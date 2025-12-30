#Казахстан в сравнении
Право

Поправки о недрах и недропользовании подписал президент

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 16:15 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК "О недрах и недропользовании" по реализации поручений главы государства, сообщает Zakon.kz.

Закон направлен на цифровизацию геологической информации и совершенствование недропользования, что включает систематизацию данных, улучшение инвестиционного климата и налоговых норм, а также ответственность за нарушения, что важно для развития отрасли и привлечения инвестиций в переработку.

Основные изменения:

  • Создание единой цифровой системы для геологической информации.
  • Улучшение условий для инвесторов: систематизация правил и улучшение инвестиционного климата.
  • Пересмотр налоговых платежей и лицензирования в сфере недропользования.
  • Введение ответственности за ненадлежащее использование ресурсов.

Законом также вводятся приоритетные права для стратегических инвесторов при разведке и добыче твердых полезных ископаемых без проведения аукционов и одновременно усиливается регулирование отрасли.

Закон закрепляет Единую платформу недропользования как ключевую цифровую инфраструктуру отрасли с открытой базой геологической информации.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Токаев подписал закон о недрах для повышения инвестиционной привлекательности индустрии
16:08, 26 декабря 2025
Токаев подписал закон о недрах для повышения инвестиционной привлекательности индустрии
За нарушения правил на стоянках для электромобилей будут штрафовать: Токаев подписал закон
12:21, 18 июля 2024
За нарушения правил на стоянках для электромобилей будут штрафовать: Токаев подписал закон
Токаев подписал закон, усиливающий государственный контроль за использованием и охраной земель
17:31, 15 марта 2023
Токаев подписал закон, усиливающий государственный контроль за использованием и охраной земель
