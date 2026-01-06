В регламент правительства внесли изменения

Постановлением правительства от 30 декабря 2025 года внесены изменения в регламент правительства РК, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что по поручениям президента и премьер-министра о необходимости принятия законодательных поправок в двухнедельный срок со дня поступления соответствующего поручения ответственным государственным органом вырабатывается видение процесса исполнения и его этапов в установленном настоящим пунктом порядке.

Ответственный государственный орган в недельный срок со дня поступления соответствующего поручения на уровне курирующего политического государственного служащего определяет один из следующих механизмов исполнения:

разработка нового проекта закона;

внесение законодательных поправок в уже инициированный правительством проект закона, находящийся на стадии разработки или согласования с государственными органами (до внесения в Аппарат правительства);

внесение законодательных поправок в проект закона, находящийся на рассмотрении Мажилиса Парламента (в случае необходимости незамедлительного внесения законодательных поправок).

В зависимости от предлагаемого механизма также определяются конкретные процедуры законотворческого процесса с четко регламентированными сроками их реализации.

Выработанные ответственным государственным органом подходы с соответствующими обоснованиями направляются на согласование в Министерство юстиции.

Согласование с Министерством юстиции обеспечивается в течение трех рабочих дней со дня поступления подходов.

Согласованные с Министерством юстиции подходы вносятся ответственным государственным органом на имя руководителя Аппарата правительства с обязательным обоснованием причин применения указанных подходов.

В случае согласия с внесенными подходами резолюцией руководителя Аппарата правительства определяется срок их реализации.

Также говорится, что поступившие в правительство проекты законов, инициированные депутатами Парламента, и проекты заключений правительства к ним подлежат рассмотрению на заседании Межведомственной комиссии.

Подготовка проекта заключения правительства к проекту закона, инициированному депутатами парламента, обеспечивается государственным органом, определенным в качестве ответственного поручением руководителя Аппарата правительства.

Государственные органы-соисполнители в течение пяти рабочих дней со дня поступления поручения, если в поручении не установлен иной, более короткий срок, обязаны представить свою позицию по проекту закона, инициированному депутатами Парламента, ответственному государственному органу для учета в подготовке проекта заключения правительства.

Ответственный государственный орган в течение семи рабочих дней со дня поступления поручения, если в поручении не установлен иной, более короткий срок, представляет в Министерство юстиции проект заключения правительства для рассылки членам Межведомственной комиссии, а также совместно с министерствами национальной экономики, финансов вносит на рассмотрение Межведомственной комиссии предварительные финансово-экономические расчеты в части возможного сокращения поступлений или увеличения расходов республиканского и местных бюджетов, или Национального фонда.

Межведомственной комиссией вырабатываются предложения по положительной либо иной оценке инициированного депутатами проекта закона.

С учетом предложений Межведомственной комиссии проект заключения правительства на государственном и русском языках в обязательном порядке согласовывается с заинтересованными государственными органами, а также с министерствами юстиции, национальной экономики, финансов путем представления писем за подписью первых руководителей или уполномоченных ими должностных лиц в срок не более трех рабочих дней со дня поступления.

Указывается, что если проект заключения правительства находится на согласовании в государственном органе более трех рабочих дней и ответ по нему не представлен, то такой проект считается по умолчанию "согласованным".

При этом государственный орган, осуществляющий свод, в обязательном порядке указывает в своем сопроводительном письме о согласовании представленной информации с государственным органом "по умолчанию".

Проект заключения правительства включает сведения о нормах, предусматривающих сокращение поступлений или увеличение расходов республиканского и местных бюджетов, или Национального фонда, заключение республиканской бюджетной комиссии по таким нормам, сведения о соответствии предлагаемых проектом закона норм Конституции, действующим законодательным актам, целесообразности их принятия, нормах, предусматривающих введение регуляторного инструмента и связанных с ним требований или осуществление ужесточения регулирования в отношении субъектов частного предпринимательства, возможных негативных социально-экономических последствиях, нормах, для реализации которых потребуется принятие подзаконного нормативного правового акта.

В случае установления необходимости проведения анализа регуляторного воздействия в проекте заключения правительства указывается о представлении дополнительного заключения правительства по соответствующим нормам по результатам анализа регуляторного воздействия.

При этом анализ регуляторного воздействия проводится государственным органом, осуществляющим руководство в отрасли или сфере государственного управления, в которой предусматриваются введение регуляторного инструмента, связанных с ним требований или осуществление ужесточения регулирования в отношении субъектов частного предпринимательства, в порядке, определяемом уполномоченным органом по предпринимательству, в течение двух месяцев со дня одобрения проекта заключения правительства на заседании.

Проект дополнительного заключения правительства согласовывается с заинтересованными государственными органами и в течение пяти рабочих дней со дня получения протокольного решения Межведомственной комиссии вносится в Аппарат правительства.

К проекту дополнительного заключения правительства прилагается в форме электронного документа копия протокольного решения Межведомственной комиссии по вопросам регулирования предпринимательской деятельности при правительстве РК.

Отмечается, что при внесении в Аппарат правительства проектов заключений правительства на проекты законов, инициированных депутатами Парламента, разработчик прилагает к ним в форме электронного документа копию протокольного решения Межведомственной комиссии, копии писем заинтересованных государственных органов, а также министерств юстиции, национальной экономики, финансов за подписью первого руководителя государственного органа либо уполномоченного им должностного лица.

