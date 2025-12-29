#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
504.6
594.27
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
504.6
594.27
6.48
Право

Переводы обеспеченных цифровых активов: внесены изменения

Биткоины, биткоин, криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, майнинг, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 10:42 Фото: pixabay
Председатель Агентства по финансовому мониторингу приказом от 11 декабря 2025 года внес изменения в Правила осуществления переводов обеспеченных цифровых активов, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что при отправлении или получении обеспеченных цифровых активов от имени клиента (его представителя) и бенефициарного собственника удостоверяется, что перевод и любые связанные с ним сообщения содержат точную информацию об отправителе и получателе, и принимаются меры в соответствии со статьей 7 Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Предусматривается, что лицо создает и поддерживает процедуры, системы и средства контроля для мониторинга, обнаружения и сообщения об операциях, превышающих установленные пороговые значения, выявления подозрительной деятельности в соответствии со статьями 10 и 10-1 Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Также говорится, что лицо разрабатывает процедуры по выявлению, оценке, мониторингу рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, в том числе их минимизацию (в отношении услуг (продуктов), клиентов, а также совершаемых клиентами операций).

Лицо также исполняет требование о назначении ответственного за реализацию и соблюдение правил внутреннего контроля, из числа руководящих работников лица или иных руководителей лица не ниже уровня руководителя соответствующего структурного подразделения, а также иные требования, предъявляемые к работникам субъектов финансового мониторинга, ответственным за реализацию и соблюдение правил внутреннего контроля, в том числе о наличии безупречной деловой репутации в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Указывается, что лицо в течение пяти лет со дня прекращения деловых отношений с клиентом (его представителем) и бенефициарным собственником хранит копии документов.

Приказ вводится в действие с 6 января 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Мобильные переводы: условия для налоговой проверки озвучили в Минфине
11:27, Сегодня
Мобильные переводы: условия для налоговой проверки озвучили в Минфине
Как произвести перевод обеспеченных цифровых активов: новые правила
09:06, 05 ноября 2024
Как произвести перевод обеспеченных цифровых активов: новые правила
Как и кто может оформить решение о выпуске обеспеченных цифровых активов
12:22, 05 мая 2023
Как и кто может оформить решение о выпуске обеспеченных цифровых активов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: