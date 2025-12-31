Казахстанцы будут сами пресекать правонарушения: опубликован закон

Опубликован закон "О профилактике правонарушений", подписанный накануне главой государства, сообщает Zakon.kz.

Документ определяет правовые, экономические, социальные и организационные основы деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан РК по профилактике правонарушений.

Основными задачами закона являются:

обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина от противоправных посягательств;

снижение уровня правонарушений;

предупреждение, пресечение правонарушений;

повышение уровня правовой культуры и формирование законопослушного поведения;

обеспечение целенаправленной работы по социальной реабилитации и адаптации потерпевших и лиц, склонных к совершению правонарушений;

повышение активного участия граждан в обеспечении общественного порядка и профилактике правонарушений;

координация деятельности субъектов профилактики правонарушений;

совершенствование системы профилактики правонарушений, а также выявление, изучение, устранение причин и условий, им способствующих;

содействие физическому, интеллектуальному, духовному и нравственному развитию граждан, воспитание патриотизма, гражданственности и миролюбия, совмещенных с интересами общества, традициями народа Казахстана, достижениями национальной и мировой культуры;

обеспечение целенаправленной работы по социальной реабилитации детей, требующих повышенного педагогического внимания, и формированию у несовершеннолетних правосознания и правовой культуры;

формирование правовых основ для проведения мер по индивидуальной профилактике с лицами, склонными к совершению правонарушений;

взаимодействие субъектов профилактики правонарушений с родителями и другими законными представителями несовершеннолетнего;

государственная поддержка некоммерческих организаций, деятельность которых связана с осуществлением мер по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, посредством размещения государственного социального заказа и иных мер в соответствии с законодательными актами РК.

Согласно закону граждане РК вправе:

добровольно принимать участие в профилактике правонарушений;

предупреждать и пресекать правонарушения, требовать от других граждан соблюдения общественного порядка;

оказывать содействие субъектам профилактики правонарушений в профилактических мероприятиях;

сообщать в уполномоченные государственные органы о фактах совершения правонарушений и лицах, склонных к совершению правонарушений;

применять технические средства для фиксации правонарушения;

участвовать в оказании помощи потерпевшим от противоправных посягательств, ДТП;

совместно с госорганами и организациями осуществлять разъяснительную и правовую работу в сфере профилактики правонарушений;

обжаловать в установленном законами РК порядке действие (бездействие) субъектов профилактики правонарушений в сфере профилактики правонарушений.

Вовлечение граждан в профилактику правонарушений осуществляется путем добровольного оказания содействия правоохранительным органам.

Указывается, что гражданин, изъявивший желание участвовать в профилактике правонарушений, обращается в правоохранительный орган с заявлением, к которому прилагает копию документа, удостоверяющего личность гражданина Республики Казахстан. Гражданин вправе приложить к указанным документам копию свидетельства о страховании жизни и здоровья.

Правоохранительный орган проверяет гражданина по наркологическим, психоневрологическим и иным учетам, после чего обращается в местный исполнительный орган района (города областного, республиканского значения) с соответствующим ходатайством, к которому приобщаются копии представленных документов, либо в письменном виде отказывает заявителю с указанием причин принятого решения.

В свою очередь местный исполнительный орган района (города областного, республиканского значения) в течение семи рабочих дней рассматривает поступившее ходатайство, производит регистрацию и ставит его на учет как общественного помощника, о чем письменно информирует правоохранительный орган.

Не допускаются к участию в профилактике правонарушений граждане:

не достигшие совершеннолетия;

в отношении которых проводится досудебное расследование;

состоящие на профилактическом учете;

в отношении которых в течение года до подачи заявления налагалось в судебном порядке административное взыскание за умышленное правонарушение;

состоящие на учетах в наркологическом, психоневрологическом диспансерах либо признанные по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными.

Права и обязанности общественных помощников

Общественные помощники, участвующие в профилактике правонарушений, осуществляют свою деятельность путем:

участия в организации правовой пропаганды;

участия в работе консультативно-совещательных органов;

содействия другим субъектам профилактики правонарушений;

предупреждения и пресечения правонарушений.

Кроме того, общественные помощники имеют право:

информировать о лицах, подлежащих постановке на профилактический учет правоохранительных органов, и участвовать в проведении с ними индивидуальной профилактической работы при непосредственном участии сотрудников правоохранительных органов;

информировать правоохранительные органы о фактах незаконного культивирования и сбора растений, содержащих наркотические средства, а также дикорастущих посевов наркотикосодержащих растений;

информировать правоохранительные органы о притонах для потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, занятия проституцией, а также помещениях, потенциально пригодных для таких целей;

обеспечивать охрану общественного порядка в общественных местах, а также при проведении различных спортивных, культурно-массовых и развлекательных мероприятий под непосредственным руководством сотрудников органов внутренних дел;

оказывать содействие в поиске лиц, пропавших без вести, раскрытии преступлений;

осуществлять охрану места происшествия до прибытия сотрудников правоохранительных органов;

принимать участие в профилактике правонарушений на территории учебных заведений, включая общежития и учебно-производственные мастерские;

осуществлять профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждение детской безнадзорности и беспризорности;

применять в целях пресечения правонарушений и задержания правонарушителей физическую силу и другие средства, если иными способами достичь указанных целей не представляется возможным. При этом не должно быть допущено превышение необходимых для этого мер.

При этом общественным помощникам запрещается:

осуществлять процессуальную и иную деятельность, отнесенную в соответствии с законодательством республики к исключительной компетенции правоохранительных и других государственных органов;

присваивать полномочия сотрудников правоохранительных органов;

препятствовать законной деятельности сотрудников правоохранительных органов;

выступать понятыми при участии в мероприятиях по профилактике правонарушений;

совершать действия, унижающие честь и достоинство человека и гражданина либо неправомерно ограничивающие права и свободы граждан;

использовать при участии в мероприятиях по профилактике правонарушений специальные средства, находящиеся на вооружении правоохранительных органов;

применять физическую силу и другие средства в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст известен или очевиден, кроме случаев совершения ими вооруженного либо группового нападения (насилия).

Органы внутренних дел на базе участковых пунктов полиции организуют правовую подготовку общественных помощников.

Закон также предусматривает меры поощрения лиц, участвующих в профилактике правонарушений.

Мерами поощрения общественных помощников, участвующих в профилактике правонарушений, являются:

объявление благодарности;

награждение грамотой;

выплата денежного вознаграждения;

направление на обучение по образовательным и повышающим квалификацию программам;

направление представлений о поощрении в организации, предприятия;

внесение предложений о награждении государственной наградой и почетным званием для лиц, внесших значительный вклад в профилактику правонарушений.

Местные исполнительные органы вправе применять иные меры поощрения граждан, участвующих в профилактике правонарушений.

Вопросы поощрения общественных помощников рассматриваются по представлению государственных органов на комиссии по поощрению граждан.

Комиссия вправе поощрить также граждан, не зарегистрированных в местных исполнительных органах в качестве общественных помощников, если они способствовали предупреждению, пресечению или раскрытию правонарушений.

Также предусматривается, что казахстанцы, направившие в уполномоченные органы сообщение с приложением фото- и видеозаписи факта административного правонарушения, могут быть поощрены денежным вознаграждением от суммы взысканного с нарушителя штрафа по решениям местных исполнительных органов. Гражданин вправе указать в качестве получателя вознаграждения благотворительную организацию.

Вместе с тем закон предусматривает создание центров поддержки семьи.

Центры поддержки семьи создаются или организуются по решению местных исполнительных органов в районах и городах при местных исполнительных органах по вопросам социальной защиты и занятости населения.

Центры поддержки семьи осуществляют:

реализацию мер государственной семейной политики, в том числе мер по сохранению брака и семьи, разрешению семейных конфликтов;

координацию работы по охвату поддержкой лиц (семей), оказавшихся в трудной жизненной ситуации, государственными органами в пределах своей компетенции, в том числе посредством интегрированной модели;

содействие в оказании социальной, юридической и психологической поддержки лицам (семьям), оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

оказание поддержки лицам с признаками бытового насилия с возможностью их временного проживания сроком до одного месяца;

информационно-разъяснительную работу о направлениях и мерах государственной семейной политики;

взаимодействие с местными исполнительными органами, организациями, волонтерами, консультативно-совещательными органами по вопросам реализации государственной семейной политики, профилактики бытового насилия;

мониторинг и анализ тенденций государственной семейной политики;

организацию работы мобильных групп по раннему выявлению и оказанию поддержки лицам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации, при участии органов образования, здравоохранения, внутренних дел в пределах своей компетенции под координацией местного исполнительного органа по вопросам социальной защиты и занятости населения;

информирование правоохранительных и других уполномоченных органов о выявленных фактах насилия и преступности среди несовершеннолетних и лицах, обратившихся за помощью от насилия;

учет потерпевших от бытового насилия.

