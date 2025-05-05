Комитет по охране прав детей наделили новыми полномочиями

Министр просвещения приказом от 24 апреля 2025 года внес изменения и дополнения в положение ведомств министерства, сообщает Zakon.kz.

В частности, Положение о республиканском государственном учреждении "Комитет по охране прав детей" дополнено следующими новыми функциями ведомства:

на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных президентом РК, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных правительством РК, формирует государственную политику в области защиты прав детей;

осуществление мониторинга и анализа организации питания детей в организациях среднего образования, организациях образования для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;

осуществление межотраслевой координации по вопросам социальной реабилитации детей, пострадавших от террористической деятельности;";

разработка правил организации питания, обучающихся в государственных организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, внешкольных организациях дополнительного образования, а также приобретения товаров, связанных с обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в государственных дошкольных организациях, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

разработка Правил формирования перечня недобросовестных поставщиков (потенциальных поставщиков) услуг или товаров по организации питания обучающихся в государственных организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, внешкольных организациях дополнительного образования, а также товаров, связанных с обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в государственных дошкольных организациях, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

разработка правила профилактики травли (буллинга) ребенка по согласованию с уполномоченным органом соответствующей отрасли;

разработка правил деятельности психологической службы в организациях среднего образования;

координация деятельности социальных педагогов;

профилактика насилия и превенция суицида среди детей;

координация деятельности местных исполнительных органов по проблемным вопросам организаций образования для детей с девиантным поведением, организации образования для детей с особым режимом содержания;

установление государственных минимальных социальных стандартов, направленных на улучшение жизни детей;

разработка положения о приемных профессиональных семьях;

разработка Правил разрешения органом, осуществляющим функции по опеке или попечительству, споров на общение с ребенком родителем, проживающего отдельно от ребенка, дедушек, бабушек, братьев и сестер;

разработка правил образования и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

Вместе с тем ряд пунктов изложены в новой редакции:

разработка нормативных правовых актов в области защиты прав детей в соответствии с законодательством РК;

осуществление координации и методическое руководство местных исполнительных органов в области защиты прав ребенка;

координация деятельности других заинтересованных уполномоченных органов в области защиты прав ребенка, в том числе в области международного сотрудничества;

осуществление международного сотрудничества в области защиты прав детей;

разработка правил и условий содержания несовершеннолетних в центрах адаптации несовершеннолетних и центрах поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах;

координация и контроль за деятельностью областных, городов Астаны, Алматы и Шымкента управлений образования по вопросам усыновления (удочерения), опеки, попечительства, патроната, приемной семьи, гостевой и приемной профессиональной семьи.

Приказ вводится в действие со дня его подписания.

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