Комитет госдоходов наделили новыми функциями

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Министр финансов приказом от 26 января 2026 года внес изменения и дополнения в Положение о Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, расширены права комитета. Так, добавлено: удостоверять посредством электронной цифровой подписи информационной системы органа государственных доходов решения, принимаемые в соответствии с Налоговым кодексом РК;

применять средство биометрической идентификации в информационных системах органов государственных доходов при налоговом администрировании;

проводить мероприятия, направленные на повышение налоговой культуры и усиление налоговой дисциплины;

организовывать мероприятия по созданию условий для исполнения налогоплательщиком (налоговым агентом) налогового обязательства;

организовывать мероприятия по обеспечению своевременного исполнения налогоплательщиком (налоговым агентом) налогового обязательства. Также положение дополнено новыми функциями ведомства: разработка категорий налогоплательщиков, в отношении которых проводится автоматизированный контроль выписки электронных счетов-фактур;

определение оператора автоматизированного контроля выписки электронных счетов-фактур;

разработка правил проведения автоматизированного контроля выписки электронных счетов-фактур;

разработка минимальных требований по организации витрины данных налогоплательщика для вступления в горизонтальный мониторинг;

разработка минимальных требований к раскрытию показателей налоговой отчетности, а также к их взаимосвязи с показателями налоговых, бухгалтерских регистров и иных документов, являющихся основанием для определения объектов налогообложения или объектов, связанных с налогообложением;

разработка требований к информации и отчетам по системе внутреннего контроля в сфере налогообложения;

разработка правил подачи и рассмотрения заявления об участии в горизонтальном мониторинге;

определение состава Консультативного совета по рассмотрению вопросов, связанных с горизонтальным мониторингом, и положения о его деятельности;

разработка форм бланков строгой отчетности по уплате в бюджет суммы государственной пошлины и сбора за проезд автотранспортных средств по территории РК;

разработка порядка определения налогооблагаемого дохода по банковской деятельности, осуществляемой банками второго уровня, совместно с Национальным банком РК;

разработка порядка определения доли имущества в процентном соотношении к стоимости реализуемых акций или доли участия на день реализации, а также доли имущества лиц (лица), являющихся (являющегося) недропользователями (недропользователем), в стоимости активов юридического лица – резидента, в том числе юридического лица – эмитента, порядка и сроков начисления налога с доходов от прироста стоимости при реализации имущества, находящегося в РК;

разработка порядка, форм и сроков представления в налоговый орган сведений финансовыми и платежными организациями, коллекторскими агентствами, кастодианами, центральным депозитарием, брокерами и (или) дилерами, обладающими правом ведения счетов клиентов в качестве номинальных держателей ценных бумаг, кастодианами, управляющими инвестиционным портфелем, страховыми организациями, осуществляющими деятельность по отрасли "страхование жизни", а также страховыми (перестраховочными) организациями, страховыми брокерами по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

разработка порядка, сроков и формы представления в налоговый орган банковскими и платежными организациями сведений об итоговых суммах платежей и переводов за квартал, осуществленных в пользу и в разрезе иностранных компаний, осуществляющих деятельность посредством интернет-площадки на территории республики, по согласованию с Национальным банком РК;

разработка формы и порядка представления органу государственных доходов биржами цифровых активов, а также иными участниками Международного финансового центра "Астана" сведений о проведенных резидентами РК и нерезидентами операциях на биржах цифровых активов и выплаченных вознаграждениях резидентам и нерезидентам от осуществления деятельности, связанной с цифровыми активами;

разработка перечня и формы представления в налоговый орган сведений организаторами игорного бизнеса, осуществляющими деятельность букмекерской конторы или тотализатора;

разработка правил взаимодействия и формы сведений по физическим лицам, осуществляющим деятельность с использованием интернет-платформы, а также являющимся исполнителями в соответствии с Социальным кодексом РК;

разработка формы сведений, представляемых в налоговый орган посредством интеграции информационных систем о физических лицах, юридическим лицом, созданным по решению правительства РК, обеспечивающим в соответствии с законодательством РК учет пенсионных взносов, социальных отчислений и социальных выплат, взносов и отчислений на обязательное социальное медицинское страхование, по согласованию с уполномоченным органом в сфере оказания государственных услуг;

разработка формы заключения о страховых обязательствах в отношении проверяемого налогоплательщика по соответствию требованиям, установленным законодательством РК о страховании и страховой деятельности, порядка и срока их представления совместно с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

разработка формы сведений участника Международного финансового центра "Астана", имеющего лицензию на осуществление деятельности по управлению заемной краудфандинговой платформой, о заключенных договорах на краудфандинговых платформах, а также выплаченных вознаграждениях резидентам и нерезидентам, и порядка их представления;

разработка по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций форм сведений из кредитного отчета по задолженности физических лиц, у которых возникла обязанность по представлению деклараций об активах и обязательствах, о доходах и имуществе, перед коллекторскими или микрофинансовыми организациями, и порядка представления таких сведений;

разработка порядка и сроков представления операторами интернет-платформ, у которых оплата за оказанные услуги, выполненные работы не производится через интернет-платформу, в органы государственных доходов сведений о лицах, зарегистрированных на интернет-платформе, оказывающих заказчикам услуги или выполняющих заказчикам работы с использованием интернет-платформы;

разработка порядка организации управления налоговыми рисками;

