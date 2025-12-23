#Казахстан в сравнении
Право

Комитету по делам гражданского общества обновили функции

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 16:00 Фото: Zakon.kz
Приказом заместителя премьер-министра – министра культуры и информации от 11 декабря 2025 года внесены изменения в Положение РГУ "Комитет по делам гражданского общества Министерства культуры и информации РК", сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что республиканское государственное учреждение "Комитет по делам гражданского общества" является ведомством Министерства культуры и информации РК, осуществляющим руководство в сферах взаимодействия государства и гражданского общества, государственного социального заказа, государственного заказа на реализацию стратегического партнерства, предоставления грантов и присуждения премий для неправительственных организаций, волонтерской деятельности, деятельности общественных советов, благотворительности, медиации и внутриполитической стабильности.

Кроме того, функции комитета изложены в новой редакции.

общие функции:

стратегические:

  • обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере взаимодействия государства и гражданского общества;
  • участие в разработке стратегических и программных документов по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;

регулятивные:

  • разработка и согласование нормативных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию ведомства при наличии прямой компетенции по их утверждению в приказах министра, за исключением нормативных правовых актов, затрагивающих права и свободы человека и гражданина, в пределах компетенции Комитета;

реализационные:

  • обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов в пределах компетенции Комитета;
  • проведение правового мониторинга нормативных правовых актов в рамках компетенции Комитета;
  • внесение предложений по совершенствованию законодательства в рамках компетенции Комитета;
  • обеспечение работы по достижению целевых индикаторов, показателей, качественному и своевременному исполнению мероприятий документов Системы государственного планирования в рамках компетенции Комитета;
  • участие в формировании направлений и проведении оценки эффективности государственных грантов и рассмотрение отчета оператора о результатах реализации государственных грантов в рамках компетенции Комитета;
  • участие в формировании, мониторинге реализации и оценке результатов государственного социального заказа в рамках компетенции Комитета;
  • участие в проведение конкурсного отбора стратегических партнеров и заключение с ними договоров, а также в осуществлении оценки исполнения стратегическими партнерами обязательств в соответствии с заключенными договорами и правилами осуществления государственного заказа на реализацию стратегического партнерства по вопросам компетенции Комитета;
  • координация деятельности по реализации программ и проектов, мероприятий в сфере взаимодействия государства и гражданского общества в рамках компетенции Комитета;
  • разработка соглашений, меморандумов и договоров в соответствующих сферах;
  • обеспечение осуществления информационно-разъяснительной, консультативной, методической работы по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;
  • рассмотрение рекомендаций общественного совета по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;
  • проведение внутреннего контроля за исполнением правовых актов индивидуального применения (мероприятий, выполнение которых предусмотрено правовыми актами) и поручений президента РК, правительства РК и руководящих должностных лиц государственного органа, вытекающих из иных документов служебного характера;
  • участие в судебных процессах и подготовка соответствующих материалов в соответствии с законодательством республики по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;
  • осуществление координации и методического сопровождения местных исполнительных органов в регулируемых Комитетом сферах;
  • создание и размещение публикаций на официальном сайте, страницах в социальных сетях, ведение аккаунтов Комитета, и обратная связь с пользователями;
  • рассмотрение обращений физических и юридических лиц в соответствии с законодательством РК;
  • размещение и актуализация информации на Единой платформе интернет-ресурсов государственных органов в пределах компетенции Комитета;
  • подготовка аналитических, справочных материалов, организация экспертно-аналитической деятельности по вопросам входящим в компетенцию Комитета;
  • организация и проведение республиканских, международных и иных мероприятий по вопросам входящим в компетенцию Комитета;
  • участие в разработке и исполнение плана развития министерства, плана мероприятий по реализации Концепции развития гражданского общества, Плана по реализации рекомендаций Гражданского форума, а также Комплексного плана комитета по вопросам входящим в компетенцию комитета;
  • взаимодействие с некоммерческими организациями и иными организациями по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;
  • разработка форм, предназначенных для сбора административных данных, регулируемый Комитетом сферах, по согласованию с уполномоченным органом в области государственной статистики;
  • осуществление иных функций, предусмотренных законами РК, актами президента и правительства РК, а также поручениями руководства министерства.

