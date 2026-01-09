#Казахстан в сравнении
В Казахстане сократили срок пилотного проекта по горизонтальному мониторингу

Министр финансов приказом от 29 декабря 2025 года внес изменения в Правила проведения пилотного проекта по горизонтальному мониторингу, сообщает Zakon.kz.

В частности, срок пилотного проекта по горизонтальному мониторингу сокращен до 1 января 2027 года.

Ранее было установлено, что реализация пилотного проекта по субъектам среднего и крупного предпринимательства будет осуществляться по 31 декабря 2027 года.

Уточняется, что пилотный проект реализуется с целью совершенствования и модернизации порядка проведения горизонтального мониторинга, в том числе установления требований к системе внутреннего контроля (СВК) и информационным системам налогоплательщика для взаимодействия, а также внесения изменений и дополнений в действующее законодательство РК.

Во время пилотного проекта Комитетом госдоходов совместно с участниками пилотного проекта проводится работа по разработке требований:

  • к представлению первичных документов, налоговых регистров, регистров бухгалтерского учета и форм налоговой отчетности по каждому налогу;
  • к установлению связей между первичными документами, регистрами бухгалтерского учета, налоговыми регистрами и формами налоговой отчетности;
  • к формированию СВК;
  • к разработке и внедрению информационной системы горизонтального мониторинга, интеграции данной системы с Комитетом.

В срок до 1 октября 2026 года Комитетом разрабатываются требования:

  • к представлению первичных документов, налоговых регистров, регистров бухгалтерского учета и форм налоговой отчетности по каждому налогу;
  • к установлению связей между первичными документами, регистрами бухгалтерского учета, налоговыми регистрами и формами налоговой отчетности;
  • к разработке и внедрению информационной системы горизонтального мониторинга, интеграции данной системы с Комитетом.

При этом участником пилотного проекта проводятся работы по разработке или внедрению, интеграции информационной системы горизонтального мониторинга до 1 октября 2026 года.

Приказ вводится в действие с 19 января 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
