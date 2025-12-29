Обновлены правила долгосрочного субсидирования расходов перевозчиков по социально значимым сообщениям

И.о. министра транспорта приказом от 19 декабря 2025 года утвердил в новой редакции Правила долгосрочного субсидирования расходов перевозчика, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по социально значимым сообщениям, сообщает Zakon.kz.

Правила разработаны в соответствии с подпунктом 34-19) пункта 2 статьи 14 закона "О железнодорожном транспорте" и определяют порядок долгосрочного субсидирования расходов перевозчика, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по социально значимым сообщениям.

Долгосрочному субсидированию подлежат расходы перевозчика, определенного по результатам конкурса на основе открытого тендера по определению перевозчиков. Порядок проведения конкурса регулируется Правилами проведения конкурса на основе открытого тендера по определению перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров по социально значимым сообщениям, расходы которых подлежат долгосрочному субсидированию за счет бюджетных средств.

Межобластные сообщения определяются уполномоченным органом, межрайонные (междугородные внутриобластные) и пригородные сообщения – местными представительными и исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы.

Общая сумма ежегодного субсидирования расходов по каждому поезду и прицепному и беспересадочному вагонам предусматривается соответствующим бюджетом.

Государственный орган ежегодно устанавливает временный понижающий коэффициент к тарифам (ценам, ставкам, сборам) на услуги магистральной железнодорожной сети для пассажирских перевозчиков, расходы которых субсидируются из государственного бюджета с учетом выделенных объемов субсидирования на соответствующий год.

Долгосрочному субсидированию подлежат фактические расходы перевозчика, связанные с осуществлением перевозок пассажиров по социально значимым сообщениям в категориях вагонов, общих, плацкартных, купейных, вагонах дизель-, и электропоездов, прицепных и беспересадочных вагонов, а также вагонов, технологически необходимых для обеспечения курсирования (эксплуатации) пассажирского поезда в рамках утвержденного бюджета соответствующего уровня.

Субсидирование осуществляется в рамках двухуровневой системы государственной поддержки:

первый уровень – регистраторская информационная система, интегрированная с системами второго уровня, содержащая эталонный электронный реестр заявок получателей мер государственной поддержки, где посредством окончательного постформатно-логического контроля определяется соответствие получателя мер государственной поддержки ограничительным критериям;

– регистраторская информационная система, интегрированная с системами второго уровня, содержащая эталонный электронный реестр заявок получателей мер государственной поддержки, где посредством окончательного постформатно-логического контроля определяется соответствие получателя мер государственной поддержки ограничительным критериям; второй уровень – отраслевые государственные или негосударственные информационные системы, посредством которых осуществляется прием заявок от получателей мер государственной поддержки, их обработка с применением форматно-логического контроля и передача обработанных заявок на первый уровень.

Долгосрочному субсидированию подлежат все виды расходов перевозчика в пределах утвержденного бюджета соответствующего уровня, связанных с организацией перевозок пассажиров по социально значимым сообщениям.

Исключение составляют:

платежи за сверхнормативные выбросы (сбросы) загрязняющих веществ;

безнадежные долги;

штрафы, пени, неустойка и другие виды санкций за нарушение условий хозяйственных договоров, судебные издержки;

штрафы и пени за сокрытие (занижение) дохода;

административные штрафы, пени, неустойка и другие виды санкций, наложенные государственными органами;

убытки от хищений;

расходы на содержание объектов здравоохранения, детских дошкольных организаций, учебных заведений, за исключением профессионально-технических училищ, колледжей и высших колледжей;

расходы на содержание оздоровительных лагерей, объектов культуры и спорта, жилого фонда;

расходы на погашение ссуд, включая беспроцентные, полученных работниками организации на улучшение жилищных условий, приобретение садовых домиков и обзаведение домашним хозяйством;

расходы на проведение культурно-просветительных, оздоровительных и спортивных мероприятий;

расходы на благоустройство садовых товариществ (строительство дорог, энерго и водоснабжение, осуществление других расходов общего характера);

расходы на оказание спонсорской помощи и иные виды благотворительности;

расходы на потери от брака;

расходы на приобретение, аренду и содержание квартир, жилых зданий и сооружений, мест в общежитиях и гостиницах для персонала субъектов товарного рынка, за исключением вахтовой организации производства;

расходы на сверхнормативные технические и коммерческие потери, порчу и недостачу товарно-материальных ценностей, запасы на складах и другие непроизводительные расходы;

