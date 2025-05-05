Комитет по охране прав детей наделили новыми полномочиями
Фото: pexels
Министр просвещения приказом от 24 апреля 2025 года внес изменения и дополнения в положение ведомств министерства, сообщает Zakon.kz.
В частности, Положение о республиканском государственном учреждении "Комитет по охране прав детей" дополнено следующими новыми функциями ведомства:
- на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных президентом РК, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных правительством РК, формирует государственную политику в области защиты прав детей;
- осуществление мониторинга и анализа организации питания детей в организациях среднего образования, организациях образования для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
- осуществление межотраслевой координации по вопросам социальной реабилитации детей, пострадавших от террористической деятельности;";
- разработка правил организации питания, обучающихся в государственных организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, внешкольных организациях дополнительного образования, а также приобретения товаров, связанных с обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в государственных дошкольных организациях, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- разработка Правил формирования перечня недобросовестных поставщиков (потенциальных поставщиков) услуг или товаров по организации питания обучающихся в государственных организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, внешкольных организациях дополнительного образования, а также товаров, связанных с обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в государственных дошкольных организациях, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- разработка правила профилактики травли (буллинга) ребенка по согласованию с уполномоченным органом соответствующей отрасли;
- разработка правил деятельности психологической службы в организациях среднего образования;
- координация деятельности социальных педагогов;
- профилактика насилия и превенция суицида среди детей;
- координация деятельности местных исполнительных органов по проблемным вопросам организаций образования для детей с девиантным поведением, организации образования для детей с особым режимом содержания;
- установление государственных минимальных социальных стандартов, направленных на улучшение жизни детей;
- разработка положения о приемных профессиональных семьях;
- разработка Правил разрешения органом, осуществляющим функции по опеке или попечительству, споров на общение с ребенком родителем, проживающего отдельно от ребенка, дедушек, бабушек, братьев и сестер;
- разработка правил образования и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
Вместе с тем ряд пунктов изложены в новой редакции:
- разработка нормативных правовых актов в области защиты прав детей в соответствии с законодательством РК;
- осуществление координации и методическое руководство местных исполнительных органов в области защиты прав ребенка;
- координация деятельности других заинтересованных уполномоченных органов в области защиты прав ребенка, в том числе в области международного сотрудничества;
- осуществление международного сотрудничества в области защиты прав детей;
- разработка правил и условий содержания несовершеннолетних в центрах адаптации несовершеннолетних и центрах поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах;
- координация и контроль за деятельностью областных, городов Астаны, Алматы и Шымкента управлений образования по вопросам усыновления (удочерения), опеки, попечительства, патроната, приемной семьи, гостевой и приемной профессиональной семьи.
Приказ вводится в действие со дня его подписания.
Ранее мы рассказали, что рейтинг творческих кружков для детей будут по-новому определять в Казахстане.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript