Утверждены правила обучения медиаторов

Приказом заместителя премьер-министра – министра культуры и информации от 30 декабря 2025 года внесены изменения в Правила прохождения обучения по программе подготовки медиаторов, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Правила служат основой для разработки и утверждения программ подготовки профессиональных медиаторов и тренеров медиаторов организациями медиаторов.

Программа подготовки медиаторов состоит из следующих программ:

"Общий курс медиации" – предназначен для подготовки лиц, изъявивших желание стать профессиональными медиаторами, при условии соответствия требованиям пункта 4 статьи 9 Закона;

– предназначен для подготовки лиц, изъявивших желание стать профессиональными медиаторами, при условии соответствия требованиям пункта 4 статьи 9 Закона; "Специализированный курс медиации" – предназначен для подготовки по конкретной области медиации и повышения квалификации профессиональных медиаторов;

– предназначен для подготовки по конкретной области медиации и повышения квалификации профессиональных медиаторов; "Курс подготовки тренеров медиаторов" – предназначен для подготовки тренера медиаторов, изъявивших желание проводить обучение по медиации.

Целью обучения по программе "Общий курс медиации" является приобретение навыков, необходимых для ведения деятельности в качестве медиатора на профессиональной основе.

Обучение по программе "Общий курс медиации" проводится организациями медиаторов. Объем программы составляет не менее 72 академических часов и содержит теоретическую часть (лекции), проведение практических занятий.

Обучение по программе "Общий курс медиации" проводится в дистанционной и/или очной форме.

Учебная группа формируется в составе не более 10 человек.

К обучению по программе "Общий курс медиации" не допускаются следующие лица:

уполномоченные на выполнение государственных функций и приравненные к нему;

признанные судом в установленном законом порядке недееспособными или ограниченно дееспособными;

в отношении которых осуществляется уголовное преследование;

имеющие не погашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость.

До начала обучения лицом предоставляются следующие документы:

диплом о высшем образовании или электронный документ из сервиса цифровых документов (требуется для сверки);

документ, удостоверяющий личность, в том числе документ предоставляемый физическим и юридическим лицам посредством сервиса цифровых документов;

лица, изъявившие желание пройти обучение по программе "Общий курс медиации", предоставляют согласие на сбор и обработку своих персональных данных.

В случае отказа в приеме на обучение организация медиаторов предоставляет заявителю мотивированный письменный ответ с указанием конкретных оснований отказа.

Программы подготовки медиаторов разрабатываются организациями медиаторов на основе типовых учебных планов и вносятся на рассмотрение Координационного совета.

Координационный совет принимает решение об утверждении программ подготовки медиаторов в срок не позднее 10 рабочих дней с момента их поступления на рассмотрение.

Целью обучения по программе "Специализированный курс медиации" является подготовка профессиональных медиаторов по конкретной специализации, с учетом особенностей разрешения споров в различных отраслях права и видов конфликтов.

Обучение по программе "Специализированный курс медиации" проходят лица, получившие сертификат об окончании обучения по программе "Общий курс медиации".

Обучение по программе "Специализированный курс медиации" проводится в дистанционной и/или очной форме.

Учебная группа формируется численностью не более 15 человек.

Обучение проводится организациями медиаторов, объем курса составляет не менее 32 академических часов по каждому направлению типового учебного плана по программе "Специализированный курс медиации".

К обучению по программе "Специализированный курс медиации" не допускаются следующие лица:

уполномоченные на выполнение государственных функций и приравненные к нему;

признанные судом в установленном законом порядке недееспособными или ограниченно дееспособными;

в отношении которых осуществляется уголовное преследование;

имеющие не погашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость.

До начала обучения лицом предоставляются следующие документы в организацию медиаторов:

сертификат об окончании обучения по программе "Общий курс медиации" (нотариально засвидетельствованную копию в случае непредставления оригинала сертификата для сверки);

документ, удостоверяющий личность, либо документы, предоставляемые через сервис цифровых документов для физических и юридических лиц;

согласие на сбор и обработку своих персональных данных.

