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Право

В Казахстанский национальный лекарственный формуляр добавят новые препараты

В Казахстане обновят национальный лекарственный формуляр, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 10:43 Фото: pixabay
Министерство здравоохранения подготовило поправки в Казахстанский национальный лекарственный формуляр, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский национальный лекарственный формуляр – это перечень лекарственных средств с доказанной клинической безопасностью и эффективностью, а также орфанных (редких) лекарственных препаратов, являющийся обязательной основой для разработки лекарственных формуляров медицинских организаций и формирования списков закупа лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи или в системе обязательного социального медицинского страхования.

Проект предусматривает включение новых международных непатентованных наименований и торговых наименований лекарственных средств в соответствии с решениями Формулярной комиссии Министерства здравоохранения, принятых на основании заключений профессиональной экспертизы.

В частности, в перечень добавлены следующие препараты:

  • миконазол – гель для нанесения на слизистую оболочку полости рта 2%, 20 г;
  • фамотидин – таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг  порошок для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (0,9% раствор натрия хлорида), 20 мг;
  • пантопразол –  лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 40 мг; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг;
  • эзомепразол – капсулы с отложенным высвобождением, 20 мг; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 40 мг;
  • синтетические холиноблокаторы – эфиры с третичной аминогруппой;
  • дротаверин – раствор для внутримышечного и внутривенного введения, 40 мг/2мл по 2 мл;
  • метоклопрамид – раствор для инъекций, 0,5%, 2 мл;
  • домперидон – суспензия для приема внутрь,  1 мг/мл, 30 мл; таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг;
  • ряд других препаратов.

При этом часть ранее включенных в лекарственный формуляр препаратов исключена.

Как отметили в Минздраве, обновление Казахстанского национального лекарственного формуляра направлено на повышение прозрачности процесса отбора лекарственных средств, улучшение доступности лекарственных средств для населения и обеспечение рационального использования лекарственных средств.

Согласно правилам формирования Казахстанский национальный лекарственный формуляр подлежит пересмотру с периодичностью не чаще одного раза в полгода.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 марта.

Ранее мы рассказали, кого из казахстанцев с хроническими заболеваниями включат в группу динамического наблюдения.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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