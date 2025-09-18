#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
541.01
640.34
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
541.01
640.34
6.52
Право

Министерство внутренних дел наделили новыми функциями

Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 12:14 Фото: polisia.kz
Постановлением правительства от 11 сентября 2025 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве внутренних дел РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, обновлены следующие функции министерства:

  • обеспечивает непрерывный сбор оперативной информации, анализирует состояние и тенденции развития криминогенной обстановки в Республике Казахстан, разрабатывает и принимает меры по обеспечению общественной безопасности;
  • разрабатывает и утверждает по согласованию с уполномоченным органом в области здравоохранения правила направления для освидетельствования на состояние опьянения, освидетельствования на состояние опьянения и оформления его результатов;
  • организует подготовку, обучение, повышение квалификации и переподготовку кадров для системы органов внутренних дел, в том числе за рубежом на основе международных договоров, определяет потребность в кадрах и порядок распределения выпускников организаций образования министерства в подразделения органов внутренних дел;
  • разрабатывает и утверждает по согласованию с уполномоченным органом в области здравоохранения правила проведения военно-врачебной экспертизы в правоохранительных органах, органах гражданской защиты и государственной фельдъегерской службе РК и положение о комиссиях военно-врачебной экспертизы в органах внутренних дел;
  • разрабатывает и утверждает по согласованию с правоохранительными органами республики и уполномоченным органом в сфере гражданской защиты требования, предъявляемые к состоянию здоровья лиц для прохождения службы в правоохранительных органах, органах гражданской защиты и государственной фельдъегерской службе республики;
  • обеспечивает учет и регистрацию граждан Республики Казахстан;
  • определяет принадлежность (непринадлежность) к гражданству РК лиц, постоянно проживающих на территории Республики Казахстан;
  • обеспечивает оформление приглашения на въезд иностранцев в РК по частным делам, принятие и согласование приглашения принимающих лиц по выдаче виз РК, а также отказывает в выдаче приглашений на въезд иностранцам в Республику Казахстан при наличии оснований для отказа;
  • осуществляет оформление, выдачу, замену, изъятие и уничтожение документов, удостоверяющих личность: паспорт гражданина РК, удостоверение личности гражданина РК, вид на жительство иностранца в РК, удостоверение лица без гражданства, проездной документ.

Вместе с тем правила дополнены новыми пунктами:

