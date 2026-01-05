Какие операции считаются подозрительными и подлежат мониторингу: утверждены признаки

Приказом председателя Агентства по финансовому мониторингу от 23 декабря 2025 года внесены изменения в Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях и признаках определения подозрительной операции, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменился заголовок документа – Правила предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, деятельности клиента. Сами правила и признаки определения подозрительной операции изложены в новой редакции. Согласно правилам, субъектами в рамках запроса АФМ по цифровым активам (по физическим лицам) предоставляются следующие сведения: Сведения о клиенте: Фото при регистрации;

Данные документа или фото документа, предоставленного при регистрации;

Индивидуальный идентификационный номер (или идентификационный номер в стране резидентства);

Дата, время регистрации;

Номер мобильного телефона;

Адрес электронной почты;

Адрес проживания;

Резидентство;

Банковские реквизиты;

Дата подписания условий и положений;

Используемые IP-адреса;

Устройство, через которое осуществляется вход в аккаунт;

Номер аккаунта;

Уровень риска, присвоенный клиенту. Сведения о транзакциях: Информация о текущих балансах счетов по доступным продуктам и (или) услугам платформы (Spot, Futures, Earn, Fiat, Margin, Pool, NFT, DeFi Staking, Swap-фарминг и новые продукты и (или) услуги в соответствии с внутренними нормативными документами);

Текущие активы и кошельки, история заказов, история депозита, история депозита фиатных средств, история вывода средств, история вывода фиатных средств, Р2Р, журналы доступа (аccess logs), OTC, кошелек для финансирования, transfer records, transaction log;

Сведения о привязанных банковских картах;

Точные даты и время проведения всех сделок по установленным аккаунтам (за весь период существования), инструменты для ввода и вывода безналичных денежных средств (номера счетов, платежных карт и иные реквизиты), IP-адреса, геолокации, иные сведения об использовании установленных аккаунтов на платформе;

Сведения по майнингу (количество и наименование добытых/полученных активов, дата и время операции, наименование майнингового пула и номера кошельков цифровых активов). Аналогичные сведения предоставляются по юридическим лицам. Признаки определения подозрительной операции, деятельности клиента Платежи и переводы денег физическими лицами, не соответствующие доходам или социальному положению.

Оформление активов на подставных лиц.

Использование юридических лиц или индивидуальных предпринимателей путем совершения мнимых или притворных сделок.

Наличие больших оборотов у юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя при отсутствии соразмерных доходов, хозяйственной деятельности.

Использование юридических лиц со сложным выявлением бенефициарных собственников (оффшоры, трасты, многоступенчатая пирамидальная структура).

Операции с цифровыми активами, в том числе с участием криптобирж и криптообменников, с кошельками цифровых активов, связанными с нелегальной деятельностью.

Совершение операций с наличными (внесение на счет, обналичивание, частое и крупное снятие денег в банкомате, особенно зарубежных), а также их трансграничное перемещение с помощью курьеров.

Платежи и переводы денег по внешнеторговым контрактам без экономической выгоды.

Трансграничные операции, в особенности через юрисдикции с высоким риском (страна или регион), а также переводы через неформальные системы.

Подозрительные операции с ценными бумагами, биржевыми сделками и использование иных финансовых инструментов.

Сокрытие незаконного происхождения денег и их вывод, включая ставки в игорных заведениях, заключение мнимых сделок займа, лизинга и страхования, пенсионные отчисления.

Валютные операции, подпадающие под высокий риск ОД/ФТ/ФРОМУ, согласно Национальной оценке рисков, в том числе операции направленные на вывод денег из страны, на уклонение от выполнения требования валютного законодательства РК, а также не имеющие очевидного экономического смысла или в отношении которых возникают подозрения о том, что деньги и (или) иное имущество, используемые для ее совершения, являются доходом от преступной деятельности, либо сама операция направлена на преступную деятельность.

Сбор, перемещение и использование средств некоммерческими и благотворительными организациями с использованием финансовых инструментов.

Внесение денег с использованием финансовых инструментов, в том числе систематические операции ниже пороговых значений, установленных в рамках финансового мониторинга, необычное пополнение и снятие вкладов (депозитов).

Покупка имущества, в том числе дорогостоящих активов и предметов роскоши, за наличный расчет или единым платежом.

Инвестирование в легальный бизнес без достаточных доходов или при незначительных оборотах.

Иные необычные операции, в том числе с имуществом необъяснимого происхождения, деятельность клиента, вызывающие подозрения в рамках финансового мониторинга, в том числе с участием профессиональных отмывателей, деятельность компаний по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег или иного имущества, и другие. Приказ вводится в действие с 1 апреля 2026 года.

