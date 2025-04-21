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Право

Утверждены цены на услуги госмонополии в области связи

Вышка мобильной связи, вышки мобильной связи, вышка сотовой связи, вышки сотовой связи, сотовая связь, мобильная связь, мобильная сеть, антенна сотовой связи, антенны сотовой связи, интернет вышки, интернет вышка, мобильный интернет, мобильный оператор, мобильные операторы, сотовый оператор, оператор сотовой связи , фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 10:10 Фото: pixabay
Приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности от 11 апреля 2025 года утверждены цены на услуги, реализуемые субъектом государственной монополии в области связи, сообщает Zakon.kz.

В частности, цены на услуги, реализуемые субъектом государственной монополии в области связи, включают:

  1. Выполнение работ по измерению параметров качества услуг связи, включая качество приема населением теле-, радиоканалов, а также мониторинг радиочастотного спектра, радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств.
  2. Техническое сопровождение мероприятий по международной координации ресурсов радиочастот и орбитальных позиций.
  3. Проведение расчета электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств.
  4. Обеспечение формирования, функционирования, сопровождения и развития базы данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи и централизованной базы данных абонентских номеров, предоставление доступа к ним.
  5. Техническое обеспечение ведения реестра (базы данных) радиоэлектронных средств и радиочастотных присвоений и интернет-ресурса, содержащего информацию о наличии сетей связи, и результатах контроля качества связи в населенных пунктах РК (цифровая карта телекоммуникаций).
  6. Согласование частотно-территориального плана сетей телерадиовещания, а также подбор и сопровождение радиочастот для сетей телерадиовещания. 

Приказ вводится в действие с 29 апреля 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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