Комитету по делам гражданского общества обновили функции

Приказом заместителя премьер-министра – министра культуры и информации от 11 декабря 2025 года внесены изменения в Положение РГУ "Комитет по делам гражданского общества Министерства культуры и информации РК", сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что республиканское государственное учреждение "Комитет по делам гражданского общества" является ведомством Министерства культуры и информации РК, осуществляющим руководство в сферах взаимодействия государства и гражданского общества, государственного социального заказа, государственного заказа на реализацию стратегического партнерства, предоставления грантов и присуждения премий для неправительственных организаций, волонтерской деятельности, деятельности общественных советов, благотворительности, медиации и внутриполитической стабильности.

Кроме того, функции комитета изложены в новой редакции.

общие функции:

стратегические:

обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере взаимодействия государства и гражданского общества;

участие в разработке стратегических и программных документов по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;

регулятивные:

разработка и согласование нормативных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию ведомства при наличии прямой компетенции по их утверждению в приказах министра, за исключением нормативных правовых актов, затрагивающих права и свободы человека и гражданина, в пределах компетенции Комитета;

реализационные:

обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов в пределах компетенции Комитета;

проведение правового мониторинга нормативных правовых актов в рамках компетенции Комитета;

внесение предложений по совершенствованию законодательства в рамках компетенции Комитета;

обеспечение работы по достижению целевых индикаторов, показателей, качественному и своевременному исполнению мероприятий документов Системы государственного планирования в рамках компетенции Комитета;

участие в формировании направлений и проведении оценки эффективности государственных грантов и рассмотрение отчета оператора о результатах реализации государственных грантов в рамках компетенции Комитета;

участие в формировании, мониторинге реализации и оценке результатов государственного социального заказа в рамках компетенции Комитета;

участие в проведение конкурсного отбора стратегических партнеров и заключение с ними договоров, а также в осуществлении оценки исполнения стратегическими партнерами обязательств в соответствии с заключенными договорами и правилами осуществления государственного заказа на реализацию стратегического партнерства по вопросам компетенции Комитета;

координация деятельности по реализации программ и проектов, мероприятий в сфере взаимодействия государства и гражданского общества в рамках компетенции Комитета;

разработка соглашений, меморандумов и договоров в соответствующих сферах;

обеспечение осуществления информационно-разъяснительной, консультативной, методической работы по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;

рассмотрение рекомендаций общественного совета по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;

проведение внутреннего контроля за исполнением правовых актов индивидуального применения (мероприятий, выполнение которых предусмотрено правовыми актами) и поручений президента РК, правительства РК и руководящих должностных лиц государственного органа, вытекающих из иных документов служебного характера;

участие в судебных процессах и подготовка соответствующих материалов в соответствии с законодательством республики по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;

осуществление координации и методического сопровождения местных исполнительных органов в регулируемых Комитетом сферах;

создание и размещение публикаций на официальном сайте, страницах в социальных сетях, ведение аккаунтов Комитета, и обратная связь с пользователями;

рассмотрение обращений физических и юридических лиц в соответствии с законодательством РК;

размещение и актуализация информации на Единой платформе интернет-ресурсов государственных органов в пределах компетенции Комитета;

подготовка аналитических, справочных материалов, организация экспертно-аналитической деятельности по вопросам входящим в компетенцию Комитета;

организация и проведение республиканских, международных и иных мероприятий по вопросам входящим в компетенцию Комитета;

участие в разработке и исполнение плана развития министерства, плана мероприятий по реализации Концепции развития гражданского общества, Плана по реализации рекомендаций Гражданского форума, а также Комплексного плана комитета по вопросам входящим в компетенцию комитета;

взаимодействие с некоммерческими организациями и иными организациями по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;

разработка форм, предназначенных для сбора административных данных, регулируемый Комитетом сферах, по согласованию с уполномоченным органом в области государственной статистики;

осуществление иных функций, предусмотренных законами РК, актами президента и правительства РК, а также поручениями руководства министерства.

