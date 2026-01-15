Правила пожарной безопасности: внесены изменения

Министр по чрезвычайным ситуациям приказом от 31 декабря 2025 года внес изменения и дополнения в Правила пожарной безопасности, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что здания, помещения и сооружения обеспечиваются системами пожарной автоматики в соответствии с перечнем объектов, определенных в требованиях СН РК "Пожарная автоматика зданий и сооружений".

Работы по монтажу систем пожарной автоматики производятся в соответствии с проектной документацией.

Вместе с тем правила дополнены пунктом о том, что деятельность по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики осуществляется индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, соответствующими разрешительным требованиям, предъявляемым к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на осуществление деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики, и при наличии разрешения на осуществление деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики, выданного ведомством уполномоченного органа.

Также уточняется, что для содержания в технически исправном состоянии систем пожарной автоматики на объекте приказом руководителя назначается лицо, обеспечивающее бесперебойную эксплуатацию систем пожарной автоматики.

Лицо, обеспечивающее бесперебойную эксплуатацию систем пожарной автоматики, осуществляет:

выполнение требований Правил;

контроль и приемку работ по техническому обслуживанию систем пожарной автоматики в соответствии с графиком и календарным планом работ по договору;

правильность проведения технического обслуживания и проверки на работоспособность систем пожарной автоматики в соответствии с технической документацией завода-изготовителя;

обучение дежурного персонала, а также инструктаж лиц, работающих в защищаемых помещениях, по действиям при срабатывании систем пожарной автоматики;

разработку необходимой эксплуатационной документации и ее ведение.

Учет работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты отражается в эксплуатационном журнале систем пожарной автоматики в соответствии с приложением 4 к Правилам или автоматизированной системе.

Техническое обслуживание систем пожарной автоматики включают в себя:

проведение плановых профилактических работ;

устранение неисправностей и проведение текущего ремонта.

Периодичность технического обслуживания, периодических испытаний и объемы работ устанавливаются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на технические средства обслуживаемых систем пожарной автоматики, документов по стандартизации и указываются в договоре.

На объекте, оборудованном системами пожарной автоматики, руководитель организации обеспечивает наличие следующей документации:

проектной документации на системы пожарной автоматики;

актов скрытых работ (при их наличии), испытаний и замеров;

акта приемки в эксплуатацию систем пожарной автоматики;

паспортов на технические средства, входящих в состав систем пожарной автоматики;

ведомости смонтированных приборов и оборудования систем пожарной автоматики;

паспортов на зарядку баллонов установок газового пожаротушения (при их наличии) огнетушащими составами;

инструкции по эксплуатации систем пожарной автоматики, должностных инструкций дежурного персонала, копии договора с индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, осуществляющими деятельность по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики;

план-графика и регламента работ технического обслуживания;

эксплуатационного журнала систем пожарной автоматики.

Системы пожарной автоматики постоянно содержатся в дежурном (проектном) режиме работы.

Указывается, что в период выполнения работ по техническому обслуживанию, проведение которых связано с отключением систем пожарной автоматики, администрация объекта обеспечивает пожарную безопасность защищаемых системами пожарной автоматики объектов принятием дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей.

После истечения срока службы, указанного в документации на техническое средство, входящее в состав систем пожарной автоматики, а также в случае отказа работы систем пожарной автоматики проводится техническое освидетельствование этих систем с целью определения возможности их дальнейшего использования по назначению.

Техническое освидетельствование систем пожарной автоматики проводится каждые пять лет с участием представителей заказчика и индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, осуществляющих деятельность по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики.

Результаты освидетельствования оформляются актом освидетельствования систем пожарной автоматики.