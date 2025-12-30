Поправки о недрах и недропользовании подписал президент
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК "О недрах и недропользовании" по реализации поручений главы государства, сообщает Zakon.kz.
Закон направлен на цифровизацию геологической информации и совершенствование недропользования, что включает систематизацию данных, улучшение инвестиционного климата и налоговых норм, а также ответственность за нарушения, что важно для развития отрасли и привлечения инвестиций в переработку.
Основные изменения:
- Создание единой цифровой системы для геологической информации.
- Улучшение условий для инвесторов: систематизация правил и улучшение инвестиционного климата.
- Пересмотр налоговых платежей и лицензирования в сфере недропользования.
- Введение ответственности за ненадлежащее использование ресурсов.
Законом также вводятся приоритетные права для стратегических инвесторов при разведке и добыче твердых полезных ископаемых без проведения аукционов и одновременно усиливается регулирование отрасли.
Закон закрепляет Единую платформу недропользования как ключевую цифровую инфраструктуру отрасли с открытой базой геологической информации.