При необходимости к проекту заключения правительства разработчиком прикладываются финансово-экономические расчеты в части возможного сокращения поступлений или увеличения расходов республиканского и местных бюджетов, или Национального фонда.

Регламент дополнен новым пунктом, в котором говорится, что его требования распространяются также на проекты дополнительного заключения правительства по результатам анализа регуляторного воздействия.

Вместе с тем уточняется, что в случае внесения депутатами Парламента поправок в инициированный правительством проект закона, а также в проект закона, инициированный депутатами Парламента (в том числе предполагающих сокращение поступлений или увеличение расходов республиканского и местных бюджетов, или Национального фонда), проект заключения правительства по поручению руководителя Аппарата правительства разрабатывается разработчиком проекта закона.

Государственные органы-соисполнители в течение трех рабочих дней со дня поступления поручения, если в поручении не установлен иной, более короткий срок, обязаны представить свою позицию по поправкам депутатов Парламента разработчику проекта закона для учета в подготовке проекта заключения правительства.

В случае, если поправки в проект закона затрагивают интересы субъектов предпринимательства, то такие поправки направляются в Национальную палату предпринимателей РК и членам экспертных советов субъектов предпринимательства для получения заключений, которые носят рекомендательный характер. Экспертные заключения направляются разработчику в течение пяти рабочих дней.

Разработчик проекта закона в течение пяти рабочих дней со дня поступления поручения, если в поручении не установлен иной, более короткий срок, формирует проект заключения правительства и направляет его для согласования в заинтересованные государственные органы.

Государственные органы (в обязательном порядке министерства юстиции, национальной экономики, финансов) в срок не более чем три рабочих дня со дня поступления проекта заключения правительства согласовывают его путем направления разработчику соответствующих писем за подписью первого руководителя или уполномоченного им должностного лица.

В случае, если проект заключения правительства находится на согласовании в государственном органе более трех рабочих дней и ответ по нему не представлен, то такой проект считается по умолчанию "согласованным". При этом государственный орган, осуществляющий свод, в обязательном порядке указывает в своем сопроводительном письме о согласовании представленной информации с государственным органом "по умолчанию".

При отсутствии единой позиции в срок не более двух рабочих дней ответственным государственным органом проводится межведомственное совещание, на котором вырабатывается единая позиция либо оформляются замечания с аргументированными обоснованиями, которые вместе с проектом заключения вносятся в Аппарат правительства. В случае внесения проекта заключения правительства с разногласиями вопрос рассматривается на совещании в Аппарате правительства для принятия решений.

Разработчик в срок не более чем 10 рабочих дней, если иной срок не указан в поручении, вносит в Аппарат правительства проект заключения правительства.

При необходимости к проекту заключения правительства также прикладываются: финансово-экономические расчеты в части возможного сокращения поступлений или увеличения расходов республиканского и местных бюджетов, или Национального фонда, протоколы консультативно-совещательных органов при правительстве, республиканской бюджетной комиссии.

В случае установления необходимости проведения анализа регуляторного воздействия в проекте заключения правительства указывается о представлении дополнительного заключения правительства по соответствующим нормам по результатам анализа регуляторного воздействия.

При этом анализ регуляторного воздействия проводится государственным органом, осуществляющим руководство в отрасли или сфере государственного управления, в которой предусматриваются введение регуляторного инструмента, связанных с ним требований или осуществление ужесточения регулирования в отношении субъектов частного предпринимательства, в течение двух месяцев со дня внесения проекта заключения правительства в Аппарат правительства.

Проект дополнительного заключения правительства согласовывается с заинтересованными государственными органами в порядке, установленном настоящим пунктом, и в течение пяти рабочих дней со дня завершения анализа регуляторного воздействия вносится в Аппарат правительства.

В случае, если для реализации поддерживаемого проектом заключения правительства поправок необходимо принятие подзаконных нормативных правовых актов, уполномоченные государственные органы незамедлительно приступают к разработке их предварительных проектов.

Проект заключения правительства письмом за подписью руководителя Аппарата правительства направляется на согласование в Администрацию президента.

Проект заключения правительства после согласования его с Администрацией президента подлежит обязательной презентации и рассмотрению на заседании в порядке, предусмотренном положениями настоящего регламента.

Одобренный на заседании проект заключения правительства вносится на подпись премьер-министру в течение одного рабочего дня.

При этом в срок не позднее 15 рабочих дней со дня одобрения проекта заключения на заседании правительства разработчик проекта закона письмом за подписью первого руководителя либо уполномоченного им должностного лица направляет для ознакомления предварительные проекты подзаконных нормативных правовых актов, необходимых для реализации поправок, депутатам Парламента, инициировавшим поправки, в Аппарат правительства и Министерство юстиции.

В случае, если разработка проекта подзаконного нормативного правового акта относится к компетенции другого государственного органа, то данный государственный орган представляет соответствующий проект разработчику проекта закона в течение 10 рабочих дней со дня одобрения проекта заключения на заседании правительства.

Вместе с тем говорится, что основанием для продления сроков внесения проекта заключения правительства на поправки депутатов Парламента является только необходимость их рассмотрения на республиканской бюджетной комиссии, проведения дополнительной научной экспертизы.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.