  • разрабатывает и утверждает правила организации пропускного режима в учреждениях уголовно-исполнительной системы (введено в действие с 16 сентября 2025 года);
  • обеспечивает регистрацию по месту жительства и снятие с регистрации граждан РК, в том числе регистрацию по месту жительства, а также постановку на учет граждан республики, прибывающих на место временного пребывания (проживания) в столице, с учетом нормативов регистрации по месту жительства и месту временного пребывания на территории столицы, утверждаемых местным представительным органом столицы в соответствии с Законом "О статусе столицы Республики Казахстан";
  • обеспечивает постановку на учет граждан РК, прибывающих на место временного пребывания (проживания);
  • обеспечивает регистрацию утраты гражданства РК лицами, постоянно проживающими и временно пребывающими на территории республики;
  • обеспечивает регистрацию лишения гражданства Республики Казахстан;
  • разрабатывает и утверждает правила приема, оформления и рассмотрения органами внутренних дел ходатайств (заявлений) по вопросам приема в гражданство РК и восстановления в гражданстве РК, в том числе в упрощенном (регистрационном) порядке, выхода из гражданства, утраты и лишения гражданства и определения принадлежности к гражданству Республики Казахстан;
  • разрабатывает и утверждает правила приема в высшее военное учебное заведение, осуществляющее подготовку кадров Национальной гвардии;
  • разрабатывает и утверждает правила возмещения государству бюджетных средств, затраченных на обучение военнослужащих Национальной гвардии;
  • разрабатывает и утверждает инструкцию по выполнению задач Национальной гвардии;
  • разрабатывает и утверждает инструкцию прохождения воинской службы в Национальной гвардии;
  • организует развитие кинологической службы в системе органов внутренних дел;
  • обеспечивает функционирование единой государственной системы делопроизводства и организацию архивного дела в органах внутренних дел;
  • разрабатывает и утверждает положение о структурных подразделениях Министерства внутренних дел, ведомствах, территориальных органах и организациях, подведомственных Министерству внутренних дел;
  • разрабатывает порядок формирования Государственной пулегильзотеки;
  • разрабатывает правила использования документов других государственных органов и организаций для зашифровки конспиративных организаций, помещений, транспортных средств, личности сотрудников и их ведомственной принадлежности;
  • разрабатывает правила ввоза, вывоза, транзита наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
  • разрабатывает и утверждает правила приобретения, хранения, учета, использования, перевозки, уничтожения, ввоза, вывоза гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением;
  • разрабатывает и утверждает правила открытия и функционирования стрелковых тиров (стрельбищ) и стендов;
  • разрабатывает и утверждает правила использования объектов и помещений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
  • разрабатывает и утверждает типовое положение о консультативно-совещательном органе при местных исполнительных органах по содействию деятельности органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания и меры уголовно-правового воздействия, а также организации социальной и иной помощи лицам, отбывшим уголовные наказания;
  • разрабатывает и утверждает правила деятельности организаций образования органов внутренних дел;
  • разрабатывает и утверждает правила приема на обучение в организации образования Министерства внутренних дел, реализующие профессиональные программы высшего образования;
  • разрабатывает и утверждает правила приема на обучение в организации образования Министерства внутренних дел, реализующие профессиональные программы послевузовского образования;
  • разрабатывает и утверждает правила распределения выпускников организаций образования органов внутренних дел;
  • разрабатывает и утверждает правила проведения организационно-штатных мероприятий в системе органов внутренних дел;
  • разрабатывает и утверждает правила осуществления профилактического контроля за лицами, состоящими на профилактическом учете в органах внутренних дел;
  • разрабатывает и утверждает правила приема, учета, хранения и обеспечения сохранности в органах внутренних дел изъятого, добровольно сданного, найденного оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов;
  • разрабатывает и утверждает правила организации деятельности центров оперативного управления и дежурных частей органов внутренних дел;
  • разрабатывает и утверждает правила создания, использования и совершенствования ведомственных и оперативных учетов;
  • разрабатывает и утверждает правила организации и тактики проведения общих и специальных оперативно-розыскных мероприятий;
  • разрабатывает и утверждает правила создания, использования и совершенствования информационных систем, информационно-коммуникационных и телекоммуникационных сетей, сетей связи;
  • вносит в правительство республики государственный доклад о состоянии безопасности дорожного движения;
  • запрашивает и получает от центральных и местных исполнительных органов, организаций сведения о соблюдении ими законодательства республики о дорожном движении;
  • утверждает порядок организации и проведения оценки степени рисков эксплуатируемых дорог на территории республики;
  • устанавливает порядок ведения классификаторов и справочников идентификационных данных, их структуру, состав и формат;
  • определяет перечень должностей сотрудников органов внутренних дел, имеющих право при перемещениях и продвижениях по службе на подъемное пособие, возмещение затрат за проезд на транспорте и перевозку собственного имущества;
  • организует научно-исследовательскую деятельность в системе органов внутренних дел;
  • разрабатывает и утверждает правила деятельности жилищных комиссий и работы информационной системы органов внутренних дел РК;
  • разрабатывает и утверждает правила ведения учета лиц, содержащихся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы;
  • разрабатывает и утверждает правила организации деятельности специальных приемников;
  • разрабатывает и утверждает правила организации деятельности приемников-распределителей;
  • разрабатывает и утверждает правила организации деятельности специальных помещений и типовые правила внутреннего распорядка специального помещения;
  • разрабатывает и утверждает правила осуществления жилищных выплат сотруднику и военнослужащему действующего резерва, штатному негласному сотруднику органов внутренних дел;
  • реализует в пределах своей компетенции государственную политику в сфере документов, удостоверяющих личность;
  • совместно с Министерством иностранных дел РК определяет порядок выдачи визы на въезд в республику с целью воссоединения семьи;
  • проводит мониторинг законодательства республики по обеспечению безопасности дорожного движения;
  • создает, реорганизует и ликвидирует изоляторы временного содержания, приемники-распределители, специальные приемники и специальные помещения органов внутренних дел;
  • участвует в планировании территориальной обороны;
  • осуществляет всестороннюю подготовку и обеспечивает постоянную готовность органов внутренних дел РК к выполнению задач территориальной обороны;
  • определяет состав структурных подразделений МВД РК, ведомств, территориальных органов и организаций, подведомственных министерству , выделяемых для выполнения задач территориальной обороны;
  • осуществляет охрану и оборону объектов территориальной обороны в соответствии с планами территориальной обороны;
  • осуществляет охрану общественного порядка и обеспечивает общественную безопасность;
  • планирует и участвует в проведении эвакуационных мероприятий;
  • обеспечивает при введении военного положения и в военное время подчинение органов внутренних дел РК соответствующим органам военного управления;
  • определяет порядок регистрации иммигрантов;
  • разрабатывает и утверждает перечень закрытых и обособленных военных городков, иных закрытых объектов, содержание служебных жилищ и централизованное отопление в которых обеспечиваются за счет бюджетных средств, а также в которых служебное жилище не подлежит приватизации;
  • участвует в формировании государственной политики и принимает меры по противодействию теневой экономике;
  • осуществляет иные функции, предусмотренные законодательными актами, актами президента и правительства республики. 

Постановление вводится в действие с 28 сентября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Обновлены функции Министерства туризма и спорта
15:17, 16 сентября 2025
Обновлены функции Министерства туризма и спорта
Токаев расширил функции Службы госохраны
11:57, 15 сентября 2025
Токаев расширил функции Службы госохраны
Квитанции по коммунальным платежам будет формировать единый расчетный центр
10:21, 10 сентября 2025
Квитанции по коммунальным платежам будет формировать единый расчетный центр
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: