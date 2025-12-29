Переводы обеспеченных цифровых активов: внесены изменения

Председатель Агентства по финансовому мониторингу приказом от 11 декабря 2025 года внес изменения в Правила осуществления переводов обеспеченных цифровых активов, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что при отправлении или получении обеспеченных цифровых активов от имени клиента (его представителя) и бенефициарного собственника удостоверяется, что перевод и любые связанные с ним сообщения содержат точную информацию об отправителе и получателе, и принимаются меры в соответствии со статьей 7 Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Предусматривается, что лицо создает и поддерживает процедуры, системы и средства контроля для мониторинга, обнаружения и сообщения об операциях, превышающих установленные пороговые значения, выявления подозрительной деятельности в соответствии со статьями 10 и 10-1 Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Также говорится, что лицо разрабатывает процедуры по выявлению, оценке, мониторингу рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, в том числе их минимизацию (в отношении услуг (продуктов), клиентов, а также совершаемых клиентами операций).

Лицо также исполняет требование о назначении ответственного за реализацию и соблюдение правил внутреннего контроля, из числа руководящих работников лица или иных руководителей лица не ниже уровня руководителя соответствующего структурного подразделения, а также иные требования, предъявляемые к работникам субъектов финансового мониторинга, ответственным за реализацию и соблюдение правил внутреннего контроля, в том числе о наличии безупречной деловой репутации в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Указывается, что лицо в течение пяти лет со дня прекращения деловых отношений с клиентом (его представителем) и бенефициарным собственником хранит копии документов.

Приказ вводится в действие с 6 января 2026 года.