Утвержден размер пошлины для обращения в суд ЕАЭС в 2026 году

Решением Высшего Евразийского экономического совета от 21 декабря 2025 года утверждены размеры пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при обращении в Суд Евразийского экономического союза, сообщает Zakon.kz.

"Утвердить на 2026 год размер пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при обращении в Суд Евразийского экономического союза, в размере 59 621 российского рубля (386 344 тенге) в соответствии с прогнозируемым при подготовке проекта бюджета Евразийского экономического союза на 2026 год индексом роста потребительских цен, составляющим 4%", - говорится в документе.

Решение вступает в силу с 1 января 2026 года.

Суд Евразийского экономического союза — постоянно действующий судебный орган ЕАЭС, учрежденный в соответствии с Договором 29 мая 2014 года с целью обеспечения единообразного применения актов права ЕАЭС его государствами-членами и органами. Расположен в Минске.

Осуществляет судебную (разрешение споров) и консультативную (предоставление разъяснений) функции.