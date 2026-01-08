#Казахстан в сравнении
Право

Правила допуска автоперевозчиков грузов: внесены изменения

Скопление фур на границе, скопление грузовых машин на границе, скопление грузовиков на границе, фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки , фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 12:18 Фото: freepik
Министром транспорта приказом от 24 ноября 2025 года внесены изменения в Правила допуска автомобильных перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов допускаются физические и юридические лица, имеющие:

  • трудоустроенных водителей, включая иностранных граждан, в количестве не меньшем количества автотранспортных средств (без дублирования, за исключением полуприцепов (прицепов)), и имеющих действующую карточку водителя, выданного в РК при использовании электронных (цифровых) тахографов. При этом индивидуальные предприниматели могут учитываться как водитель.

Оформление и выдачу допуска или карточки допуска осуществляет услугодатель.

Услугополучатели получают допуск с применением иностранного разрешения по истечении шести месяцев с даты получения допуска без применения иностранного разрешения.

Также уточняется, что срок осуществления международных автомобильных перевозок грузов в течение шести месяцев подтверждается следующими документами за последние шесть месяцев:

  • товарно-транспортными накладными (ТТН), международными товарно-транспортными накладными (CMR), не менее 1 ТТН и/или CMR за каждые 3 месяца предыдущих шести месяцев, подтверждающих осуществление услугополучателем перевозок с участием автотранспортных средств, на которые были получены услугополучателем карточки допуска без применения иностранного разрешения, за исключением на полуприцеп (прицеп);
  • действующими карточками водителя, выданными в РК при использовании электронных (цифровых) тахографов.

Услугодатель в течение двух рабочих дней с момента поступления документов на получение государственной услуги проверяет полноту и достоверность сведений в заявлении и предоставленных документах.

В частности, услугодатель отказывает в выдаче допуска или карточки допуска по следующим основаниям:

  • несоответствия услугополучателя или предоставленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги требованиям, установленными настоящими Правилами;
  • в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получение определенной государственной услуги.

При получении нового допуска или карточки допуска сохраняется история перевозчика по получению и возврату иностранных разрешений в системе ИАС ТБД.

Карточка допуска выдается на пять лет. На арендованные автотранспортные средства срок действия карточки допуска определятся исходя из срока договора аренды, но не более двух лет с момента ее выдачи.

Приказ вводится в действие с 16 января 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