Управления межведомственной координации:

стратегические:

осуществление международного сотрудничества по вопросам, относящимся к компетенции Комитета, а также разработка и заключение соглашений, меморандумов и договоров, в том числе международных, по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;

регулятивные:

разработка правил формирования Базы данных неправительственных организаций;

реализационные:

внесение предложений по совершенствованию законодательства о некоммерческих организациях;

осуществление межотраслевой координации в сфере деятельности неправительственных организаций;

формирование, осуществление ведения и развития Базы данных неправительственных организаций;

осуществление проверки сведений, представляемых для включения в Базу данных неправительственных организаций;

обеспечение работы по реализации целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций (Мир, правосудие и эффективные институты);

координация работы Комитета в сфере международного сотрудничества;

взаимодействие с международными организациями, с международными неправительственными и иными организациями в рамках компетенции Комитета;

осуществление международного сотрудничества по вопросам, относящимся к компетенции Комитета, а также разработка и заключение соглашений, меморандумов и договоров, в том числе международных, по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;

направление в центральные государственные и местные органы рекомендаций по взаимодействию с международными неправительственными организациями по вопросам мониторинга, предоставления отчетности, выполнению рекомендации ФАТФ и иных международных организации;

координация исполнения рекомендации международных организации касательно вопросов развития гражданского общества в рамках компетенций Комитета;

проведение анализа и мониторинга деятельности некоммерческих организаций на предмет выявления рисков финансирования терроризма с представлением такой информации в уполномоченный орган в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма;

проведение информационно-разъяснительной работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для некоммерческих организаций;

осуществление взаимодействия с государственными органами и некоммерческими организациями по вопросу проведения секторальной оценки рисков и соблюдения законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Управление по вопросам деятельности общественных советов:

стратегические:

обеспечение реализации государственной политики по вопросам деятельности общественных советов;

регулятивные:

разработка типового положения об Общественном совете;

разработка правил организации и проведения общественного контроля;

реализационные:

внесение предложений по совершенствованию законодательства, регулирующего деятельность общественных советов;

внесение предложений по совершенствованию законодательства, регулирующего сферу общественного контроля;

организация работы по формированию общественного совета при Министерстве;

осуществление организационного обеспечения деятельности общественного совета;

взаимодействие с общественными советами, образованными на республиканском и местном уровнях, по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;

осуществление координации и методического сопровождения деятельности общественных советов на республиканском и местном уровнях;

осуществление подготовки и внесение Национального доклада о деятельности общественных советов в Казахстане не менее одного раза в три года в правительство РК для последующего представления президенту республики;

выработка рекомендаций по формированию состава общественных советов, а также по количественному составу на местном уровне;

координация работы площадки Координационного центра общественных советов;

прием и обработка административных данных в сфере деятельности общественных советов;

осуществление координации и методического сопровождения государственных органов и квазигосударственного сектора в регулируемых Управлением сферах;

взаимодействие с субъектами общественного контроля по вопросам проведения общественного контроля;

осуществление руководства соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении подведомственных организаций.

Управление поддержки гражданских инициатив:

стратегические:

обеспечение реализации государственной политики в сфере государственного социального заказа, государственного заказа на реализацию стратегического партнерства, предоставления грантов и присуждения премий для неправительственных организаций;

регулятивные:

разработка правил формирования, предоставления, мониторинга и оценки эффективности государственных грантов;

разработка правил осуществления государственного заказа на реализацию стратегического партнерства;

разработка правил формирования, мониторинга реализации, оценки результатов государственного социального заказа;

разработка стандартов государственного социального заказа;

разработка правил присуждения премий для неправительственных организаций;

разработка формы отчета оператора в сфере грантового финансирования неправительственных организаций о результатах его деятельности;

реализационные:

внесение предложений по совершенствованию законодательства в сфере государственного социального заказа, государственного заказа на реализацию стратегического партнерства, предоставления грантов и присуждения премий для неправительственных организаций;

