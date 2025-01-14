#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
528.52
539.14
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
528.52
539.14
5.17
Право

Утвержден размер пошлины при обращении в суд ЕАЭС

Утвержден размер пошлины при обращении в суд ЕАЭС, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 14:33 Фото: суд ЕАЭС
Решением Высшего Евразийского экономического совета от 26 декабря 2024 года утвержден размер пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при обращении в суд Евразийского экономического союза, сообщает Zakon.kz.

"Утвердить на 2025 год размер пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при обращении в суд Евразийского экономического союза, в размере 57 328 российских рублей (296 385 тенге) в соответствии с прогнозируемым при подготовке проекта бюджета Евразийского экономического союза на 2025 год индексом роста потребительских цен, составляющим 4,5%", – говорится в документе.

Документ подписали члены Высшего Евразийского экономического совета:

  • от Армении;
  • от Беларуси;
  • от Казахстана;
  • от Кыргызстана;
  • от России.

Решение вступило в силу с 1 января 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Поделиться новостью
Читайте также
Казахстан продлит сроки своих обязательств на аренду курортных объектов в Кыргызстане
Право
15:29, Сегодня
Казахстан продлит сроки своих обязательств на аренду курортных объектов в Кыргызстане
Иран получил статус наблюдателя при ЕАЭС
Право
14:47, Сегодня
Иран получил статус наблюдателя при ЕАЭС
Апостилирование документов вузов: внесены изменения
Право
12:56, Сегодня
Апостилирование документов вузов: внесены изменения
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: