КНБ обновил требования к оборудованию для сбора информации об абонентах

Председатель КНБ РК приказом от 15 декабря 2025 года внес изменения в технический регламент "Общие требования к телекоммуникационному оборудованию по обеспечению проведения оперативно-розыскных мероприятий, сбора и хранения служебной информации об абонентах", сообщает Zakon.kz.

В частности, технический регламент изложен в новой редакции.

Требования технического регламента распространяются на телекоммуникационное оборудование, классифицируемое согласно единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза в субпозиции аппаратуры для передачи или приема голоса, изображения или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи, следующих видов:

коммутационное оборудование сетей фиксированной телефонной связи;

коммутационное оборудование сетей сотовой, спутниковой и другой подвижной телефонной связи;

коммутационное оборудование сетей передачи данных фиксированной связи, обеспечивающих доступ в интернет;

коммутационное оборудование сетей передачи данных сотовой, спутниковой и другой подвижной связи, обеспечивающих доступ в интернет.

Указывается, что коммутационное оборудование не предназначено для обработки, хранения, использования информации, содержащей государственные секреты.

Критерием идентификации коммутационного оборудования по функциональному назначению является коммутация электромагнитных или оптических сигналов при осуществлении соединений абонентов для передачи телефонных, голосовых, документальных, текстовых, графических, аудио- и видеосообщений.

Опасными факторами (рисками) коммутационного оборудования, отрицательно влияющими на проведение оперативно-розыскных мероприятий и сбор и хранение служебной информации об абонентах, являются:

ограничение или отсутствие технических возможностей проведения оперативно-розыскных мероприятий, сбора и хранения служебной информации об абонентах;

несанкционированный доступ к средствам проведения оперативно-розыскных мероприятий и средствам сбора и хранения служебной информации об абонентах;

использование средств проведения оперативно-розыскных мероприятий и средств сбора и хранения служебной информации об абонентах в преступных и противоправных целях.

Технический регламент также устанавливает:

Требования по обеспечению проведения оперативно-розыскных мероприятий. Требования по обеспечению сбора и хранения служебной информации об абонентах. Требования по защите средств проведения оперативно-розыскных мероприятий и средств сбора и хранения служебной информации об абонентах от несанкционированного доступа и т.д.

Приказ вводится в действие с 24 декабря 2026 года.