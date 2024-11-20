Изменились правила проведения конкурса для перевозчиков по межобластным сообщениям

Так, уточняется, что срок осуществления перевозок пассажиров по социально значимым межобластным сообщениям определяется на 20 лет, за исключением маршрутов, курсирующих менее 90 календарных дней в году, а также перевозок по социально значимым межрайонным (междугородным, внутриобластным) и пригородным сообщениям, срок осуществления которых определяется организатором тендера от пяти до 20 лет.