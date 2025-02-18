В Казахстанский национальный лекарственный формуляр добавят новые препараты

Министерство здравоохранения подготовило поправки в Казахстанский национальный лекарственный формуляр, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский национальный лекарственный формуляр – это перечень лекарственных средств с доказанной клинической безопасностью и эффективностью, а также орфанных (редких) лекарственных препаратов, являющийся обязательной основой для разработки лекарственных формуляров медицинских организаций и формирования списков закупа лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи или в системе обязательного социального медицинского страхования.

Проект предусматривает включение новых международных непатентованных наименований и торговых наименований лекарственных средств в соответствии с решениями Формулярной комиссии Министерства здравоохранения, принятых на основании заключений профессиональной экспертизы.

В частности, в перечень добавлены следующие препараты:

миконазол – гель для нанесения на слизистую оболочку полости рта 2%, 20 г;

фамотидин – таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг порошок для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (0,9% раствор натрия хлорида), 20 мг;

пантопразол – лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 40 мг; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг;

эзомепразол – капсулы с отложенным высвобождением, 20 мг; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 40 мг;

синтетические холиноблокаторы – эфиры с третичной аминогруппой;

дротаверин – раствор для внутримышечного и внутривенного введения, 40 мг/2мл по 2 мл;

метоклопрамид – раствор для инъекций, 0,5%, 2 мл;

домперидон – суспензия для приема внутрь, 1 мг/мл, 30 мл; таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг;

ряд других препаратов.

При этом часть ранее включенных в лекарственный формуляр препаратов исключена.

Как отметили в Минздраве, обновление Казахстанского национального лекарственного формуляра направлено на повышение прозрачности процесса отбора лекарственных средств, улучшение доступности лекарственных средств для населения и обеспечение рационального использования лекарственных средств.

Согласно правилам формирования Казахстанский национальный лекарственный формуляр подлежит пересмотру с периодичностью не чаще одного раза в полгода.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 марта.

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