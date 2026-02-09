Госуслуги органов госдоходов: внесены изменения

Министр финансов приказом от 2 февраля 2026 года внес изменения в Правила оказания государственных услуг органами государственных доходов РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены:

Правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на производство табачных изделий";

Правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на производство этилового спирта";

Правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на производство алкогольной продукции";

Правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на хранение и оптовую реализацию алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и оптовой реализации алкогольной продукции на территории ее производства";

Правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на хранение и розничную реализацию алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и розничной реализации алкогольной продукции на территории ее производства";

Правила оказания государственной услуги "Включение объектов авторских прав и смежных прав, товарных знаков, знаков обслуживания, географических указаний и наименований мест происхождения товаров в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности";

Правила оказания государственной услуги "Включение в реестр уполномоченных экономических операторов";

Правила оказания государственной услуги "Включение в реестр таможенных представителей";

Правила оказания государственной услуги "Включение в реестр таможенных перевозчиков";

Правила оказания государственной услуги "Принятие предварительных решений о происхождении товаров";

Правила оказания государственной услуги "Принятие предварительного решения о классификации товара";

Правила оказания государственной услуги "Принятие решения о классификации товара в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, ввоз которого предполагается различными партиями в течение определенного периода времени";

Правила оказания государственной услуги "Выдача свидетельства о допущении транспортного средства международной перевозки к перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями";

Правила оказания государственной услуги "Включение в реестр владельцев мест временного хранения";

Правила оказания государственной услуги "Включение в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли";

Правила оказания государственной услуги "Включение в реестр владельцев складов хранения собственных товаров";

Правила оказания государственной услуги "Прием таможенной декларации на транспортное средство";

Правила оказания государственной услуги "Прием пассажирской таможенной декларации";

Правила оказания государственной услуги "Прием транзитной декларации".

При этом в правила добавлен пункт, в котором говорится, что при несогласии с результатами оказания государственной услуги услугополучателем подается жалоба на решение, действие (бездействие) услугодателя по вопросам оказания государственных услуг:

на имя руководителя услугодателя;

на имя руководителя уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет;

в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Жалоба на действие (бездействие) работников государственной корпорации при оказании услуг через государственную корпорацию подается на имя руководителя госкорпорации, либо в уполномоченный орган в сфере информатизации.

При этом услугодатель, должностное лицо, чье решение, действие (бездействие) обжалуются, вправе не направлять жалобу в орган, рассматривающий жалобу, если он в течение трех рабочих дней примет благоприятное решение, совершит административное действие, полностью удовлетворяющее требования, указанные в жалобе.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В ряде правил уточняется, что прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются:

посредством веб-портала "электронного правительства" egov.kz;

посредством объектов информатизации, информационной системы "KEDEN" keden.kgd.gov.kz (ИС "KEDEN").

При обращении в электронном виде – заявление в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (ЭЦП) услугополучателя, принимается через портал.

Сведения о документах, удостоверяющих личность, содержащихся в государственных информационных системах, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем посредством портала в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных должностных лиц.

Истребование от услугополучателей документов и сведений, которые содержатся в информационных системах, не допускается.

При обращении через портал, ИС "KEDEN" услугополучателю направляется статус о принятии запроса для оказания государственной услуги.

При представлении услугополучателем документов в электронном виде обработка документов проводится автоматизировано.

При наличии оснований, предусмотренных в пункте 9 Перечня к оказанию государственной услуги, услугодатель уведомляет услугополучателя о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для возможности выразить услугополучателю позицию по предварительному решению.

Услугополучатель уведомляется услугодателем о заслушивании не менее чем за три рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее двух рабочих дней со дня уведомления.

По результатам заслушивания услугодатель принимает решение об оказании либо отказе в оказании государственной услуги, в случае если заслушивание с услугополучателем не состоялось.

При установлении факта полноты представленных документов работник, ответственный за обработку, рассматривает заявление в срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня его поступления, и принимает решение о выдаче документа либо об отказе.

При рассмотрении документов на включение в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности проверке подлежат все предоставленные заявителем коды товаров товарной номенклатуры внешней экономической деятельности на соответствие международной классификации товаров и услуг (МКТУ), указанной в свидетельствах на товарные знаки. Проверка МКТУ осуществляется на портале https://nclpub.wipo.int.

Решение о включении объектов интеллектуальной собственности в таможенный реестр принимается уполномоченным органом и формируется в информационной системе органов государственных доходов.

При обращении на портал результат оказания государственной услуги направляется услугополучателю в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП должностного лица услугодателя.

Приказ вводится в действие с 17 февраля 2026 года.