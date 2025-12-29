#Казахстан в сравнении
Право

Обработка персональных данных: внесены изменения

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровые документы , фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 15:05 Фото: freepik
Приказом заместителя премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития от 22 декабря 2025 года внесены изменения в Правила осуществления собственником или оператором, а также третьим лицом мер по защите персональных данных, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что собственник или оператор при обработке персональных данных ограниченного доступа:

  • устанавливают цели обработки персональных данных ограниченного доступа. Персональные данные ограниченного доступа используются в соответствии с декларируемыми целями;
  • определяют порядок обработки, распространения и доступа к персональным данным ограниченного доступа;
  • определяют порядок блокирования персональных данных ограниченного доступа, относящихся к субъекту, при обращении субъекта.

Собственник или оператор, а также третье лицо при обработке персональных данных ограниченного доступа:

  • определяют перечень лиц, имеющих доступ к персональным данным ограниченного доступа;
  • оповещают уполномоченный орган об инцидентах информационной безопасности, связанных с незаконным доступом к персональным данным ограниченного доступа;
  • обеспечивают установку средств защиты информации, обновлений программного обеспечения на технических средствах, осуществляющих обработку персональных данных ограниченного доступа;
  • обеспечивают ведение журнала событий систем управления базами;
  • обеспечивают ведение журнала действий пользователей, имеющих доступ к персональным данным ограниченного доступа;
  • применяют средства контроля целостности персональных данных ограниченного доступа;
  • обеспечивают передачу персональных данных ограниченного доступа иным лицам по защищенным каналам связи или с применением шифрования и при наличии согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством РК;
  • выделяют бизнес-процессы, содержащие персональные данные ограниченного доступа;
  • обеспечивают применение средств криптографической защиты информации для надежного хранения персональных данных ограниченного доступа;
  • применяют средства идентификации или аутентификации пользователей, в том числе биометрической аутентификации для базы, содержащей более ста тысяч записей персональных данных при работе с персональными данными ограниченного доступа.

Приказ вводится в действие с 6 января 2026 года.

Лариса Черненко
Лариса Черненко
