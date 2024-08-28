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В Казахстане определили цены на услуги по отслеживанию международных автоперевозок

Фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузовая машинам грузовые машины, грузоперевозки, грузовые перевозки, трасса, дорога, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 12:12 Фото: unsplash
МЦРИАП подготовил приказ "Об утверждении цен на услуги по отслеживанию международных автомобильных перевозок с использованием электронных идентификаторов (навигационных пломб), сообщает Zakon.kz.

В частности, установлены следующие цены на услуги по отслеживанию международных автомобильных перевозок с использованием электронных идентификаторов (навигационных пломб), реализуемых национальным оператором информационной системы отслеживания международных автомобильных перевозок:

  • Начало перевозки объекта отслеживания и его отслеживание – 41 351 тенге (без НДС).
  • Проследование перевозки объекта отслеживания по территории государства-члена Евразийского экономического союза – 28 477 тенге.
  • Завершение отслеживания перевозки объекта отслеживания – 37 874 тенге.

Как поясняется, создание и внедрение Национальным оператором информационной системы отслеживания перевозок "Транзит" принесет значительные выгоды как для бизнеса, минимизируя государственный контроль и предотвращая "лжетранзит", так и для государства, увеличивая достоверность декларирования и поступления в бюджет. 

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 сентября.

Ранее сообщалось, что в Казахстане установят новый порядок распределения разрешений для осуществления международных перевозок.

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