Управления межведомственной координации:

стратегические:

  • осуществление международного сотрудничества по вопросам, относящимся к компетенции Комитета, а также разработка и заключение соглашений, меморандумов и договоров, в том числе международных, по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;

регулятивные:

  • разработка правил формирования Базы данных неправительственных организаций;

реализационные:

  • внесение предложений по совершенствованию законодательства о некоммерческих организациях;
  • осуществление межотраслевой координации в сфере деятельности неправительственных организаций;
  • формирование, осуществление ведения и развития Базы данных неправительственных организаций;
  • осуществление проверки сведений, представляемых для включения в Базу данных неправительственных организаций;
  • обеспечение работы по реализации целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций (Мир, правосудие и эффективные институты);
  • координация работы Комитета в сфере международного сотрудничества;
  • взаимодействие с международными организациями, с международными неправительственными и иными организациями в рамках компетенции Комитета;
  • осуществление международного сотрудничества по вопросам, относящимся к компетенции Комитета, а также разработка и заключение соглашений, меморандумов и договоров, в том числе международных, по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;
  • направление в центральные государственные и местные органы рекомендаций по взаимодействию с международными неправительственными организациями по вопросам мониторинга, предоставления отчетности, выполнению рекомендации ФАТФ и иных международных организации;
  • координация исполнения рекомендации международных организации касательно вопросов развития гражданского общества в рамках компетенций Комитета;
  • проведение анализа и мониторинга деятельности некоммерческих организаций на предмет выявления рисков финансирования терроризма с представлением такой информации в уполномоченный орган в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма;
  • проведение информационно-разъяснительной работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для некоммерческих организаций;
  • осуществление взаимодействия с государственными органами и некоммерческими организациями по вопросу проведения секторальной оценки рисков и соблюдения законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Управление по вопросам деятельности общественных советов:

стратегические:

  • обеспечение реализации государственной политики по вопросам деятельности общественных советов;

регулятивные:

  • разработка типового положения об Общественном совете;
  • разработка правил организации и проведения общественного контроля;

реализационные:

  • внесение предложений по совершенствованию законодательства, регулирующего деятельность общественных советов;
  • внесение предложений по совершенствованию законодательства, регулирующего сферу общественного контроля;
  • организация работы по формированию общественного совета при Министерстве;
  • осуществление организационного обеспечения деятельности общественного совета;
  • взаимодействие с общественными советами, образованными на республиканском и местном уровнях, по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;
  • осуществление координации и методического сопровождения деятельности общественных советов на республиканском и местном уровнях;
  • осуществление подготовки и внесение Национального доклада о деятельности общественных советов в Казахстане не менее одного раза в три года в правительство РК для последующего представления президенту республики;
  • выработка рекомендаций по формированию состава общественных советов, а также по количественному составу на местном уровне;
  • координация работы площадки Координационного центра общественных советов;
  • прием и обработка административных данных в сфере деятельности общественных советов;
  • осуществление координации и методического сопровождения государственных органов и квазигосударственного сектора в регулируемых Управлением сферах;
  • взаимодействие с субъектами общественного контроля по вопросам проведения общественного контроля;
  • осуществление руководства соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении подведомственных организаций.

Управление поддержки гражданских инициатив:

стратегические:

  • обеспечение реализации государственной политики в сфере государственного социального заказа, государственного заказа на реализацию стратегического партнерства, предоставления грантов и присуждения премий для неправительственных организаций;

регулятивные:

  • разработка правил формирования, предоставления, мониторинга и оценки эффективности государственных грантов;
  • разработка правил осуществления государственного заказа на реализацию стратегического партнерства;
  • разработка правил формирования, мониторинга реализации, оценки результатов государственного социального заказа;
  • разработка стандартов государственного социального заказа;
  • разработка правил присуждения премий для неправительственных организаций;
  • разработка формы отчета оператора в сфере грантового финансирования неправительственных организаций о результатах его деятельности;

реализационные:

