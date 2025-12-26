#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
512.81
604.19
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
512.81
604.19
6.57
Право

Токаев подписал закон о недрах для повышения инвестиционной привлекательности индустрии

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 16:08 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О недрах и недропользовании» по вопросам совершенствования недропользования в сфере углеводородов и урана", сообщает Zakon.kz.

Основная цель закона – повышение инвестиционной привлекательности индустриального сектора.

В частности, предусмотрено:

  • внедрение Единого портала недропользования, являющегося единой информационной системой сферы недропользования;
  • расширение оснований отказа в выдаче лицензии на разведку твердых полезных ископаемых лицу, признанного победителем аукциона, но уклонявшегося от уплаты подписных бонусов в течение пяти лет, а также лицу или организации, контролировавших победителя аукциона.

Кроме того, предлагается наделить подведомственную организацию уполномоченного органа в области твердых полезных ископаемых полномочиями по сбору, хранению, обработке и предоставлению доступа к геологической информации.

Также предусмотрен порядок рассмотрения заявлений на выдачу лицензии на вновь свободный блок для проведения операций по разведке твердых полезных ископаемых, порядок извлечения полезных ископаемых на этапе разведки, порядок проведения аукционов по территориям, содержащим в недрах запасы промышленных категорий твердых полезных ископаемых, за исключением общераспространенных и урана, которые состоят на государственном учете, а также порядок предоставления права недропользования по проектам промышленно-инновационного (индустриально-инновационного) проекта.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
За нарушения правил на стоянках для электромобилей будут штрафовать: Токаев подписал закон
12:21, 18 июля 2024
За нарушения правил на стоянках для электромобилей будут штрафовать: Токаев подписал закон
Токаев подписал закон, усиливающий государственный контроль за использованием и охраной земель
17:31, 15 марта 2023
Токаев подписал закон, усиливающий государственный контроль за использованием и охраной земель
Токаев подписал закон, предусматривающий лицензирование майнинга
17:39, 30 декабря 2022
Токаев подписал закон, предусматривающий лицензирование майнинга
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: