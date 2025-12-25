Утверждены цены на услуги по отслеживанию международных ж/д перевозок с использованием навигационных пломб
Приказом и.о. председателя Аэрокосмического комитета МИИ и цифрового развития от 18 декабря 2025 года утверждены цены на услуги по отслеживанию международных железнодорожных перевозок с использованием электронных идентификаторов (навигационных пломб), сообщает Zakon.kz.
Утверждены следующие цены на услуги по отслеживанию международных железнодорожных перевозок с использованием электронных идентификаторов (навигационных пломб), реализуемые национальным оператором информационной системы отслеживания перевозок:
- Начало перевозки объекта отслеживания и его отслеживание – 70 001 тенге (без НДС).
- Проследование перевозки объекта отслеживания по территории государства – члена Евразийского экономического союза – 28 590 тенге.
- Завершение отслеживания перевозки объекта отслеживания – 55 905 тенге.
Приказ вводится в действие со дня его подписания.
