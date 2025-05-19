Утверждены правила проведения военно-врачебной экспертизы военных резервистов

Министр обороны РК приказом от 12 мая 2025 года внес изменения в Правила проведения военно-врачебной экспертизы и Положения о комиссиях военно-врачебной экспертизы в Вооруженных силах РК, сообщает Zakon.kz.

Категория годности граждан к воинской службе (воинским сборам) по состоянию здоровья, а также к службе в государственной авиации определяется проведением медицинского освидетельствования.

Медицинское освидетельствование проводится:

Гражданам, приписываемым к призывным участкам местных органов военного управления, призываемым на воинскую службу, поступающим в специализированные организации Министерства обороны РК и военные учебные заведения (ВУЗ), а также на военные кафедры (факультеты) при высших учебных заведениях. Гражданам, поступающим на воинскую службу по контракту. Гражданам, поступающим на воинскую службу в резерве. Военнослужащим, проходящим воинскую службу по призыву или воинскую службу по контракту. Военнослужащим, проходящим воинскую службу в резерве (военные резервисты). Военнослужащим, поступающим в вуз. Гражданам (военнослужащим), обучающимся в вузе. Военнослужащим, отбираемым для службы и проходящих службу с военнослужащим, отбираемым для службы и проходящих службу с радиоактивными веществами, ионизирующими источниками излучений, компонентами ракетных топлив, источниками электромагнитных полей, лазерных излучений. Авиационному персоналу государственной авиации. Гражданам, пребывающим в запасе, при призыве на воинские сборы или в учетных целях.

Гражданам, поступающим на воинскую службу по контракту, перед направлением на медицинское освидетельствование в отделах (управлениях) по делам обороны (О(У)ДО) оформляется карта медицинского освидетельствования гражданина, поступающего на воинскую службу по контракту, воинскую службу в резерве, по форме, согласно приложению 10 к настоящим Правилам.

В течение тридцати календарных дней до начала медицинского освидетельствования граждане, поступающие на воинскую службу по контракту, в О(У)ДО представляют медицинские документы.

В правила добавлены новые пункты:

Порядок проведения медицинского освидетельствования граждан, поступающих на воинскую службу в резерве, формы документов, необходимых для направления на медицинское освидетельствование (обследование), и порядок их оформления проводится в соответствии с пунктами 69, 70, 71 и 72 Правил.

Годными к поступлению на воинскую службу в резерве признаются граждане, которые по состоянию здоровья годны к воинской службе или годны к воинской службе с незначительными ограничениями в соответствии с Требованиями. При заболеваниях, по которым в соответствии с Требованиями предусматривается индивидуальная оценка годности к воинской службе, выносится заключение "Ограниченно годен к воинской службе".

В отношении граждан, поступающих на воинскую службу в резерве и признанных при медицинском освидетельствовании негодными к воинской службе, ограниченно годными к воинской службе, заключение о категории годности дополняется словами: "Негоден к поступлению на воинскую службу в резерве".

При отказе гражданина от обследования выносится заключение: "Негоден к поступлению на воинскую службу в резерве", при этом заключение о категории годности к воинской службе не выносится.

При этом результаты медицинского освидетельствования граждан, поступающих на воинскую службу в резерве, записываются в карту медицинского освидетельствования гражданина, поступающего на воинскую службу по контракту, воинскую службу в резерве.

Медицинское освидетельствование военнослужащих проводится внештатной постоянной действующей (гарнизонной или госпитальной) военно-врачебной комиссией (ВВК). Решение о направлении на медицинское освидетельствование выносится:

в отношении военнослужащих срочной воинской службы – командирами воинских частей (начальниками учреждений), начальниками гарнизонов, начальниками дапартаментов по делам обороны (ДДО), военным судом или военной прокуратурой, следственным органом;

в отношении военнослужащих по призыву офицерского состава – командирами воинских частей (начальниками учреждений), начальниками ДДО, военным судом или военной прокуратурой, следственным органом;

в отношении военнослужащих, проходящих воинскую службу по контракту, – прямыми начальниками должностью от командира воинской части (начальника учреждений) и выше, военным судом или военной прокуратурой, следственным органом;

в отношении обучающихся в вузе – начальниками учебных заведений, военным судом или военной прокуратурой, следственным органом;

в отношении военных резервистов, военнообязанных, проходящих воинские сборы, – командирами воинских частей (начальниками учреждений), начальниками ДДО, военным судом или военной прокуратурой, следственным органом.

Правила дополнены новым пунктом, где сказано:

При наличии у военных резервистов заболеваний, увечий (ранения, травмы, контузии), по которым в соответствии с Требованиями предусматривается индивидуальная оценка категории годности к воинской службе, ВВК выносит заключение: "Ограниченно годен к воинской службе", если временная негодность к воинской службе – подлежит освобождению от исполнения обязанностей воинской службы.

Сведения об освидетельствуемых, диагноз и заключение ВВК (медицинской комиссии) записываются в книгу протоколов заседаний ВВК, а также:

на граждан, поступающих на воинскую службу по контракту, воинскую службу в резерве – в карту медицинского освидетельствования гражданина, поступающего на воинскую службу по контракту, воинскую службу в резерве;

на граждан, поступающих в вуз, на военные кафедры (факультеты) при высших учебных заведениях – в карту медицинского освидетельствования гражданина, поступающего в военное учебное заведение, а на военнослужащих, поступающих в вуз, – и в медицинскую книжку военнослужащего;

на военнослужащих, поступающих в вузы, в том числе иностранных государств, реализующие программы высшего и послевузовского образования, – в справку о медицинском освидетельствовании;

на военнослужащих – в свидетельство о болезни или в справку о медицинском освидетельствовании, а также в медицинскую книжку военнослужащего;

на граждан, пребывающих в запасе, – в карту медицинского освидетельствования гражданина, пребывающего в запасе;

на военных резервистов, военнообязанных, проходящих воинские сборы, – в свидетельство о болезни или в справку о медицинском освидетельствовании;

на офицеров запаса, призванных на воинскую службу (при наличии приказа министра обороны Республики Казахстан о призыве их на воинскую службу), но еще не отправленных в воинские части, – в свидетельство о болезни или в справку о медицинском освидетельствовании;

на лиц, находящихся на стационарном лечении (обследовании), – в историю болезни (медицинскую карту стационарного больного).

При освидетельствовании военнослужащих, военных резервистов, военнообязанных, проходящих воинские сборы, получивших увечье (ранение, травму, контузию), в книге протоколов заседаний ВВК подробно записываются обстоятельства получения увечья (ранения, травмы, контузии) со ссылкой на документ (его номер, дата, кем выдан), подтверждающий эти обстоятельства.

Приказ введен в действие с 19 мая 2025 года.