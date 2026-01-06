В Казахстане сформируют национальный лекарственный формуляр со статусом орфанный
Фото: freepik
Министерство здравоохранения подготовило приказ "Об утверждении правил формирования Казахстанского национального лекарственного формуляра со статусом орфанный, включая амбулаторное лекарственное обеспечение и закупаемые единым дистрибьютором", сообщает Zakon.kz.
Документ направлен на совершенствование системы обеспечения граждан лекарственными средствами, включая препараты для лечения редких (орфанных) заболеваний.
Основная цель проекта – внедрение единого, прозрачного и научно обоснованного механизма включения лекарственных средств в государственные перечни, что позволит повысить доступность необходимого лечения для пациентов по всей стране.
В рамках проекта:
- устанавливается четкий порядок и условия формирования Казахстанского национального лекарственного формуляра с орфанным статусом;
- систематизируется подход к амбулаторному лекарственному обеспечению населения;
- регламентируются процедуры закупа лекарственных средств через единого дистрибьютора, что способствует повышению эффективности и прозрачности закупочных процессов.
По данным Минздрава, реализация проекта позволит:
- повысить доступность лекарственных средств для населения;
- обеспечить своевременное и стабильное лекарственное обеспечение пациентов,
- включая лиц с редкими заболеваниями;
- усилить прозрачность и управляемость системы лекарственного обеспечения;
- минимизировать риски дефицита и задержек при закупе лекарственных средств.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 января.
