Комитет госдоходов наделили новыми функциями
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Министр финансов приказом от 26 января 2026 года внес изменения и дополнения в Положение о Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, сообщает Zakon.kz.
В частности, расширены права комитета.
Так, добавлено:
- удостоверять посредством электронной цифровой подписи информационной системы органа государственных доходов решения, принимаемые в соответствии с Налоговым кодексом РК;
- применять средство биометрической идентификации в информационных системах органов государственных доходов при налоговом администрировании;
- проводить мероприятия, направленные на повышение налоговой культуры и усиление налоговой дисциплины;
- организовывать мероприятия по созданию условий для исполнения налогоплательщиком (налоговым агентом) налогового обязательства;
- организовывать мероприятия по обеспечению своевременного исполнения налогоплательщиком (налоговым агентом) налогового обязательства.
Также положение дополнено новыми функциями ведомства:
- разработка категорий налогоплательщиков, в отношении которых проводится автоматизированный контроль выписки электронных счетов-фактур;
- определение оператора автоматизированного контроля выписки электронных счетов-фактур;
- разработка правил проведения автоматизированного контроля выписки электронных счетов-фактур;
- разработка минимальных требований по организации витрины данных налогоплательщика для вступления в горизонтальный мониторинг;
- разработка минимальных требований к раскрытию показателей налоговой отчетности, а также к их взаимосвязи с показателями налоговых, бухгалтерских регистров и иных документов, являющихся основанием для определения объектов налогообложения или объектов, связанных с налогообложением;
- разработка требований к информации и отчетам по системе внутреннего контроля в сфере налогообложения;
- разработка правил подачи и рассмотрения заявления об участии в горизонтальном мониторинге;
- определение состава Консультативного совета по рассмотрению вопросов, связанных с горизонтальным мониторингом, и положения о его деятельности;
- разработка форм бланков строгой отчетности по уплате в бюджет суммы государственной пошлины и сбора за проезд автотранспортных средств по территории РК;
- разработка порядка определения налогооблагаемого дохода по банковской деятельности, осуществляемой банками второго уровня, совместно с Национальным банком РК;
- разработка порядка определения доли имущества в процентном соотношении к стоимости реализуемых акций или доли участия на день реализации, а также доли имущества лиц (лица), являющихся (являющегося) недропользователями (недропользователем), в стоимости активов юридического лица – резидента, в том числе юридического лица – эмитента, порядка и сроков начисления налога с доходов от прироста стоимости при реализации имущества, находящегося в РК;
- разработка порядка, форм и сроков представления в налоговый орган сведений финансовыми и платежными организациями, коллекторскими агентствами, кастодианами, центральным депозитарием, брокерами и (или) дилерами, обладающими правом ведения счетов клиентов в качестве номинальных держателей ценных бумаг, кастодианами, управляющими инвестиционным портфелем, страховыми организациями, осуществляющими деятельность по отрасли "страхование жизни", а также страховыми (перестраховочными) организациями, страховыми брокерами по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;
- разработка порядка, сроков и формы представления в налоговый орган банковскими и платежными организациями сведений об итоговых суммах платежей и переводов за квартал, осуществленных в пользу и в разрезе иностранных компаний, осуществляющих деятельность посредством интернет-площадки на территории республики, по согласованию с Национальным банком РК;
- разработка формы и порядка представления органу государственных доходов биржами цифровых активов, а также иными участниками Международного финансового центра "Астана" сведений о проведенных резидентами РК и нерезидентами операциях на биржах цифровых активов и выплаченных вознаграждениях резидентам и нерезидентам от осуществления деятельности, связанной с цифровыми активами;
- разработка перечня и формы представления в налоговый орган сведений организаторами игорного бизнеса, осуществляющими деятельность букмекерской конторы или тотализатора;
- разработка правил взаимодействия и формы сведений по физическим лицам, осуществляющим деятельность с использованием интернет-платформы, а также являющимся исполнителями в соответствии с Социальным кодексом РК;
- разработка формы сведений, представляемых в налоговый орган посредством интеграции информационных систем о физических лицах, юридическим лицом, созданным по решению правительства РК, обеспечивающим в соответствии с законодательством РК учет пенсионных взносов, социальных отчислений и социальных выплат, взносов и отчислений на обязательное социальное медицинское страхование, по согласованию с уполномоченным органом в сфере оказания государственных услуг;
- разработка формы заключения о страховых обязательствах в отношении проверяемого налогоплательщика по соответствию требованиям, установленным законодательством РК о страховании и страховой деятельности, порядка и срока их представления совместно с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;
- разработка формы сведений участника Международного финансового центра "Астана", имеющего лицензию на осуществление деятельности по управлению заемной краудфандинговой платформой, о заключенных договорах на краудфандинговых платформах, а также выплаченных вознаграждениях резидентам и нерезидентам, и порядка их представления;
- разработка по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций форм сведений из кредитного отчета по задолженности физических лиц, у которых возникла обязанность по представлению деклараций об активах и обязательствах, о доходах и имуществе, перед коллекторскими или микрофинансовыми организациями, и порядка представления таких сведений;
- разработка порядка и сроков представления операторами интернет-платформ, у которых оплата за оказанные услуги, выполненные работы не производится через интернет-платформу, в органы государственных доходов сведений о лицах, зарегистрированных на интернет-платформе, оказывающих заказчикам услуги или выполняющих заказчикам работы с использованием интернет-платформы;
- разработка порядка организации управления налоговыми рисками;
- разработка требований к трехкомпонентной интегрированной системе и ее учету, порядка ее установки и применения по согласованию с уполномоченным органом в сфере информатизации и Национальным банком РК;
