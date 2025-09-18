Министерство внутренних дел наделили новыми функциями

Фото: polisia.kz

Постановлением правительства от 11 сентября 2025 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве внутренних дел РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, обновлены следующие функции министерства: обеспечивает непрерывный сбор оперативной информации, анализирует состояние и тенденции развития криминогенной обстановки в Республике Казахстан, разрабатывает и принимает меры по обеспечению общественной безопасности;

разрабатывает и утверждает по согласованию с уполномоченным органом в области здравоохранения правила направления для освидетельствования на состояние опьянения, освидетельствования на состояние опьянения и оформления его результатов;

организует подготовку, обучение, повышение квалификации и переподготовку кадров для системы органов внутренних дел, в том числе за рубежом на основе международных договоров, определяет потребность в кадрах и порядок распределения выпускников организаций образования министерства в подразделения органов внутренних дел;

разрабатывает и утверждает по согласованию с уполномоченным органом в области здравоохранения правила проведения военно-врачебной экспертизы в правоохранительных органах, органах гражданской защиты и государственной фельдъегерской службе РК и положение о комиссиях военно-врачебной экспертизы в органах внутренних дел;

разрабатывает и утверждает по согласованию с правоохранительными органами республики и уполномоченным органом в сфере гражданской защиты требования, предъявляемые к состоянию здоровья лиц для прохождения службы в правоохранительных органах, органах гражданской защиты и государственной фельдъегерской службе республики;

обеспечивает учет и регистрацию граждан Республики Казахстан;

определяет принадлежность (непринадлежность) к гражданству РК лиц, постоянно проживающих на территории Республики Казахстан;

обеспечивает оформление приглашения на въезд иностранцев в РК по частным делам, принятие и согласование приглашения принимающих лиц по выдаче виз РК, а также отказывает в выдаче приглашений на въезд иностранцам в Республику Казахстан при наличии оснований для отказа;

осуществляет оформление, выдачу, замену, изъятие и уничтожение документов, удостоверяющих личность: паспорт гражданина РК, удостоверение личности гражданина РК, вид на жительство иностранца в РК, удостоверение лица без гражданства, проездной документ. Вместе с тем правила дополнены новыми пунктами: разрабатывает и утверждает правила организации пропускного режима в учреждениях уголовно-исполнительной системы ( введено в действие с 16 сентября 2025 года );

); обеспечивает регистрацию по месту жительства и снятие с регистрации граждан РК, в том числе регистрацию по месту жительства, а также постановку на учет граждан республики, прибывающих на место временного пребывания (проживания) в столице, с учетом нормативов регистрации по месту жительства и месту временного пребывания на территории столицы, утверждаемых местным представительным органом столицы в соответствии с Законом "О статусе столицы Республики Казахстан";

обеспечивает постановку на учет граждан РК, прибывающих на место временного пребывания (проживания);

обеспечивает регистрацию утраты гражданства РК лицами, постоянно проживающими и временно пребывающими на территории республики;

обеспечивает регистрацию лишения гражданства Республики Казахстан;

разрабатывает и утверждает правила приема, оформления и рассмотрения органами внутренних дел ходатайств (заявлений) по вопросам приема в гражданство РК и восстановления в гражданстве РК, в том числе в упрощенном (регистрационном) порядке, выхода из гражданства, утраты и лишения гражданства и определения принадлежности к гражданству Республики Казахстан;

разрабатывает и утверждает правила приема в высшее военное учебное заведение, осуществляющее подготовку кадров Национальной гвардии;

разрабатывает и утверждает правила возмещения государству бюджетных средств, затраченных на обучение военнослужащих Национальной гвардии;

разрабатывает и утверждает инструкцию по выполнению задач Национальной гвардии;

разрабатывает и утверждает инструкцию прохождения воинской службы в Национальной гвардии;

организует развитие кинологической службы в системе органов внутренних дел;

обеспечивает функционирование единой государственной системы делопроизводства и организацию архивного дела в органах внутренних дел;

разрабатывает и утверждает положение о структурных подразделениях Министерства внутренних дел, ведомствах, территориальных органах и организациях, подведомственных Министерству внутренних дел;

разрабатывает порядок формирования Государственной пулегильзотеки;

разрабатывает правила использования документов других государственных органов и организаций для зашифровки конспиративных организаций, помещений, транспортных средств, личности сотрудников и их ведомственной принадлежности;

разрабатывает правила ввоза, вывоза, транзита наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

разрабатывает и утверждает правила приобретения, хранения, учета, использования, перевозки, уничтожения, ввоза, вывоза гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением;