  • внесение предложений по совершенствованию законодательства в сфере государственного социального заказа, государственного заказа на реализацию стратегического партнерства, предоставления грантов и присуждения премий для неправительственных организаций;
  • осуществление взаимодействия и сотрудничества с неправительственными организациями по вопросам государственного социального заказа, государственного заказа на реализацию стратегического партнерства, предоставления грантов и присуждения премий для неправительственных организаций;
  • осуществление координации деятельности государственных органов по формированию, мониторингу реализации и оценке результатов государственного социального заказа, предоставлению государственных грантов и осуществлению государственного заказа на реализацию стратегического партнерства;
  • оказание информационной, консультативной, методической поддержки государственным органам, осуществляющим формирование, реализацию, мониторинг реализации и оценку результатов государственного социального заказа на центральном и местном уровнях;
  • оказание информационной, консультативной, методической поддержки неправительственным организациям, осуществляющим государственный социальный заказ;
  • ежегодное представление информации в правительство РК по итогам реализации государственного социального заказа;
  • размещение на своем интернет-ресурсе тем государственного социального заказа, формируемого государственными органами;
  • координация деятельности Комитета по формированию, мониторингу реализации и оценке результатов государственного социального заказа;
  • размещение на интернет-ресурсе Министерства, планируемых тем и информации по реализации государственного социального заказа и оценки результатов государственного социального заказа реализуемых в рамках курируемых сфер Комитета;
  • на основе рекомендаций Координационного совета по взаимодействию с неправительственными организациями при уполномоченном органе в сфере взаимодействия с неправительственными организациями формирование государственных грантов по направлениям и объемам финансирования в пределах компетенций Комитета;
  • подготовка перечня направлений государственных грантов для неправительственных организации, согласно предложениям структурных подразделений министерства;
  • координация деятельности Комитета по предоставлению государственных грантов оператору в сфере грантового финансирования неправительственных организаций;
  • координация деятельности Комитета по осуществлению оценки эффективности государственных грантов с привлечением представителей гражданского общества в соответствии с правилами формирования, предоставления, мониторинга и оценки эффективности государственных грантов;
  • рассмотрение отчета оператора в сфере грантового финансирования неправительственных организаций о результатах его деятельности;
  • осуществление присуждения премий для неправительственных организаций;
  • проведение работы по организации конкурса по присуждению премий для неправительственных организаций;
  • формирование направлений государственного заказа на реализацию стратегического партнерства согласно предложениям структурных подразделений министерства;
  • координация деятельности Комитета по проведению конкурсного отбора стратегических партнеров и заключение с ними договоров, а также по осуществлению оценки исполнения стратегическими партнерами обязательств в соответствии с заключенными договорами и в соответствии с правилами осуществления государственного заказа на реализацию стратегического партнерства;
  • направление на рассмотрение Координационного совета перечня направлений государственных грантов, планируемые темы социальных проектов в рамках государственного социального заказа и государственного заказа на реализацию стратегического партнерства относящихся к компетенции центральных государственных органов;
  • организация сбора предложений от неправительственных организации и граждан организаций для формирования тем социальных проектов в рамках государственного социального заказа и грантового финансирования, по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;
  • осуществление руководства соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении подведомственных организаций;
  • участие в реализации республиканских бюджетных программ.

Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества:

реализационные:

  • осуществление взаимодействия и сотрудничества с неправительственными организациями;
  • организация работы по проведению Гражданского форума Казахстана;
  • координация работы по проведению региональных гражданских форумов;
  • формирование и мониторинг исполнения Плана по реализации рекомендаций Гражданского форума;
  • формирование и мониторинг исполнения Плана мероприятий по реализации Концепции развития гражданского общества;
  • создание Координационного совета по взаимодействию с неправительственными организациями при уполномоченном органе, разработка и утверждение Положения, состава и Плана работы;
  • организация деятельности Координационного совета по взаимодействию с неправительственными организациями при уполномоченном органе;
  • мониторинг и анализ исполнения рекомендаций членов Координационного совета по взаимодействию с неправительственными организациями;
  • направление в центральные государственные органы рекомендаций Координационного совета по направлениям государственных грантов, по планируемым темам социальных проектов в рамках государственного социального заказа и государственного заказа на реализацию стратегического партнерства в соответствии с их компетенцией;
  • координация и мониторинг деятельности Советов по взаимодействию и сотрудничеству с неправительственными организациями в государственных органах;
  • организация деятельности рабочих групп при Координационном совете в области социальной защиты лиц с инвалидностью по направлениям культуру и информации, поддержки общественных объединений лиц с инвалидностью;
  • координация и мониторинг деятельности уполномоченных по взаимодействию с неправительственными организациями в государственных органах;
  • мониторинг и анализ интернет-ресурсов государственных органов по вопросам взаимодействия с неправительственными организациями;
  • координация информационно-аналитической деятельности в рамках компетенции Комитета;
  • организация деятельности Национального курултая при президенте РК;
  • координация осуществления информационно-аналитического обеспечения деятельности Национального курултая при президенте РК;
  • осуществление мониторинга реализации рекомендаций и предложений, принятых Национальным курултаем;
  • осуществление иных полномочий, необходимых для обеспечения деятельности Национального курултая;
  • выработка предложений по взаимодействию с институтами гражданского общества.