осуществление взаимодействия и сотрудничества с неправительственными организациями по вопросам государственного социального заказа, государственного заказа на реализацию стратегического партнерства, предоставления грантов и присуждения премий для неправительственных организаций;

осуществление координации деятельности государственных органов по формированию, мониторингу реализации и оценке результатов государственного социального заказа, предоставлению государственных грантов и осуществлению государственного заказа на реализацию стратегического партнерства;

оказание информационной, консультативной, методической поддержки государственным органам, осуществляющим формирование, реализацию, мониторинг реализации и оценку результатов государственного социального заказа на центральном и местном уровнях;

оказание информационной, консультативной, методической поддержки неправительственным организациям, осуществляющим государственный социальный заказ;

ежегодное представление информации в правительство РК по итогам реализации государственного социального заказа;

размещение на своем интернет-ресурсе тем государственного социального заказа, формируемого государственными органами;

координация деятельности Комитета по формированию, мониторингу реализации и оценке результатов государственного социального заказа;

размещение на интернет-ресурсе Министерства, планируемых тем и информации по реализации государственного социального заказа и оценки результатов государственного социального заказа реализуемых в рамках курируемых сфер Комитета;

на основе рекомендаций Координационного совета по взаимодействию с неправительственными организациями при уполномоченном органе в сфере взаимодействия с неправительственными организациями формирование государственных грантов по направлениям и объемам финансирования в пределах компетенций Комитета;

подготовка перечня направлений государственных грантов для неправительственных организации, согласно предложениям структурных подразделений министерства;

координация деятельности Комитета по предоставлению государственных грантов оператору в сфере грантового финансирования неправительственных организаций;

координация деятельности Комитета по осуществлению оценки эффективности государственных грантов с привлечением представителей гражданского общества в соответствии с правилами формирования, предоставления, мониторинга и оценки эффективности государственных грантов;

рассмотрение отчета оператора в сфере грантового финансирования неправительственных организаций о результатах его деятельности;

осуществление присуждения премий для неправительственных организаций;

проведение работы по организации конкурса по присуждению премий для неправительственных организаций;

формирование направлений государственного заказа на реализацию стратегического партнерства согласно предложениям структурных подразделений министерства;

координация деятельности Комитета по проведению конкурсного отбора стратегических партнеров и заключение с ними договоров, а также по осуществлению оценки исполнения стратегическими партнерами обязательств в соответствии с заключенными договорами и в соответствии с правилами осуществления государственного заказа на реализацию стратегического партнерства;

направление на рассмотрение Координационного совета перечня направлений государственных грантов, планируемые темы социальных проектов в рамках государственного социального заказа и государственного заказа на реализацию стратегического партнерства относящихся к компетенции центральных государственных органов;

организация сбора предложений от неправительственных организации и граждан организаций для формирования тем социальных проектов в рамках государственного социального заказа и грантового финансирования, по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;

осуществление руководства соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении подведомственных организаций;

участие в реализации республиканских бюджетных программ.

Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества:

реализационные:

осуществление взаимодействия и сотрудничества с неправительственными организациями;

организация работы по проведению Гражданского форума Казахстана;

координация работы по проведению региональных гражданских форумов;

формирование и мониторинг исполнения Плана по реализации рекомендаций Гражданского форума;

формирование и мониторинг исполнения Плана мероприятий по реализации Концепции развития гражданского общества;

создание Координационного совета по взаимодействию с неправительственными организациями при уполномоченном органе, разработка и утверждение Положения, состава и Плана работы;

организация деятельности Координационного совета по взаимодействию с неправительственными организациями при уполномоченном органе;

мониторинг и анализ исполнения рекомендаций членов Координационного совета по взаимодействию с неправительственными организациями;

направление в центральные государственные органы рекомендаций Координационного совета по направлениям государственных грантов, по планируемым темам социальных проектов в рамках государственного социального заказа и государственного заказа на реализацию стратегического партнерства в соответствии с их компетенцией;

