ВКК будет выдавать заключение о нуждаемости лиц с инвалидностью в услугах инватакси
Министр здравоохранения РК приказом от 24 декабря 2025 года внес дополнение в Положение о деятельности врачебно-консультативной комиссии, сообщает Zakon.kz.
В частности, Положение о деятельности врачебно-консультативной комиссии дополнено пунктом о том, что ВКК выдает медицинское заключение о нуждаемости лица с инвалидностью в услугах инватакси.
Заключение выдается на срок установления инвалидности.
Приказ вводится в действие с 11 января 2026 года.