Управление общественно-политической работы:

стратегические:

  • обеспечение реализации государственной политики в сфере внутриполитической стабильности пределах компетенции Комитета;
  • обеспечение реализации государственной политики в сфере медиации;
  • регулятивные:
  • разработка правил избрания общественного медиатора;
  • разработка правил ведения реестра общественных медиаторов;
  • разработка Правил прохождения обучения по программе подготовки медиаторов;
  • разработка нормативных правовых актов по вопросам медиации;
  • ведение реестра организаций медиаторов;
  • ведение реестра судей в отставке, осуществляющих деятельность медиатора на профессиональной основе;

реализационные:

  • координация деятельности организаций медиаторов;
  • разработка и утверждение форм отличительных знаков организатора мирных собраний;
  • организация деятельности Координационного совета по развитию института медиации;
  • обеспечение функционирования и развития системы медиации;
  • обеспечение информирования населения об организациях медиаторов, механизмах, основаниях и условиях применения медиации;
  • содействие в развитии и координация медиации в пределах компетенции управления;
  • изучение общественного мнения и политических процессов.

Управление по вопросам благотворительности и волонтерства:

стратегические:

  • обеспечение реализации государственной политики в сферах благотворительности и волонтерской деятельности;

регулятивные:

  • разработка правил по ведению реестра учета волонтерской деятельности;
  • разработка правил присуждения международной премии "Волонтер года";
  • разработка правил присуждения почетного звания в сфере благотворительности;
  • разработка типового устава фонда целевого капитала по согласованию с уполномоченным органом в области науки и высшего образования;
  • ведение реестра учета волонтерской деятельности;

реализационные:

  • внесение предложений по совершенствованию законодательства в сфере благотворительности;
  • внесение предложений по совершенствованию законодательства в сфере волонтерской деятельности;
  • осуществление международного сотрудничества в сфере волонтерской деятельности;
  • осуществление мониторинга исполнения законодательства в сфере волонтерской деятельности;
  • координация и организация методического сопровождения деятельности государственных органов в сфере развития волонтерской деятельности;
  • осуществление свода и обобщения информации о волонтерской деятельности в РК;
  • разработка рекомендаций по порядку привлечения волонтерских организаций и волонтеров к участию в реализации волонтерских программ (проектов) и проведению волонтерских акций;
  • координация деятельности центральных и местных исполнительных органов в части организации волонтерской деятельности;
  • взаимодействие с физическими, юридическими лицами и государственными органами в сфере волонтерской деятельности;
  • осуществление мониторинга за исполнением законодательства в сфере благотворительности;
  • взаимодействие с благотворительными и иными организациями по вопросам совершенствования сферы благотворительности;
  • взаимодействие с физическими, юридическими лицами и государственными органами в сфере благотворительности;
  • содействие в развитии и координация благотворительности в пределах компетенции Комитета;
  • обеспечение выполнения обязательств по международным договорам Республики Казахстан, заключаемым от имени РК, в сфере волонтерской деятельности;
  • присуждение почетного звания в сфере благотворительности;
  • присуждения международной премии "Волонтер года";
  • размещение на своем интернет-ресурсе реестра учета волонтерской деятельности.

Приказ вводится в действие со дня его подписания.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
