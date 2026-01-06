В Казахстане сформируют национальный лекарственный формуляр со статусом орфанный

Министерство здравоохранения подготовило приказ "Об утверждении правил формирования Казахстанского национального лекарственного формуляра со статусом орфанный, включая амбулаторное лекарственное обеспечение и закупаемые единым дистрибьютором", сообщает Zakon.kz.

Документ направлен на совершенствование системы обеспечения граждан лекарственными средствами, включая препараты для лечения редких (орфанных) заболеваний.

Основная цель проекта – внедрение единого, прозрачного и научно обоснованного механизма включения лекарственных средств в государственные перечни, что позволит повысить доступность необходимого лечения для пациентов по всей стране.

В рамках проекта:

устанавливается четкий порядок и условия формирования Казахстанского национального лекарственного формуляра с орфанным статусом;

систематизируется подход к амбулаторному лекарственному обеспечению населения;

регламентируются процедуры закупа лекарственных средств через единого дистрибьютора, что способствует повышению эффективности и прозрачности закупочных процессов.

По данным Минздрава, реализация проекта позволит:

повысить доступность лекарственных средств для населения;

обеспечить своевременное и стабильное лекарственное обеспечение пациентов,

включая лиц с редкими заболеваниями;

усилить прозрачность и управляемость системы лекарственного обеспечения;

минимизировать риски дефицита и задержек при закупе лекарственных средств.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 января.