Поправки о недрах и недропользовании подписал президент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК "О недрах и недропользовании" по реализации поручений главы государства, сообщает Zakon.kz.

Закон направлен на цифровизацию геологической информации и совершенствование недропользования, что включает систематизацию данных, улучшение инвестиционного климата и налоговых норм, а также ответственность за нарушения, что важно для развития отрасли и привлечения инвестиций в переработку.

Основные изменения:

Создание единой цифровой системы для геологической информации.

Улучшение условий для инвесторов: систематизация правил и улучшение инвестиционного климата.

Пересмотр налоговых платежей и лицензирования в сфере недропользования.

Введение ответственности за ненадлежащее использование ресурсов.

Законом также вводятся приоритетные права для стратегических инвесторов при разведке и добыче твердых полезных ископаемых без проведения аукционов и одновременно усиливается регулирование отрасли.

Закон закрепляет Единую платформу недропользования как ключевую цифровую инфраструктуру отрасли с открытой базой геологической информации.