В Казахстане создан Центр цифрового развития транспортной логистики
Постановлением правительства РК от 31 декабря 2025 года создано республиканское государственное учреждение "Центр цифрового развития транспортной логистики", сообщает Zakon.kz.
"Создать республиканское государственное учреждение "Центр цифрового развития транспортной логистики"", – говорится в документе.
Установлено, что финансирование учреждения осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
