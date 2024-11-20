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Законодательство РК

Изменились правила проведения конкурса для перевозчиков по межобластным сообщениям

Общественный транспорт, автобус, междугородние перевозки, межобластные автобусы, межгород , фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 10:04 Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра транспорта от 14 ноября 2024 года внесены изменения в Правила проведения конкурса по определению перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров по социально значимым сообщениям, расходы которых подлежат долгосрочному субсидированию за счет бюджетных средств.

Так, уточняется, что срок осуществления перевозок пассажиров по социально значимым межобластным сообщениям определяется на 20 лет, за исключением маршрутов, курсирующих менее 90 календарных дней в году, а также перевозок по социально значимым межрайонным (междугородным, внутриобластным) и пригородным сообщениям, срок осуществления которых определяется организатором тендера от пяти до 20 лет.  

Приказ вводится в действие с 30 ноября 2024 года.

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Транспорт Министерство транспорта РК Казахстан 2024 год Общественный транспорт
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