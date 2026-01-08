#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
512.83
600.58
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
512.83
600.58
6.36
Право

В Казахстане создан Центр цифрового развития транспортной логистики

Аппарат Правительства РК, Правительство РК, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 10:52 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства РК от 31 декабря 2025 года создано республиканское государственное учреждение "Центр цифрового развития транспортной логистики", сообщает Zakon.kz.

"Создать республиканское государственное учреждение "Центр цифрового развития транспортной логистики"", – говорится в документе.

Установлено, что финансирование учреждения осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Исследовательский центр создан при Агентстве по защите и развитию конкуренции РК
16:48, 07 ноября 2023
Исследовательский центр создан при Агентстве по защите и развитию конкуренции РК
В Пекине создан культурный центр Казахстана
11:43, 27 мая 2025
В Пекине создан культурный центр Казахстана
Министерству цифрового развития добавили несколько новых функций
09:18, 19 мая 2025
Министерству цифрового развития добавили несколько новых функций
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: