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Какую пошлину придется уплатить при обращении в Суд ЕАЭС в 2024 году

Какую пошлину придется уплатить при обращении в Суд ЕАЭС в 2024 году Фото: courteurasian.org
Высший Евразийский экономический совет решением от 25 декабря 2023 года утвердил размер пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при обращении в Суд Евразийского экономического союза, сообщает Zakon.kz.
"Утвердить на 2024 год размер пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при обращении в Суд Евразийского экономического союза, в размере 54 859 российских рублей в соответствии с прогнозируемым при подготовке проекта бюджета Евразийского экономического союза на 2024 год индексом роста потребительских цен, составляющим 4,5 процента."– говорится в тексте.

Решение вступает в силу с 1 января 2024 года.

К слову, в 2023 году размер уплачиваемой пошлины составлял 52 497 российских рублей.

Суд ЕЭАС создан согласно Договору о Евразийском экономическом союзе с целью обеспечения единообразного применения актов права ЕАЭС его государствами-членами и органами. Расположен в Минске.

Он осуществляет разрешение споров и консультативную функцию. В состав суда входят по два судьи от каждого государства-члена ЕАЭC. Судьи назначаются на должность Высшим Евразийским экономическим советом по представлению государств-членов. Срок полномочий судьи составляет 9 лет.

По заявлению хозяйствующего субъекта Суд рассматривает споры, возникающие по вопросам реализации Договора, международных договоров в рамках Союза и (или) решений органов Союза:

  • о соответствии решения Комиссии или его отдельных положений, непосредственно затрагивающих права и законные интересы хозяйствующего субъекта в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, Договору и (или) международным договорам в рамках Союза, если такое решение или его отдельные положения повлекли нарушение предоставленных Договором и (или) международными договорами в рамках Союза прав и законных интересов хозяйствующего субъекта;
  • об оспаривании действия (бездействия) Комиссии, непосредственно затрагивающего права и законные интересы хозяйствующего субъекта в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, если такое действие (бездействие) повлекло нарушение предоставленных Договором и (или) международными договорами в рамках Союза прав и законных интересов хозяйствующего субъекта.

При этом под хозяйствующим субъектом понимается юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством государства-члена или третьего государства, либо физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством государства - члена или третьего государства.

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