Предусматривается также создание мобильных групп, которые:

осуществляют меры по раннему выявлению и организации оказания поддержки лицам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации;

информируют правоохранительные и другие уполномоченные органы о выявленных фактах насилия и правонарушения среди несовершеннолетних и лицах, обратившихся за помощью от насилия;

взаимодействуют с местными исполнительными органами, организациями и иными субъектами профилактики правонарушений по вопросам профилактики правонарушений;

осуществляют иные полномочия.

Мерами по индивидуальной профилактике правонарушений являются:

профилактическая беседа;

официальное предостережение;

запрет на приближение;

административное взыскание;

учет лиц (семей), находящихся в трудной жизненной ситуации;

организация социальной адаптации и социальной реабилитации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

превентивное ограничение свободы передвижения;

представление об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений;

принудительные меры медицинского характера;

профилактический учет и контроль;

педагогическое сопровождение несовершеннолетних, требующих повышенного внимания;

защитное предписание;

установление особых требований к поведению правонарушителя;

установление административного надзора;

направление в специальные организации образования и организации образования с особым режимом содержания;

меры воспитательного воздействия;

лишение либо ограничение родительских прав, отмена усыновления (удочерения) ребенка, освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей, досрочное расторжение договора о передаче ребенка на воспитание патронатному воспитателю;

оказание психологической помощи.

Как отмечается, решение о применении мер по индивидуальной профилактике правонарушений может быть обжаловано заинтересованными лицами.

Вводится также такое понятие как "Официальное предостережение" – письменное предписание уполномоченного лица государственных органов или государственных организаций физическому лицу о недопустимости продолжения им антиобщественного поведения либо об устранении причин и условий совершения правонарушения.

Официальное предостережение объявляется под подпись лицу, а в случае отказа от его подписания в нем производится соответствующая запись.

Должностное лицо, ответственное за осуществление индивидуальной профилактики правонарушений, вправе сообщить о вынесении официального предостережения работодателю (администрации) по месту работы (учебы) или в орган самоуправления граждан по месту жительства лица, которому оно объявлено.

Лицо, в отношении которого вынесено официальное предостережение, ставится уполномоченными государственными органами на профилактический учет.

Срок действия официального предостережения составляет 30 суток с момента его вручения лицу, в отношении которого оно вынесено.

В период действия официального предостережения уполномоченные лица государственных органов или государственных организаций осуществляют контроль за его соблюдением не реже двух раз в месяц.

Нарушение официального предостережения влечет ответственность, установленную Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Кроме того, будет применяться превентивное ограничение свободы передвижения.

Превентивное ограничение свободы передвижения является мерой по индивидуальной профилактике в отношении:

лиц, не имеющих определенного места жительства или документов, удостоверяющих личность, при отсутствии в их действиях признаков уголовных и административных правонарушений и невозможности установления личности таких лиц иными способами;

иностранцев и лиц без гражданства, подлежащих выдворению в принудительном порядке на основании вступившего в законную силу судебного акта, а равно не покинувших территорию Республики Казахстан в срок, указанный в судебном акте о выдворении.

Превентивное ограничение свободы передвижения применяется органами внутренних дел с санкции суда и заключается во временной изоляции указанных лиц в специальном учреждении органов внутренних дел на срок до 30 суток.

Закон также предусматривает принудительные меры медицинского характера.

Принудительные меры медицинского характера применяются по решению суда в отношении лица с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), связанными с употреблением психоактивных веществ, совершившего уголовное правонарушение, признанного нуждающимся в лечении.

Направление на принудительное лечение в организации, оказывающие медицинскую помощь в области психического здоровья лицам с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), не влечет судимости.

Ознакомиться с полным текстом закона можно здесь.

30 декабря глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О профилактике правонарушений" и два сопутствующих закона.