разрабатывает и утверждает правила открытия и функционирования стрелковых тиров (стрельбищ) и стендов;

разрабатывает и утверждает правила использования объектов и помещений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

разрабатывает и утверждает типовое положение о консультативно-совещательном органе при местных исполнительных органах по содействию деятельности органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания и меры уголовно-правового воздействия, а также организации социальной и иной помощи лицам, отбывшим уголовные наказания;

разрабатывает и утверждает правила деятельности организаций образования органов внутренних дел;

разрабатывает и утверждает правила приема на обучение в организации образования Министерства внутренних дел, реализующие профессиональные программы высшего образования;

разрабатывает и утверждает правила приема на обучение в организации образования Министерства внутренних дел, реализующие профессиональные программы послевузовского образования;

разрабатывает и утверждает правила распределения выпускников организаций образования органов внутренних дел;

разрабатывает и утверждает правила проведения организационно-штатных мероприятий в системе органов внутренних дел;

разрабатывает и утверждает правила осуществления профилактического контроля за лицами, состоящими на профилактическом учете в органах внутренних дел;

разрабатывает и утверждает правила приема, учета, хранения и обеспечения сохранности в органах внутренних дел изъятого, добровольно сданного, найденного оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов;

разрабатывает и утверждает правила организации деятельности центров оперативного управления и дежурных частей органов внутренних дел;

разрабатывает и утверждает правила создания, использования и совершенствования ведомственных и оперативных учетов;

разрабатывает и утверждает правила организации и тактики проведения общих и специальных оперативно-розыскных мероприятий;

разрабатывает и утверждает правила создания, использования и совершенствования информационных систем, информационно-коммуникационных и телекоммуникационных сетей, сетей связи;

вносит в правительство республики государственный доклад о состоянии безопасности дорожного движения;

запрашивает и получает от центральных и местных исполнительных органов, организаций сведения о соблюдении ими законодательства республики о дорожном движении;

утверждает порядок организации и проведения оценки степени рисков эксплуатируемых дорог на территории республики;

устанавливает порядок ведения классификаторов и справочников идентификационных данных, их структуру, состав и формат;

определяет перечень должностей сотрудников органов внутренних дел, имеющих право при перемещениях и продвижениях по службе на подъемное пособие, возмещение затрат за проезд на транспорте и перевозку собственного имущества;

организует научно-исследовательскую деятельность в системе органов внутренних дел;

разрабатывает и утверждает правила деятельности жилищных комиссий и работы информационной системы органов внутренних дел РК;

разрабатывает и утверждает правила ведения учета лиц, содержащихся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы;

разрабатывает и утверждает правила организации деятельности специальных приемников;

разрабатывает и утверждает правила организации деятельности приемников-распределителей;

разрабатывает и утверждает правила организации деятельности специальных помещений и типовые правила внутреннего распорядка специального помещения;

разрабатывает и утверждает правила осуществления жилищных выплат сотруднику и военнослужащему действующего резерва, штатному негласному сотруднику органов внутренних дел;

реализует в пределах своей компетенции государственную политику в сфере документов, удостоверяющих личность;

совместно с Министерством иностранных дел РК определяет порядок выдачи визы на въезд в республику с целью воссоединения семьи;

проводит мониторинг законодательства республики по обеспечению безопасности дорожного движения;

создает, реорганизует и ликвидирует изоляторы временного содержания, приемники-распределители, специальные приемники и специальные помещения органов внутренних дел;

участвует в планировании территориальной обороны;

осуществляет всестороннюю подготовку и обеспечивает постоянную готовность органов внутренних дел РК к выполнению задач территориальной обороны;

определяет состав структурных подразделений МВД РК, ведомств, территориальных органов и организаций, подведомственных министерству , выделяемых для выполнения задач территориальной обороны;

осуществляет охрану и оборону объектов территориальной обороны в соответствии с планами территориальной обороны;

осуществляет охрану общественного порядка и обеспечивает общественную безопасность;

планирует и участвует в проведении эвакуационных мероприятий;

обеспечивает при введении военного положения и в военное время подчинение органов внутренних дел РК соответствующим органам военного управления;

определяет порядок регистрации иммигрантов;

разрабатывает и утверждает перечень закрытых и обособленных военных городков, иных закрытых объектов, содержание служебных жилищ и централизованное отопление в которых обеспечиваются за счет бюджетных средств, а также в которых служебное жилище не подлежит приватизации;

участвует в формировании государственной политики и принимает меры по противодействию теневой экономике;

осуществляет иные функции, предусмотренные законодательными актами, актами президента и правительства республики. Постановление вводится в действие с 28 сентября 2025 года.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: