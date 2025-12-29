Утвержден размер пошлины для обращения в суд ЕАЭС в 2026 году
"Утвердить на 2026 год размер пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при обращении в Суд Евразийского экономического союза, в размере 59 621 российского рубля (386 344 тенге) в соответствии с прогнозируемым при подготовке проекта бюджета Евразийского экономического союза на 2026 год индексом роста потребительских цен, составляющим 4%", - говорится в документе.
Решение вступает в силу с 1 января 2026 года.
Суд Евразийского экономического союза — постоянно действующий судебный орган ЕАЭС, учрежденный в соответствии с Договором 29 мая 2014 года с целью обеспечения единообразного применения актов права ЕАЭС его государствами-членами и органами. Расположен в Минске.
Осуществляет судебную (разрешение споров) и консультативную (предоставление разъяснений) функции.