В случае отказа в приеме на обучение организация медиаторов предоставляет заявителю мотивированный письменный ответ с указанием конкретных оснований отказа.

Целью обучения по программе "Курс подготовки тренеров медиаторов" является подготовка тренеров медиаторов, осуществляющих обучение медиации.

Обучение по программе "Курс подготовки тренеров медиаторов" проходят лица, получившие сертификат об окончании обучения по программам "Общий курс медиации" и "Специализированный курс медиации".

Обучение по программе "Курс подготовки тренеров медиаторов" предусматривает основы андрогогики, педагогическое мастерство, методику обучения медиации, специальные методы.

Обучение по программе "Курс подготовки тренеров медиаторов" проводится в очной форме.

Обучение проводится организациями медиаторов, объем курса составляет не менее 32 академических часов по каждой теме типового учебного плана по программе "Курс подготовки тренеров медиаторов".

К обучению по программе "Курс подготовки тренеров медиаторов" не допускаются следующие лица:

уполномоченные на выполнение государственных функций и приравненные к нему;

признанные судом в установленном законом порядке недееспособными или ограниченно дееспособными;

в отношении которых осуществляется уголовное преследование;

имеющие не погашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость.

До начала обучения лицом предоставляются следующие документы:

подтверждающие документы о непрерывной профессиональной деятельности в качестве медиатора не менее пяти лет ;

; документы, подтверждающие профессиональную деятельность;

копии трудового договора;

справка с места работы;

сертификаты об окончании обучения по программам "Общий курс медиации" и "Специализированный курс медиации" (нотариально засвидетельствованные копии в случае непредставления оригинала сертификата для сверки);

наличие не менее пяти сертификатов об участии на семинарах или курсах по повышению квалификации. Один из представленных сертификатов выдается не позднее чем за один год до момента обучения по программе "Курсу подготовки тренеров медиаторов";

документ, удостоверяющий личность, в том числе документ, предоставляемый физическим и юридическим лицам посредством сервиса цифровых документов;

согласие на сбор и обработку своих персональных данных.

В случае отказа в приеме на обучение организация медиаторов предоставляет заявителю мотивированный письменный ответ с указанием конкретных оснований отказа.

Итоговая аттестация и сертификация медиаторов

По завершении обучения по каждой программе "Общий курс медиации", "Специализированный курс медиации" и "Курс подготовки тренеров медиаторов" проводится итоговая аттестация, удостоверяемая печатью организации медиаторов, осуществлявшей обучение, и выдается сертификат.

Состав экзаменационной комиссии утверждается руководителем организации медиаторов и предусматривает:

проверку теоретических знаний (экзамен в форме собеседования или тестирования);

проверку практических навыков (оценка результатов).

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом, подписываемыми членами экзаменационной комиссии, доводятся до сведения лиц, прошедших обучение по программе подготовки медиаторов, и вносятся в специальный журнал учета обучающихся.

В случае несогласия с результатами аттестации обучающийся вправе в течение пяти рабочих дней со дня получения результатов подать апелляцию в письменной форме.

Апелляция рассматривается в течение семи рабочих дней, по результатам чего принимается мотивированное решение апелляционной комиссии.

Лица, получившие сертификат об окончании обучения по программе "Общий курс медиации", осуществляют практическую деятельность в качестве медиатора на профессиональной основе.

Лица, получившие сертификат об окончании обучения по программе "Специализированный курс медиации", осуществляют практическую деятельность в качестве медиатора на профессиональной основе, в том числе медиатора с определенной специализацией.

Лица, получившие сертификат об окончании обучения по программе "Курс подготовки тренеров медиаторов", осуществляют практическую деятельность в качестве медиатора на профессиональной основе, в том числе медиатора с определенной специализацией, а также осуществляют обучение медиации.

Приказ вводится в действие с 16 января 2026 года.