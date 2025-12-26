Токаев подписал закон о недрах для повышения инвестиционной привлекательности индустрии

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О недрах и недропользовании» по вопросам совершенствования недропользования в сфере углеводородов и урана", сообщает Zakon.kz.

Основная цель закона – повышение инвестиционной привлекательности индустриального сектора.

В частности, предусмотрено:

внедрение Единого портала недропользования, являющегося единой информационной системой сферы недропользования;

расширение оснований отказа в выдаче лицензии на разведку твердых полезных ископаемых лицу, признанного победителем аукциона, но уклонявшегося от уплаты подписных бонусов в течение пяти лет, а также лицу или организации, контролировавших победителя аукциона.

Кроме того, предлагается наделить подведомственную организацию уполномоченного органа в области твердых полезных ископаемых полномочиями по сбору, хранению, обработке и предоставлению доступа к геологической информации.

Также предусмотрен порядок рассмотрения заявлений на выдачу лицензии на вновь свободный блок для проведения операций по разведке твердых полезных ископаемых, порядок извлечения полезных ископаемых на этапе разведки, порядок проведения аукционов по территориям, содержащим в недрах запасы промышленных категорий твердых полезных ископаемых, за исключением общераспространенных и урана, которые состоят на государственном учете, а также порядок предоставления права недропользования по проектам промышленно-инновационного (индустриально-инновационного) проекта.