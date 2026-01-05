Какие операции считаются подозрительными и подлежат мониторингу: утверждены признаки
В частности, изменился заголовок документа – Правила предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, деятельности клиента.
Сами правила и признаки определения подозрительной операции изложены в новой редакции.
Согласно правилам, субъектами в рамках запроса АФМ по цифровым активам (по физическим лицам) предоставляются следующие сведения:
Сведения о клиенте:
- Фото при регистрации;
- Данные документа или фото документа, предоставленного при регистрации;
- Индивидуальный идентификационный номер (или идентификационный номер в стране резидентства);
- Дата, время регистрации;
- Номер мобильного телефона;
- Адрес электронной почты;
- Адрес проживания;
- Резидентство;
- Банковские реквизиты;
- Дата подписания условий и положений;
- Используемые IP-адреса;
- Устройство, через которое осуществляется вход в аккаунт;
- Номер аккаунта;
- Уровень риска, присвоенный клиенту.
Сведения о транзакциях:
- Информация о текущих балансах счетов по доступным продуктам и (или) услугам платформы (Spot, Futures, Earn, Fiat, Margin, Pool, NFT, DeFi Staking, Swap-фарминг и новые продукты и (или) услуги в соответствии с внутренними нормативными документами);
- Текущие активы и кошельки, история заказов, история депозита, история депозита фиатных средств, история вывода средств, история вывода фиатных средств, Р2Р, журналы доступа (аccess logs), OTC, кошелек для финансирования, transfer records, transaction log;
- Сведения о привязанных банковских картах;
- Точные даты и время проведения всех сделок по установленным аккаунтам (за весь период существования), инструменты для ввода и вывода безналичных денежных средств (номера счетов, платежных карт и иные реквизиты), IP-адреса, геолокации, иные сведения об использовании установленных аккаунтов на платформе;
- Сведения по майнингу (количество и наименование добытых/полученных активов, дата и время операции, наименование майнингового пула и номера кошельков цифровых активов).
Аналогичные сведения предоставляются по юридическим лицам.
Признаки определения подозрительной операции, деятельности клиента
- Платежи и переводы денег физическими лицами, не соответствующие доходам или социальному положению.
- Оформление активов на подставных лиц.
- Использование юридических лиц или индивидуальных предпринимателей путем совершения мнимых или притворных сделок.
- Наличие больших оборотов у юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя при отсутствии соразмерных доходов, хозяйственной деятельности.
- Использование юридических лиц со сложным выявлением бенефициарных собственников (оффшоры, трасты, многоступенчатая пирамидальная структура).
- Операции с цифровыми активами, в том числе с участием криптобирж и криптообменников, с кошельками цифровых активов, связанными с нелегальной деятельностью.
- Совершение операций с наличными (внесение на счет, обналичивание, частое и крупное снятие денег в банкомате, особенно зарубежных), а также их трансграничное перемещение с помощью курьеров.
- Платежи и переводы денег по внешнеторговым контрактам без экономической выгоды.
- Трансграничные операции, в особенности через юрисдикции с высоким риском (страна или регион), а также переводы через неформальные системы.
- Подозрительные операции с ценными бумагами, биржевыми сделками и использование иных финансовых инструментов.
- Сокрытие незаконного происхождения денег и их вывод, включая ставки в игорных заведениях, заключение мнимых сделок займа, лизинга и страхования, пенсионные отчисления.
- Валютные операции, подпадающие под высокий риск ОД/ФТ/ФРОМУ, согласно Национальной оценке рисков, в том числе операции направленные на вывод денег из страны, на уклонение от выполнения требования валютного законодательства РК, а также не имеющие очевидного экономического смысла или в отношении которых возникают подозрения о том, что деньги и (или) иное имущество, используемые для ее совершения, являются доходом от преступной деятельности, либо сама операция направлена на преступную деятельность.
- Сбор, перемещение и использование средств некоммерческими и благотворительными организациями с использованием финансовых инструментов.
- Внесение денег с использованием финансовых инструментов, в том числе систематические операции ниже пороговых значений, установленных в рамках финансового мониторинга, необычное пополнение и снятие вкладов (депозитов).
- Покупка имущества, в том числе дорогостоящих активов и предметов роскоши, за наличный расчет или единым платежом.
- Инвестирование в легальный бизнес без достаточных доходов или при незначительных оборотах.
- Иные необычные операции, в том числе с имуществом необъяснимого происхождения, деятельность клиента, вызывающие подозрения в рамках финансового мониторинга, в том числе с участием профессиональных отмывателей, деятельность компаний по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег или иного имущества, и другие.
Приказ вводится в действие с 1 апреля 2026 года.