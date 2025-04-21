Утверждены цены на услуги госмонополии в области связи

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Приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности от 11 апреля 2025 года утверждены цены на услуги, реализуемые субъектом государственной монополии в области связи, сообщает Zakon.kz.

В частности, цены на услуги, реализуемые субъектом государственной монополии в области связи, включают: Выполнение работ по измерению параметров качества услуг связи, включая качество приема населением теле-, радиоканалов, а также мониторинг радиочастотного спектра, радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств. Техническое сопровождение мероприятий по международной координации ресурсов радиочастот и орбитальных позиций. Проведение расчета электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств. Обеспечение формирования, функционирования, сопровождения и развития базы данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи и централизованной базы данных абонентских номеров, предоставление доступа к ним. Техническое обеспечение ведения реестра (базы данных) радиоэлектронных средств и радиочастотных присвоений и интернет-ресурса, содержащего информацию о наличии сетей связи, и результатах контроля качества связи в населенных пунктах РК (цифровая карта телекоммуникаций). Согласование частотно-территориального плана сетей телерадиовещания, а также подбор и сопровождение радиочастот для сетей телерадиовещания. Приказ вводится в действие с 29 апреля 2025 года.

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