператору в сфере грантового финансирования неправительственных организаций;
- координация деятельности Комитета по осуществлению оценки эффективности государственных грантов с привлечением представителей гражданского общества в соответствии с правилами формирования, предоставления, мониторинга и оценки эффективности государственных грантов;
- рассмотрение отчета оператора в сфере грантового финансирования неправительственных организаций о результатах его деятельности;
- осуществление присуждения премий для неправительственных организаций;
- проведение работы по организации конкурса по присуждению премий для неправительственных организаций;
- формирование направлений государственного заказа на реализацию стратегического партнерства согласно предложениям структурных подразделений министерства;
- координация деятельности Комитета по проведению конкурсного отбора стратегических партнеров и заключение с ними договоров, а также по осуществлению оценки исполнения стратегическими партнерами обязательств в соответствии с заключенными договорами и в соответствии с правилами осуществления государственного заказа на реализацию стратегического партнерства;
- направление на рассмотрение Координационного совета перечня направлений государственных грантов, планируемые темы социальных проектов в рамках государственного социального заказа и государственного заказа на реализацию стратегического партнерства относящихся к компетенции центральных государственных органов;
- организация сбора предложений от неправительственных организации и граждан организаций для формирования тем социальных проектов в рамках государственного социального заказа и грантового финансирования, по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;
- осуществление руководства соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении подведомственных организаций;
- участие в реализации республиканских бюджетных программ.
Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества:
реализационные:
- осуществление взаимодействия и сотрудничества с неправительственными организациями;
- организация работы по проведению Гражданского форума Казахстана;
- координация работы по проведению региональных гражданских форумов;
- формирование и мониторинг исполнения Плана по реализации рекомендаций Гражданского форума;
- формирование и мониторинг исполнения Плана мероприятий по реализации Концепции развития гражданского общества;
- создание Координационного совета по взаимодействию с неправительственными организациями при уполномоченном органе, разработка и утверждение Положения, состава и Плана работы;
- организация деятельности Координационного совета по взаимодействию с неправительственными организациями при уполномоченном органе;
- мониторинг и анализ исполнения рекомендаций членов Координационного совета по взаимодействию с неправительственными организациями;
- направление в центральные государственные органы рекомендаций Координационного совета по направлениям государственных грантов, по планируемым темам социальных проектов в рамках государственного социального заказа и государственного заказа на реализацию стратегического партнерства в соответствии с их компетенцией;
- координация и мониторинг деятельности Советов по взаимодействию и сотрудничеству с неправительственными организациями в государственных органах;
- организация деятельности рабочих групп при Координационном совете в области социальной защиты лиц с инвалидностью по направлениям культуру и информации, поддержки общественных объединений лиц с инвалидностью;
- координация и мониторинг деятельности уполномоченных по взаимодействию с неправительственными организациями в государственных органах;
- мониторинг и анализ интернет-ресурсов государственных органов по вопросам взаимодействия с неправительственными организациями;
- координация информационно-аналитической деятельности в рамках компетенции Комитета;
- организация деятельности Национального курултая при президенте РК;
- координация осуществления информационно-аналитического обеспечения деятельности Национального курултая при президенте РК;
- осуществление мониторинга реализации рекомендаций и предложений, принятых Национальным курултаем;
- осуществление иных полномочий, необходимых для обеспечения деятельности Национального курултая;
- выработка предложений по взаимодействию с институтами гражданского общества.
Управление общественно-политической работы:
стратегические:
- обеспечение реализации государственной политики в сфере внутриполитической стабильности пределах компетенции Комитета;
- обеспечение реализации государственной политики в сфере медиации;
- регулятивные:
- разработка правил избрания общественного медиатора;
- разработка правил ведения реестра общественных медиаторов;
- разработка Правил прохождения обучения по программе подготовки медиаторов;
- разработка нормативных правовых актов по вопросам медиации;
- ведение реестра организаций медиаторов;
- ведение реестра судей в отставке, осуществляющих деятельность медиатора на профессиональной основе;
реализационные:
- координация деятельности организаций медиаторов;
- разработка и утверждение форм отличительных знаков организатора мирных собраний;
- организация деятельности Координационного совета по развитию института медиации;
- обеспечение функционирования и развития системы медиации;
- обеспечение информирования населения об организациях медиаторов, механизмах, основаниях и условиях применения медиации;
- содействие в развитии и координация медиации в пределах компетенции управления;
- изучение общественного мнения и политических процессов.
Управление по вопросам благотворительности и волонтерства:
стратегические:
- обеспечение реализации государственной политики в сферах благотворительности и волонтерской деятельности;
регулятивные:
- разработка правил по ведению реестра учета волонтерской деятельности;
- разработка правил присуждения международной премии "Волонтер года";
- разработка правил присуждения почетного звания в сфере благотворительности;
- разработка типового устава фонда целевого капитала по согласованию с уполномоченным органом в области науки и высшего образования;
- ведение реестра учета волонтерской деятельности;
реализационные:
- внесение предложений по совершенствованию законодательства в сфере благотворительности;
- внесение предложений по совершенствованию законодательства в сфере волонтерской деятельности;
- осуществление международного сотрудничества в сфере волонтерской деятельности;
- осуществление мониторинга исполнения законодательства в сфере волонтерской деятельности;
- координация и организация методического сопровождения деятельности государственных органов в сфере развития волонтерской деятельности;
- осуществление свода и обобщения информации о волонтерской деятельности в РК;
- разработка рекомендаций по порядку привлечения волонтерских организаций и волонтеров к участию в реализации волонтерских программ (проектов) и проведению волонтерских акций;
- координация деятельности центральных и местных исполнительных органов в части организации волонтерской деятельности;
- взаимодействие с физическими, юридическими лицами и государственными органами в сфере волонтерской деятельности;
- осуществление мониторинга за исполнением законодательства в сфере благотворительности;
- взаимодействие с благотворительными и иными организациями по вопросам совершенствования сферы благотворительности;
- взаимодействие с физическими, юридическими лицами и государственными органами в сфере благотворительности;
- содействие в развитии и координация благотворительности в пределах компетенции Комитета;
- обеспечение выполнения обязательств по международным договорам Республики Казахстан, заключаемым от имени РК, в сфере волонтерской деятельности;
- присуждение почетного звания в сфере благотворительности;
- присуждения международной премии "Волонтер года";
- размещение на своем интернет-ресурсе реестра учета волонтерской деятельности.
Приказ вводится в действие со дня его подписания.