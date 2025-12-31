#Казахстан в сравнении
Право

Для владельцев электросамокатов ввели страхование ГПО и обязанность получать регистрационные номера

Самокат, самокаты, самокатчики, электросамокаты, электрический самокат, электрические самокаты, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 11:40 Фото: Zakon.kz
Это предусматривает закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам профилактики правонарушений и совершенствования отдельных отраслей законодательства РК", подписанный накануне главой государства, сообщает Zakon.kz.

В частности, в закон "О дорожном движении" добавлены нормы:

Юридические лица и ИП, осуществляющие деятельность по сдаче в аренду электрических самокатов, обязаны:

  • осуществлять техническое обслуживание и изъятие из эксплуатации неисправных электрических самокатов;
  • обеспечить идентификацию пользователей, их проверку на предмет наличия действительного водительского удостоверения на право управления транспортным средством любой категории. Не допускать аренду и управление на проезжей части дороги электрическими самокатами лицами, не достигшими 18 лет и и не имеющими или лишенными прав;
  • предупреждать пользователей о возможных штрафах;
  • во время поездки контролировать поведение пользователей с помощью технологий для отслеживания местоположения и скорости передвижения электросамокатов;
  • автоматически ограничивать максимальную разрешенную скорость движения электрических самокатов в зонах с различными скоростными режимами;
  • не допускать оставления электрических самокатов там, где они могут создавать помехи для пешеходов и транспорта;
  • заключать договор обязательного страхования ГПО владельцев транспортных средств на каждый электрический самокат;
  • вести учет с присвоением и размещением на электрическом самокате регистрационного номера в порядке, определяемом уполномоченным органом;
  • передавать данные о местоположении электрических самокатов в уполномоченный орган для целей обеспечения общественного порядка и безопасности.

Указывается, что допуск электрических самокатов, сдаваемых в аренду юридическими лицами и ИП, к участию в дорожном движении осуществляется при наличии договора обязательного страхования ГПО владельцев транспортных средств и регистрационного номера, размещаемого на электрическом самокате.

Ранее мы рассказали, что в КОАП добавлена новая норма, предусматривающая ответственность за использование электросамокатов.

Так, за допуск юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность по сдаче в аренду электрических самокатов, к управлению по проезжей части дороги электрическим самокатом лица, не имеющего либо лишенного права управления транспортным средством, предусмотрен штраф в размере 25 МРП (108 125 тенге).

Если при этом был причинен потерпевшему легкий вред здоровью или повреждено транспортное средство, грузы, дорожные или иные сооружения либо иное имущества, штраф в размере 40 МРП (173 000 тенге).

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
