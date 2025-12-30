#Казахстан в сравнении
Право

Как будут разрабатывать схемы развития теплоснабжения в Казахстане: утверждены правила

Алматинская ТЭЦ-2, Алматинская ТЭЦ 2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 09:06 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики приказом от 19 декабря 2025 года утвердил Правила разработки и утверждения схем развития теплоснабжения, которые начнут действовать с 2027 года, сообщает Zakon.kz.

Схема разрабатывается в целях удовлетворения перспективного спроса на тепловую энергию, обеспечения качественного, надежного и экономически эффективного теплоснабжения при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, рациональном использовании топливно-энергетических ресурсов и достижении установленных целевых показателей теплоэнергетики.

Схема разрабатывается местными исполнительными органами городов республиканского значения, столицы, районов и городов областного значения с учетом оптимального сочетания различных систем теплоснабжения.

При определении рекомендуемого сценария рассматриваются доступные технологии и ресурсы, включая возобновляемые и альтернативные источники энергии, а также тенденции изменения спроса на тепловую энергию, в том числе снижение потребления за счет повышения энергоэффективности.

При разработке схемы соблюдают следующие принципы:

  • обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;
  • обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии;
  • обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (когенерация), повышение коэффициента полезного действия источника тепловой энергии и оптимизация мощности источника тепловой энергии, переход на низкоуглеродное топливо, использование альтернативных и возобновляемых источников тепловой энергии с учетом экономической обоснованности;
  • соблюдение баланса интересов субъектов теплоснабжения и потребителей;
  • минимизация средних затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;
  • схема разрабатывается на срок 10-15 лет, увязанный с соответствующими сроками, установленными генеральными планами развития населенных пунктов.

При разработке схемы проводится оценка влияния и сравнение всех вариантов развития субъектов теплоэнергетики в том числе, но не ограничиваясь:

  • термомодернизация зданий или строительство новых источников тепловой энергии, реконструкция (модернизация) существующих;
  • организация новых зон централизованной системы теплоснабжения или строительство локальных источников тепловой энергии, переход на индивидуальное отопление;
  • переход на закрытую, независимую систему теплоснабжения сохранение открытой, зависимой системы теплоснабжения;
  • применение альтернативных источников тепловой энергии, использование традиционных источников теплоснабжения;
  • применение возобновляемых источников энергии, использование традиционных источников теплоснабжения с наилучшими достижимыми показателями (после реконструкции или нового строительства).

При выполнении анализа различных опций и технических решений приоритетным выбором являются:

  • использование тепловой энергии, полученной методом когенерации, от котлов-утилизаторов, от попутного тепла промышленных предприятий, от рекуперации, от источников, использующих топливо с наименьшими выбросами, от возобновляемых источников тепловой энергии;
  • переход на закрытые, независимые системы для обеспечения надежного теплоснабжения;
  • внедрение автоматизированного теплового пункта с погодным регулированием на всех объектах со среднечасовым потреблением тепловой энергии (включая расходы тепловой энергии, отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения) более 50 киловатт;
  • увеличение разницы температур подачи и обратка путем понижения температуры обратки;
  • внедрение частотно-регулирующего привода в насосных станциях сетевой воды;
  • использование предизолированных труб с изоляцией из пенополиуретана при реконструкции и новом строительстве тепловых сетей;
  • использование систем централизованного отопления, с учетом плотности теплового потока, экономической обоснованности и целесообразности;
  • термомодернизация многоквартирных жилых домов и зданий бюджетных организаций по сравнению с расширением и (или) новым строительством источников тепловой энергии.

Выполняемый анализ учитывает экономическую и экологическую целесообразность принятых решений при выборе рекомендуемого сценария с учетом планирования на срок не менее 25 лет.

Схема предусматривает:

  • описание итогов реализации предыдущей схемы (при наличии);
  • цели и задачи, определенные в области теплоэнергетики;
  • описание и анализ текущего состояния теплоэнергетики в соответствующей административно-территориальной единице:

– цель, этапы и подходы к анализу;

– общие характеристики местности и структуры теплоснабжения;

– потребление тепла;

– централизованные системы теплоснабжения (общие положения, источники генерации тепла, транспортировка и поставка тепловой энергии);

– местные и индивидуальные системы теплоснабжения;

  • анализ мероприятий по снижению выбросов диоксида углерода (CO₂) при производстве тепла в теплоэнергетике административно-территориальной единицы:

– общие положения;

– предварительный анализ для централизованных систем теплоснабжения (предварительный анализ потенциала возобновляемых источников энергии и альтернативных источников тепловой энергии для централизованного теплоснабжения, предварительный анализ мероприятий по снижению выбросов диоксида углерода (CO₂) при использовании углеродных источников энергии, подведение итогов предварительного анализа);

– углубленный анализ для централизованных систем теплоснабжения (общие положения, углубленный анализ мероприятий по снижению диоксида углерода (CO₂) с использованием возобновляемых источников энергии и альтернативных источников тепловой энергии, углубленный анализ мероприятий по снижению выбросов диоксида углерода (CO₂) при использовании углеродных источников энергии, подведение итогов и представление оценки перспективных технологий и мероприятий по итогам анализа);

– оценка потенциала снижения выбросов диоксида углерода (CO₂) для местных и индивидуальных систем теплоснабжения;

  • разработка сценариев:

– общие положения;

– варианты прогнозного развития спроса централизованного теплоснабжения;

– сценарии;

– оценка инвестиций и операционных затрат для различных сценариев;

  • сравнение сценариев и выбор рекомендуемого сценария:

– цель и подходы к экономическому моделированию сценариев;

– исходные данные и прогнозные показатели для моделирования;

– экономическое моделирование сценариев;

– особенности моделирования сценариев с когенерацией;

  • описание рекомендуемого сценария административно-территориальной единицы и технических мер по его реализации;
  • разработка стратегии финансирования рекомендуемого сценария административно-территориальной единицы и технических мер по его реализации.

Местные исполнительные органы городов республиканского значения, столицы, районов и городов областного значения при разработке схем развития теплоснабжения определяют сроки, размеры, приоритетность и источники финансирования мероприятий для достижения целевых показателей теплоэнергетики с учетом местных условий.

По итогам разработки проекта схемы местный исполнительный орган представляет проект схемы на утверждение в местный представительный орган городов республиканского значения, столицы, районов и городов областного значения.

Местный представительный орган городов республиканского значения, столицы, районов и городов областного значения в течение 30 календарных дней с момента представления на утверждение рассматривает проект схемы.

По итогам рассмотрения проекта схемы местный представительный орган городов республиканского значения, столицы, районов и городов областного значения принимает одно из следующих решений:

  • об утверждении схемы;
  • о возвращении проекта схемы на доработку местному исполнительному органу городов республиканского значения, столицы, районов и городов областного значения с указанием конкретных замечаний.

Приказ вводится в действие с 1 января 2027 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
