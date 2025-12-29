#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
504.6
594.27
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
504.6
594.27
6.48
Право

Утвержден размер пошлины для обращения в суд ЕАЭС в 2026 году

здание суда ЕАЭС, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 11:28 Фото: суд ЕАЭС
Решением Высшего Евразийского экономического совета от 21 декабря 2025 года утверждены размеры пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при обращении в Суд Евразийского экономического союза, сообщает Zakon.kz.

"Утвердить на 2026 год размер пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при обращении в Суд Евразийского экономического союза, в размере 59 621 российского рубля (386 344 тенге) в соответствии с прогнозируемым при подготовке проекта бюджета Евразийского экономического союза на 2026 год индексом роста потребительских цен, составляющим 4%", - говорится в документе.

Решение вступает в силу с 1 января 2026 года.

Суд Евразийского экономического союза — постоянно действующий судебный орган ЕАЭС, учрежденный в соответствии с Договором 29 мая 2014 года с целью обеспечения единообразного применения актов права ЕАЭС его государствами-членами и органами. Расположен в Минске.

Осуществляет судебную (разрешение споров) и консультативную (предоставление разъяснений) функции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Утвержден размер пошлины при обращении в суд ЕАЭС
14:33, 14 января 2025
Утвержден размер пошлины при обращении в суд ЕАЭС
Какую пошлину придется уплатить при обращении в Суд ЕАЭС в 2024 году
14:50, 29 декабря 2023
Какую пошлину придется уплатить при обращении в Суд ЕАЭС в 2024 году
Иран получил статус наблюдателя при ЕАЭС
14:47, 14 января 2025
Иран получил статус наблюдателя при ЕАЭС
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: