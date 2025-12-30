Как будут разрабатывать схемы развития теплоснабжения в Казахстане: утверждены правила
Схема разрабатывается в целях удовлетворения перспективного спроса на тепловую энергию, обеспечения качественного, надежного и экономически эффективного теплоснабжения при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, рациональном использовании топливно-энергетических ресурсов и достижении установленных целевых показателей теплоэнергетики.
Схема разрабатывается местными исполнительными органами городов республиканского значения, столицы, районов и городов областного значения с учетом оптимального сочетания различных систем теплоснабжения.
При определении рекомендуемого сценария рассматриваются доступные технологии и ресурсы, включая возобновляемые и альтернативные источники энергии, а также тенденции изменения спроса на тепловую энергию, в том числе снижение потребления за счет повышения энергоэффективности.
При разработке схемы соблюдают следующие принципы:
- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;
- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии;
- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (когенерация), повышение коэффициента полезного действия источника тепловой энергии и оптимизация мощности источника тепловой энергии, переход на низкоуглеродное топливо, использование альтернативных и возобновляемых источников тепловой энергии с учетом экономической обоснованности;
- соблюдение баланса интересов субъектов теплоснабжения и потребителей;
- минимизация средних затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;
- схема разрабатывается на срок 10-15 лет, увязанный с соответствующими сроками, установленными генеральными планами развития населенных пунктов.
При разработке схемы проводится оценка влияния и сравнение всех вариантов развития субъектов теплоэнергетики в том числе, но не ограничиваясь:
- термомодернизация зданий или строительство новых источников тепловой энергии, реконструкция (модернизация) существующих;
- организация новых зон централизованной системы теплоснабжения или строительство локальных источников тепловой энергии, переход на индивидуальное отопление;
- переход на закрытую, независимую систему теплоснабжения сохранение открытой, зависимой системы теплоснабжения;
- применение альтернативных источников тепловой энергии, использование традиционных источников теплоснабжения;
- применение возобновляемых источников энергии, использование традиционных источников теплоснабжения с наилучшими достижимыми показателями (после реконструкции или нового строительства).
При выполнении анализа различных опций и технических решений приоритетным выбором являются:
- использование тепловой энергии, полученной методом когенерации, от котлов-утилизаторов, от попутного тепла промышленных предприятий, от рекуперации, от источников, использующих топливо с наименьшими выбросами, от возобновляемых источников тепловой энергии;
- переход на закрытые, независимые системы для обеспечения надежного теплоснабжения;
- внедрение автоматизированного теплового пункта с погодным регулированием на всех объектах со среднечасовым потреблением тепловой энергии (включая расходы тепловой энергии, отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения) более 50 киловатт;
- увеличение разницы температур подачи и обратка путем понижения температуры обратки;
- внедрение частотно-регулирующего привода в насосных станциях сетевой воды;
- использование предизолированных труб с изоляцией из пенополиуретана при реконструкции и новом строительстве тепловых сетей;
- использование систем централизованного отопления, с учетом плотности теплового потока, экономической обоснованности и целесообразности;
- термомодернизация многоквартирных жилых домов и зданий бюджетных организаций по сравнению с расширением и (или) новым строительством источников тепловой энергии.
Выполняемый анализ учитывает экономическую и экологическую целесообразность принятых решений при выборе рекомендуемого сценария с учетом планирования на срок не менее 25 лет.
Схема предусматривает:
- описание итогов реализации предыдущей схемы (при наличии);
- цели и задачи, определенные в области теплоэнергетики;
- описание и анализ текущего состояния теплоэнергетики в соответствующей административно-территориальной единице:
– цель, этапы и подходы к анализу;
– общие характеристики местности и структуры теплоснабжения;
– потребление тепла;
– централизованные системы теплоснабжения (общие положения, источники генерации тепла, транспортировка и поставка тепловой энергии);
– местные и индивидуальные системы теплоснабжения;
- анализ мероприятий по снижению выбросов диоксида углерода (CO₂) при производстве тепла в теплоэнергетике административно-территориальной единицы:
– общие положения;
– предварительный анализ для централизованных систем теплоснабжения (предварительный анализ потенциала возобновляемых источников энергии и альтернативных источников тепловой энергии для централизованного теплоснабжения, предварительный анализ мероприятий по снижению выбросов диоксида углерода (CO₂) при использовании углеродных источников энергии, подведение итогов предварительного анализа);
– углубленный анализ для централизованных систем теплоснабжения (общие положения, углубленный анализ мероприятий по снижению диоксида углерода (CO₂) с использованием возобновляемых источников энергии и альтернативных источников тепловой энергии, углубленный анализ мероприятий по снижению выбросов диоксида углерода (CO₂) при использовании углеродных источников энергии, подведение итогов и представление оценки перспективных технологий и мероприятий по итогам анализа);
– оценка потенциала снижения выбросов диоксида углерода (CO₂) для местных и индивидуальных систем теплоснабжения;
- разработка сценариев:
– общие положения;
– варианты прогнозного развития спроса централизованного теплоснабжения;
– сценарии;
– оценка инвестиций и операционных затрат для различных сценариев;
- сравнение сценариев и выбор рекомендуемого сценария:
– цель и подходы к экономическому моделированию сценариев;
– исходные данные и прогнозные показатели для моделирования;
– экономическое моделирование сценариев;
– особенности моделирования сценариев с когенерацией;
- описание рекомендуемого сценария административно-территориальной единицы и технических мер по его реализации;
- разработка стратегии финансирования рекомендуемого сценария административно-территориальной единицы и технических мер по его реализации.
Местные исполнительные органы городов республиканского значения, столицы, районов и городов областного значения при разработке схем развития теплоснабжения определяют сроки, размеры, приоритетность и источники финансирования мероприятий для достижения целевых показателей теплоэнергетики с учетом местных условий.
По итогам разработки проекта схемы местный исполнительный орган представляет проект схемы на утверждение в местный представительный орган городов республиканского значения, столицы, районов и городов областного значения.
Местный представительный орган городов республиканского значения, столицы, районов и городов областного значения в течение 30 календарных дней с момента представления на утверждение рассматривает проект схемы.
По итогам рассмотрения проекта схемы местный представительный орган городов республиканского значения, столицы, районов и городов областного значения принимает одно из следующих решений:
- об утверждении схемы;
- о возвращении проекта схемы на доработку местному исполнительному органу городов республиканского значения, столицы, районов и городов областного значения с указанием конкретных замечаний.
Приказ вводится в действие с 1 января 2027 года.