расходы на проведение и организацию обучающих курсов, семинаров, тренингов, лекций, выставок, дискуссий, встреч с деятелями науки и искусства, научно-технических конференций, за исключением мероприятий, связанных с производственной необходимостью;

страховые платежи (взносы, уплачиваемые перевозчиком по договорам личного и имущественного страхования, заключенных перевозчиком в пользу своих работников), за исключением социальных отчислений, установленных Социальным кодексом;

расходы на оплату дополнительно предоставленных (сверх предусмотренного законодательством) отпусков работникам, в том числе женщинам, воспитывающим детей, оплата проезда членов семьи работника к месту использования отпуска и обратно;

расходы по льготам работникам перевозчика, кроме льгот, предусмотренных в соответствии с Трудовым кодексом;

расходы на компенсацию стоимости питания детям, находящимся в дошкольных учреждениях, санаториях и оздоровительных лагерях;

расходы на отчисление профессиональным союзам на цели, определенные коллективным договором.

При изменении пробега вагонов, прицепных и беспересадочных вагонов, по которому определен объем субсидирования по социально значимому сообщению на текущий период, соответствующий уточненному пробегу вагонов объем субсидирования определяется пропорционально действующему пробегу в соответствии с договором.

Правилами установлено, что выплата субсидий из соответствующего уровня бюджета производится в соответствии с планом финансирования.

План финансирования после подписания договора утверждается администратором бюджетной программы по согласованию с перевозчиком в течение 5 рабочих дней.

Выплата общей суммы субсидий осуществляется по каждому поезду с учетом прицепных и беспересадочных вагонов.

Выплата субсидий производится ежемесячно по перевозкам, фактически осуществленным и подтвержденным отчетной документацией, в соответствии с заключенным договором.

Подтверждением фактически осуществленных перевозок является выполнение периодичности курсирования поезда и ежемесячного неснижаемого пробега вагонов по типам вагонов в соответствии с условиями договора.

В договоре предусматривается предоплата в размере 25% от годовой суммы субсидий в соответствии с заключенным договором.

Последующая выплата субсидий осуществляется ежемесячно в соответствии и подтвержденным перевозкам. Удержание выплаченного авансового платежа производится в течение года в соответствии с заключенным договором.

Выплата субсидии осуществляется на целевой счет перевозчика, реквизиты которого указывается в договоре (Единый счет).

Перевозчик ежемесячно, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в уполномоченный или местный исполнительный орган заверенные руководителем, главным бухгалтером и печатью организации следующие документы:

ежемесячный отчет о выполнении перевозок пассажиров по социально значимым сообщениям, а также отчет о выполнении перевозок пассажиров по социально значимым сообщениям с начала отчетного периода по нарастанию;

акт выполненных работ;

документ Национального оператора инфраструктуры, подтверждающий выполнение количества вагонов по типам и вагонооборота по поездам, прицепным и беспересадочным вагонам, курсирующим по социально значимым сообщениям;

реестр субсидируемых маршрутов;

в случае продаж проездных документов (билетов) вне автоматизированной системы управления пассажирскими перевозками документ организации, предоставляющий услугу по продаже проездных документов (билетов) перевозчику, подтверждающий выполненные объемы перевозок по сообщениям и содержащий сведения о количестве перевезенных пассажиров, пассажирообороте, населенности вагонов в поездах, в прицепных и беспересадочных вагонах, курсирующих по социально значимым сообщениям.

Помимо этого, перевозчик предоставляет банковскую выписку за отчетный период со своего Единого счета, на который осуществляется выплата субсидии.

Оплата за декабрь месяц осуществляется на основании отчета перевозчика, составленного на основе планируемых перевозок пассажиров по социально значимым сообщениям. Фактический отчет за декабрь перевозчик представляет в срок, установленный по согласованию сторон в соответствии с договором.

В случае выявления уполномоченным органом или местными исполнительными органами фактов использования бюджетных средств на Едином счете перевозчика для покрытия расходов, не связанных с организацией перевозок пассажиров по социально значимым сообщениям, в течение 30 календарных дней перевозчик обеспечивает возврат субсидий равному сумме нарушения со дня выявления нарушения.

Уполномоченный или местные исполнительные органы в течение 15 календарных дней со дня представления перевозчиками документов подписывают акты выполненных работ и представляют в территориальный орган – Комитет казначейства Министерства финансов РК реестр субсидируемых маршрутов за отчетный период и счета к оплате.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

