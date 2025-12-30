#Казахстан в сравнении
Общество

"Нулевая терпимость" к правонарушениям – в Казахстане будут поощрять сознательных граждан

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, видеожетон, видеожетоны, смарт-жетоны патрульных, камера полиции, камера полицейского, камера полицейских, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 15:40 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
В Министерстве внутренних дел (МВД) разъяснили некоторые нормы подписанного президентом закона "О профилактике правонарушений", сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отмечают, что закон четко определяет права и роль субъектов профилактики, председателей ОСИ, предпринимателей и других граждан. Это позволит обеспечить эффективное взаимодействие и координацию действий по принятию превентивных мер.

Особый акцент сделан на раннюю превенцию – работу с лицами, склонными к совершению правонарушений, без применения карательных мер.

"Впервые законодательно закреплено понятие "антиобщественного поведения". При этом штрафных и других санкций за это не предусмотрено, если это не образует состав мелкого хулиганства и другого правонарушения. Для граждан, нарушающих общепринятые нормы поведения и морали, будут применяться профилактические меры, такие как разъяснительные беседы, официальные предостережения, а также социальная и реабилитационная помощь", – пояснили в МВД.

Отдельный блок закона посвящен участию казахстанцев в профилактике правонарушений.

"Этот институт действует в стране с 2004 года. Сегодня более 50 тысяч общественных помощников и волонтеров участвуют в совместном патрулировании, разъяснении законодательства, пресечении правонарушений и поиске без вести пропавших. Закон усиливает поощрительный характер такого участия. Акиматы наделяются правом поощрять граждан, сообщивших о правонарушениях, в том числе за счет части взысканных административных штрафов. Такая мера, как денежные вознаграждения, направлена на формирование культуры "нулевой терпимости" к правонарушениям, искоренение нарушений, создающих условия для совершения преступлений", – рассказали в ведомстве.

В министерстве отмечают, что такая практика поощрения уже давно внедрена в ряде развитых стран и доказала свою эффективность.

"Кроме того, применение физической силы и других средств допускается лишь в целях пресечения нарушений и задержания правонарушителей, если иными способами достичь указанных целей не представляется возможным. При этом не должно быть допущено превышение необходимых для этого мер", – отметили в МВД.

В закон также включены нормы, запрещающие ношение в общественных местах одежды, прикрывающей лицо, за исключением случаев, предусмотренных законом (медицинские показания, служебные обязанности, погодные условия, культурные и спортивные мероприятия).

"Данные меры носят профилактический характер и направлены на идентификацию лиц, что способствует раскрытию и предотвращению преступлений. За первое такое нарушение предусмотрено предупреждение".МВД

Также введены новые требования к деятельности каршеринговых компаний электрических самокатов.

"Закон устанавливает обязанности по идентификации пользователей, контролю скорости, ограничению движения в зонах повышенного риска, информированию об ответственности и недопущении создания помех пешеходам", – добавили в МВД.

В целом, отмечают там, новый закон формирует современную систему профилактики, ориентированную на защиту прав граждан, вовлечение общества и повышение уровня безопасности. Все меры направлены исключительно на создание безопасной среды и укрепление правопорядка.

30 декабря глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О профилактике правонарушений" и два сопутствующих закона.