координация и мониторинг деятельности Советов по взаимодействию и сотрудничеству с неправительственными организациями в государственных органах;

организация деятельности рабочих групп при Координационном совете в области социальной защиты лиц с инвалидностью по направлениям культуру и информации, поддержки общественных объединений лиц с инвалидностью;

координация и мониторинг деятельности уполномоченных по взаимодействию с неправительственными организациями в государственных органах;

мониторинг и анализ интернет-ресурсов государственных органов по вопросам взаимодействия с неправительственными организациями;

координация информационно-аналитической деятельности в рамках компетенции Комитета;

организация деятельности Национального курултая при президенте РК;

координация осуществления информационно-аналитического обеспечения деятельности Национального курултая при президенте РК;

осуществление мониторинга реализации рекомендаций и предложений, принятых Национальным курултаем;

осуществление иных полномочий, необходимых для обеспечения деятельности Национального курултая;

выработка предложений по взаимодействию с институтами гражданского общества.

Управление общественно-политической работы:

стратегические:

обеспечение реализации государственной политики в сфере внутриполитической стабильности пределах компетенции Комитета;

обеспечение реализации государственной политики в сфере медиации;

регулятивные:

разработка правил избрания общественного медиатора;

разработка правил ведения реестра общественных медиаторов;

разработка Правил прохождения обучения по программе подготовки медиаторов;

разработка нормативных правовых актов по вопросам медиации;

ведение реестра организаций медиаторов;

ведение реестра судей в отставке, осуществляющих деятельность медиатора на профессиональной основе;

реализационные:

координация деятельности организаций медиаторов;

разработка и утверждение форм отличительных знаков организатора мирных собраний;

организация деятельности Координационного совета по развитию института медиации;

обеспечение функционирования и развития системы медиации;

обеспечение информирования населения об организациях медиаторов, механизмах, основаниях и условиях применения медиации;

содействие в развитии и координация медиации в пределах компетенции управления;

изучение общественного мнения и политических процессов.

Управление по вопросам благотворительности и волонтерства:

стратегические:

обеспечение реализации государственной политики в сферах благотворительности и волонтерской деятельности;

регулятивные:

разработка правил по ведению реестра учета волонтерской деятельности;

разработка правил присуждения международной премии "Волонтер года";

разработка правил присуждения почетного звания в сфере благотворительности;

разработка типового устава фонда целевого капитала по согласованию с уполномоченным органом в области науки и высшего образования;

ведение реестра учета волонтерской деятельности;

реализационные:

внесение предложений по совершенствованию законодательства в сфере благотворительности;

внесение предложений по совершенствованию законодательства в сфере волонтерской деятельности;

осуществление международного сотрудничества в сфере волонтерской деятельности;

осуществление мониторинга исполнения законодательства в сфере волонтерской деятельности;

координация и организация методического сопровождения деятельности государственных органов в сфере развития волонтерской деятельности;

осуществление свода и обобщения информации о волонтерской деятельности в РК;

разработка рекомендаций по порядку привлечения волонтерских организаций и волонтеров к участию в реализации волонтерских программ (проектов) и проведению волонтерских акций;

координация деятельности центральных и местных исполнительных органов в части организации волонтерской деятельности;

взаимодействие с физическими, юридическими лицами и государственными органами в сфере волонтерской деятельности;

осуществление мониторинга за исполнением законодательства в сфере благотворительности;

взаимодействие с благотворительными и иными организациями по вопросам совершенствования сферы благотворительности;

взаимодействие с физическими, юридическими лицами и государственными органами в сфере благотворительности;

содействие в развитии и координация благотворительности в пределах компетенции Комитета;

обеспечение выполнения обязательств по международным договорам Республики Казахстан, заключаемым от имени РК, в сфере волонтерской деятельности;

присуждение почетного звания в сфере благотворительности;

присуждения международной премии "Волонтер года";

размещение на своем интернет-ресурсе реестра учета волонтерской деятельности.

Приказ вводится в действие со дня его подписания.