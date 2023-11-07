Исследовательский центр создан при Агентстве по защите и развитию конкуренции РК

Правительство Казахстана приняло постановление от 2 ноября 2023 года "О создании республиканского государственного учреждения "Аналитический исследовательский центр развития конкуренции" Агентства по защите и развитию конкуренции РК", сообщает Zakon.kz.

"Создать республиканское государственное учреждение "Аналитический исследовательский центр развития конкуренции" Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан", - говорится в документе.

Уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении учреждения определено Агентство по защите и развитию конкуренции РК.

Финансирование учреждения осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

Постановление вводится в действие со дня подписания.