#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
510.18
601.91
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
510.18
601.91
6.51
Право

КНБ обновил требования к оборудованию для сбора информации об абонентах

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 09:50 Фото: freepik
Председатель КНБ РК приказом от 15 декабря 2025 года внес изменения в технический регламент "Общие требования к телекоммуникационному оборудованию по обеспечению проведения оперативно-розыскных мероприятий, сбора и хранения служебной информации об абонентах", сообщает Zakon.kz.

В частности, технический регламент изложен в новой редакции.

Требования технического регламента распространяются на телекоммуникационное оборудование, классифицируемое согласно единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза в субпозиции аппаратуры для передачи или приема голоса, изображения или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи, следующих видов:

  • коммутационное оборудование сетей фиксированной телефонной связи;
  • коммутационное оборудование сетей сотовой, спутниковой и другой подвижной телефонной связи;
  • коммутационное оборудование сетей передачи данных фиксированной связи, обеспечивающих доступ в интернет;
  • коммутационное оборудование сетей передачи данных сотовой, спутниковой и другой подвижной связи, обеспечивающих доступ в интернет.

Указывается, что коммутационное оборудование не предназначено для обработки, хранения, использования информации, содержащей государственные секреты.

Критерием идентификации коммутационного оборудования по функциональному назначению является коммутация электромагнитных или оптических сигналов при осуществлении соединений абонентов для передачи телефонных, голосовых, документальных, текстовых, графических, аудио- и видеосообщений.

Опасными факторами (рисками) коммутационного оборудования, отрицательно влияющими на проведение оперативно-розыскных мероприятий и сбор и хранение служебной информации об абонентах, являются:

  • ограничение или отсутствие технических возможностей проведения оперативно-розыскных мероприятий, сбора и хранения служебной информации об абонентах;
  • несанкционированный доступ к средствам проведения оперативно-розыскных мероприятий и средствам сбора и хранения служебной информации об абонентах;
  • использование средств проведения оперативно-розыскных мероприятий и средств сбора и хранения служебной информации об абонентах в преступных и противоправных целях.

Технический регламент также устанавливает:

  1. Требования по обеспечению проведения оперативно-розыскных мероприятий.
  2. Требования по обеспечению сбора и хранения служебной информации об абонентах.
  3. Требования по защите средств проведения оперативно-розыскных мероприятий и средств сбора и хранения служебной информации об абонентах от несанкционированного доступа и т.д.

Приказ вводится в действие с 24 декабря 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Операторы связи за свой счет обеспечат техвозможности доступа к информации об абонентах силовикам
10:31, 01 октября 2024
Операторы связи за свой счет обеспечат техвозможности доступа к информации об абонентах силовикам
Правила: как операторы связи должны собирать и хранить информацию об абонентах
12:26, 29 мая 2023
Правила: как операторы связи должны собирать и хранить информацию об абонентах
Утверждены требования безопасности высоковольтного оборудования
12:39, 09 декабря 2025
Утверждены требования безопасности высоковольтного оборудования
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: