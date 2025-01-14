Утвержден размер пошлины при обращении в суд ЕАЭС
Фото: суд ЕАЭС
Решением Высшего Евразийского экономического совета от 26 декабря 2024 года утвержден размер пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при обращении в суд Евразийского экономического союза, сообщает Zakon.kz.
"Утвердить на 2025 год размер пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при обращении в суд Евразийского экономического союза, в размере 57 328 российских рублей (296 385 тенге) в соответствии с прогнозируемым при подготовке проекта бюджета Евразийского экономического союза на 2025 год индексом роста потребительских цен, составляющим 4,5%", – говорится в документе.
Документ подписали члены Высшего Евразийского экономического совета:
- от Армении;
- от Беларуси;
- от Казахстана;
- от Кыргызстана;
- от России.
Решение вступило в силу с 1 января 2025 года.
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