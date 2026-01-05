#Казахстан в сравнении
Право

ВКК будет выдавать заключение о нуждаемости лиц с инвалидностью в услугах инватакси

Инватакси, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 12:52 Фото: gov.kz
Министр здравоохранения РК приказом от 24 декабря 2025 года внес дополнение в Положение о деятельности врачебно-консультативной комиссии, сообщает Zakon.kz.

В частности, Положение о деятельности врачебно-консультативной комиссии дополнено пунктом о том, что ВКК выдает медицинское заключение о нуждаемости лица с инвалидностью в услугах инватакси.

Заключение выдается на срок установления инвалидности.

Приказ вводится в действие с 11 января 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