- разработка порядка действий должностных лиц таможенных органов при остановке автомобильных транспортных средств по согласованию с уполномоченным органом в сфере таможенной политики;
- разработка порядка создания, деятельности, оснащения, в том числе транспортными средствами, мобильных групп в таможенных органах;
- разработка форм требования об остановке транспортного средства, требования о доставке автомобильного транспортного средства, а также акта об остановке автомобильного транспортного средства и порядка его заполнения;
- разработка порядка доставки автомобильного транспортного средства и находящихся в нем товаров в место хранения, осуществляемой лицом, управляющим автомобильным транспортным средством, в сопровождении должностных лиц таможенных органов и перевозки (транспортировки) задержанных автомобильных транспортных средств и находящихся в них товаров в место хранения;
- разработка правил выплаты вознаграждения финансовому управляющему;
- разработка формы текущей и запрашиваемой информации о ходе осуществления процедуры банкротства, а также правил и сроков ее предоставления;
- разработка порядка исполнения налогового обязательства при ликвидации, реорганизации и прекращении деятельности налогоплательщиками (налоговыми агентами), в том числе отдельными категориями налогоплательщиков (налоговых агентов), упрощенного порядка исполнения налогового обязательства при прекращении деятельности, а также условий отнесения налогоплательщиков к отдельным категориям налогоплательщиков;
- разработка формы реестра договоров имущественного найма (аренды), порядка его составления и представления;
- разработка перечня отдельных видов товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен, а также порядка определения минимального уровня цен по согласованию с уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности;
- разработка типового положения о сервисной группе органа государственных доходов;
- разработка порядка осуществления условной постановки на регистрационный учет плательщика налога на добавленную стоимость;
- разработка формы и порядка представления владельцами интернет-площадок в налоговый орган сведений о реализованных товарах, оказанных услугах (работах) или выплатах физическим лицам-резидентам РК;
- разработка форм решений органа государственных доходов;
- разработка формы уведомления о ввозе (вывозе) товаров, порядка и сроков его представления в органы государственных доходов;
- разработка форм уведомления и сведений о получении и расходовании денег или иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства, порядка и сроков их представления, а также порядка формирования базы данных;
- разработка формы сводной ведомости дипломатического представительства;
- разработка списка стран, с которыми вступил в силу международный договор, регулирующий вопросы избежания двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов, номинальная ставка налога на прибыль которых составляет более 75% от ставки корпоративного подоходного налога в РК;
- разработка критериев отнесения товаров, в том числе подакцизных, к импортируемым в целях предпринимательской деятельности, а также порядка корректировки размера облагаемого импорта на территорию РК при импорте с территории государств – членов Евразийского экономического союза;
- определение условий переработки давальческого сырья, а также формы обязательства о вывозе (ввозе) продуктов переработки, порядка и сроков его представления и исполнения по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию;
- разработка перечня услуг по ремонту товара, ввезенного на территорию РК с территории государств – членов Евразийского экономического союза, включая его восстановление, замену составных частей;
- разработка порядка контроля за уплатой налога на добавленную стоимость по выставочно-ярмарочной торговле;
- разработка совместно с Комитетом национальной безопасности РК формы и порядка представления талона о прохождении государственного контроля (либо копии талона о прохождении государственного контроля), выдаваемого территориальными подразделениями (структурными подразделениями) Пограничной службы КНБ РК;
- разработка порядка и сроков изменения срока уплаты налога на добавленную стоимость по импортируемым товарам, за исключением товаров, импортируемых с территории государств – членов Евразийского экономического союза;
- разработка порядка уплаты акцизов на импортируемые подакцизные товары с территории государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза;
- разработка порядка и сроков подтверждения резидентства;
- внесение предложений по объемам финансирования мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации;
- участие в планировании и организации мобилизационной подготовки, проведение оценки мобилизационной готовности организаций, имеющих мобилизационные заказы, в порядке, установленном в правилах мобилизационной подготовки и мобилизации в РК;
- представление информации о производственных, финансовых, складских возможностях организаций для установления мобилизационных заказов;
- организация и проведение работы по бронированию военнообязанных;
- обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов РК в области мобилизационной подготовки и мобилизации;
- при объявлении мобилизации организация и обеспечение во взаимодействии с местными исполнительными органами РК проведения комплекса мероприятий по переводу организаций на режим военного положения;
- разработка нормативных правовых актов в области мобилизационной подготовки и мобилизации в сферах, закрепленных за Комитетом;
- разработка, согласование с уполномоченным органом в области мобилизационной подготовки и утверждение мобилизационных планов;
- участие в проведении военно-экономических и командно-штабных учений.
При этом ряд функций изложены в новой редакции:
- разработка формы уведомления о расхождениях, выявленных по результатам камерального контроля;
- разработка правил организации и ведения налогового учета индивидуальными предпринимателями, применяющими специальные налоговые режимы на основе упрощенной декларации, на которых в соответствии с Законом "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности" не возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета и составлению финансовой отчетности;
- разработка перечня участников мониторинга крупных налогоплательщиков;
- разработка порядка проведения горизонтального мониторинга;
- разработка требований к стандартному файлу, порядка его составления и предоставления;
- разработка порядка и сроков вручения налогоплательщику (налоговому агенту) предварительного акта налоговой проверки, представления письменного возражения к предварительному акту налоговой проверки, а также рассмотрения такого возражения.
Приказ вводится в действие со дня его подписания.