разработка требований к трехкомпонентной интегрированной системе и ее учету, порядка ее установки и применения по согласованию с уполномоченным органом в сфере информатизации и Национальным банком РК;

разработка порядка действий должностных лиц таможенных органов при остановке автомобильных транспортных средств по согласованию с уполномоченным органом в сфере таможенной политики;

разработка порядка создания, деятельности, оснащения, в том числе транспортными средствами, мобильных групп в таможенных органах;

разработка форм требования об остановке транспортного средства, требования о доставке автомобильного транспортного средства, а также акта об остановке автомобильного транспортного средства и порядка его заполнения;

разработка порядка доставки автомобильного транспортного средства и находящихся в нем товаров в место хранения, осуществляемой лицом, управляющим автомобильным транспортным средством, в сопровождении должностных лиц таможенных органов и перевозки (транспортировки) задержанных автомобильных транспортных средств и находящихся в них товаров в место хранения;

разработка правил выплаты вознаграждения финансовому управляющему;

разработка формы текущей и запрашиваемой информации о ходе осуществления процедуры банкротства, а также правил и сроков ее предоставления;

разработка порядка исполнения налогового обязательства при ликвидации, реорганизации и прекращении деятельности налогоплательщиками (налоговыми агентами), в том числе отдельными категориями налогоплательщиков (налоговых агентов), упрощенного порядка исполнения налогового обязательства при прекращении деятельности, а также условий отнесения налогоплательщиков к отдельным категориям налогоплательщиков;

разработка формы реестра договоров имущественного найма (аренды), порядка его составления и представления;

разработка перечня отдельных видов товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен, а также порядка определения минимального уровня цен по согласованию с уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности;

разработка типового положения о сервисной группе органа государственных доходов;

разработка порядка осуществления условной постановки на регистрационный учет плательщика налога на добавленную стоимость;

разработка формы и порядка представления владельцами интернет-площадок в налоговый орган сведений о реализованных товарах, оказанных услугах (работах) или выплатах физическим лицам-резидентам РК;

разработка форм решений органа государственных доходов;

разработка формы уведомления о ввозе (вывозе) товаров, порядка и сроков его представления в органы государственных доходов;

разработка форм уведомления и сведений о получении и расходовании денег или иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства, порядка и сроков их представления, а также порядка формирования базы данных;

разработка формы сводной ведомости дипломатического представительства;

разработка списка стран, с которыми вступил в силу международный договор, регулирующий вопросы избежания двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов, номинальная ставка налога на прибыль которых составляет более 75% от ставки корпоративного подоходного налога в РК;

разработка критериев отнесения товаров, в том числе подакцизных, к импортируемым в целях предпринимательской деятельности, а также порядка корректировки размера облагаемого импорта на территорию РК при импорте с территории государств – членов Евразийского экономического союза;

определение условий переработки давальческого сырья, а также формы обязательства о вывозе (ввозе) продуктов переработки, порядка и сроков его представления и исполнения по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию;

разработка перечня услуг по ремонту товара, ввезенного на территорию РК с территории государств – членов Евразийского экономического союза, включая его восстановление, замену составных частей;

разработка порядка контроля за уплатой налога на добавленную стоимость по выставочно-ярмарочной торговле;

разработка совместно с Комитетом национальной безопасности РК формы и порядка представления талона о прохождении государственного контроля (либо копии талона о прохождении государственного контроля), выдаваемого территориальными подразделениями (структурными подразделениями) Пограничной службы КНБ РК;

разработка порядка и сроков изменения срока уплаты налога на добавленную стоимость по импортируемым товарам, за исключением товаров, импортируемых с территории государств – членов Евразийского экономического союза;

разработка порядка уплаты акцизов на импортируемые подакцизные товары с территории государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза;

разработка порядка и сроков подтверждения резидентства;

внесение предложений по объемам финансирования мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации;

участие в планировании и организации мобилизационной подготовки, проведение оценки мобилизационной готовности организаций, имеющих мобилизационные заказы, в порядке, установленном в правилах мобилизационной подготовки и мобилизации в РК;

представление информации о производственных, финансовых, складских возможностях организаций для установления мобилизационных заказов;

организация и проведение работы по бронированию военнообязанных;

обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов РК в области мобилизационной подготовки и мобилизации;

при объявлении мобилизации организация и обеспечение во взаимодействии с местными исполнительными органами РК проведения комплекса мероприятий по переводу организаций на режим военного положения;

разработка нормативных правовых актов в области мобилизационной подготовки и мобилизации в сферах, закрепленных за Комитетом;

разработка, согласование с уполномоченным органом в области мобилизационной подготовки и утверждение мобилизационных планов;

участие в проведении военно-экономических и командно-штабных учений. При этом ряд функций изложены в новой редакции: разработка формы уведомления о расхождениях, выявленных по результатам камерального контроля;

разработка правил организации и ведения налогового учета индивидуальными предпринимателями, применяющими специальные налоговые режимы на основе упрощенной декларации, на которых в соответствии с Законом "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности" не возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета и составлению финансовой отчетности;

разработка перечня участников мониторинга крупных налогоплательщиков;

разработка порядка проведения горизонтального мониторинга;

разработка требований к стандартному файлу, порядка его составления и предоставления;

разработка порядка и сроков вручения налогоплательщику (налоговому агенту) предварительного акта налоговой проверки, представления письменного возражения к предварительному акту налоговой проверки, а также рассмотрения такого возражения. Приказ вводится в действие со дня его подписания.

