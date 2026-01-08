#Казахстан в сравнении
Право

В Казахстане утвердили Концепцию инвестиционной политики до 2030 года

Доллары, доллар, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 16:31 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Постановлением правительства от 31 декабря 2025 года утверждена Концепция инвестиционной политики Республики Казахстан до 2030 года, сообщает Zakon.kz.

Сохраняется действующая система привлечения инвестиций с использованием комплексного подхода, охватывающего весь инвестиционный цикл: от поиска потенциальных инвесторов и ведения переговоров до обеспечения его "приземления" и дальнейшего сопровождения проекта.

Как будет развиваться система привлечения инвестиций

Указывается, что для кардинального обновления системы привлечения инвестиций и запуска нового инвестиционного цикла требуется переход от экстенсивной модели роста к проактивной, основанной на формировании опережающих решений, выявлении перспективных направлений, подготовке готовых инвестиционных предложений и развитии инфраструктуры "под ключ".

"Дальнейшее развитие инвестиционной политики Казахстана направлено на создание эффективной системы взаимодействия с инвесторами, сочетающей внешние и внутренние инструменты, обеспечивающей качественную реализацию проектов и высокий уровень защиты прав инвесторов. На основе анализа глобальных трендов, актуальных вызовов и приоритетных направлений развития страны определены ключевые направления инвестиционной политики", – говорится в документе.

Во-первых, усиление мер по привлечению инвестиций будет обеспечено за счет расширения внешней сети представительств, проактивной работы с инвесторами, усиления отраслевой экспертизы, развития экспортно-ориентированных предложений и интеграции институтов развития в процесс привлечения инвестиций.

Во-вторых, совершенствование подходов реализации инвестиционных проектов будет направлено на повышение роли регионов, устранение административных барьеров, обеспечение готовности инфраструктуры и создание условий для производств. Усиление персональной ответственности региональных руководителей, региональных инвестиционных штабов и трансформация региональных институтов развития позволят повысить скорость, предсказуемость и качество реализации проектов.

В-третьих, Казахстан укрепляет институт защиты прав инвесторов, обеспечивая для них устойчивый и предсказуемый инвестиционный климат.

В рамках этого направления создается Комитет по защите прав инвесторов с персональным закреплением за каждым инвестиционным проектом прокурора.

Функции инвестиционного омбудсмена возлагаются на генерального прокурора, а в регионах его представителями будут прокуроры областей, городов республиканского значения и столицы, которые одновременно будут выполнять функции сопредседателя регионального инвестиционного штаба (инвестиционных прокуроров) и обеспечивать правовую поддержку проектов.

Также инвестиционные прокуроры будут сопровождать инвестиционные проекты, в том числе устранять барьеры для инвесторов и осуществлять надзор за законностью реализации инвестиционных проектов с прединвестиционной стадии до этапа завершения инвестиционного проекта, а также в период действия преференций, контракта, договора или соглашения с инвестором.

В-четвертых, развитие инвестиционной политики включает расширение финансовых инструментов и мер государственной поддержки, направленных на обеспечение доступа к капиталу, в том числе за счет суверенных партнерств, масштабирование (расширение) исламского финансирования, а также капитализацию институтов развития. Это создаст условия для поддержки крупных проектов и активного вовлечения частного сектора.

При создании фондов прямых и венчурных инвестиций, управляющих компаний необходимо рассмотреть упрощение процедур, связанных с рассмотрением документов Агентством по защите и развитию конкуренции.

В существующей редакции такие процедуры предполагают многоэтапное согласование, значительный объем документации и длительные сроки рассмотрения, что увеличивает транзакционные издержки и усложняет оперативную реализацию инвестиционных проектов. Фонды прямых инвестиций функционируют в условиях высокой динамики сделок и необходимости соблюдения жестких регуляторных временных рамок, что снижает их конкурентоспособность по сравнению с международными аналогами.

Упрощение и ускорение согласовательных процессов позволят обеспечить большую гибкость при создании фондов, структурировании сделок, снизить административную нагрузку и создать более предсказуемую регуляторную среду для инвесторов.

В-пятых, Казахстан переходит к цифровой системе мониторинга инвестиционных проектов посредством цифровой платформы НЦИП, позволяющей отслеживать ход реализации проекта на всех этапах. НЦИП продолжит развитие и интеграцию с другими цифровыми решениями страны, обеспечивая комплексное сопровождение проектов и взаимодействие всех участников инвестиционного процесса.

Как считают разработчики концепции, реализация данных направлений позволит сформировать целостную экосистему для привлечения инвестиций и повышения инвестиционной привлекательности страны.

Основные принципы и подходы развития

Концепция определяет следующие основополагающие принципы развития инвестиционной политики:

  • Системный подход: комплексный и скоординированный подход к регулированию инвестиционной деятельности, учитывающий взаимосвязь всех элементов экономики.
  • Синхронизированность со стратегическими целями: инвестиционная политика тесно связана с долгосрочными стратегическими приоритетами и целями развития страны.
  • Проактивность: переход от реагирования на запросы инвесторов к формированию опережающих решений, включающих выявление перспективных направлений и подготовку готовых инвестиционных предложений.
  • Справедливая конкуренция: сокращение мер государственной поддержки, искажающих рыночные принципы и негативно влияющих на развитие частного сектора.
  • Преемственность: инвестиционная политика строится на основе предыдущего опыта и достижений, обеспечивая устойчивое и последовательное развитие инвестиционного климата в стране.
  • Ориентированность на приоритетные отрасли: в приоритете развитие отраслей экономики, имеющих стратегическое значение и конкурентоспособных на международном рынке, что способствует устойчивому экономическому росту.
  • Интегрированность: создание единой системы поддержки и сопровождения для инвесторов, которая объединяет все необходимые процессы, инструменты и ресурсы.
  • Непрерывность: постоянное совершенствование инвестиционной политики и процессов путем анализа результатов, обратной связи и учета меняющихся экономических и политических условий.
  • Обеспечение экономической безопасности: стимулирование инвестиций в те сектора, которые имеют стратегическое значение для страны, например, в оборонно-промышленный комплекс, высокотехнологичные отрасли и социальную сферу.

Подходы к развитию инвестиционной политики включают:

  • Направление 1. Усиление мер привлечения инвестиций.
  • Направление 2. Совершенствование подходов по реализации инвестиционных проектов.
  • Направление 3. Защита прав инвесторов.
  • Направление 4. Расширение финансовых инструментов и мер государственной поддержки.
  • Направление 5. Цифровизация и мониторинг хода реализации проектов.

Ожидаемые результаты к 2030 году

Так, ожидается:

  • Привлечение не менее 270 трлн тенге инвестиций в основной капитал за 6 лет.
  • Привлечение не менее 100 млрд долларов валового притока прямых иностранных инвестиций за 6 лет.
  • Обеспечение чистого притока ПИИ на уровне не менее 2% к ВВП ежегодно.
  • Обеспечение диверсификации инвестиционных потоков с акцентом на несырьевые сектора экономики.
  • Высокая степень удовлетворенности инвесторов инвестиционным климатом (ежегодно не ниже 90% по итогам независимых опросов).
  • Полноценный запуск национальной цифровой инвестиционной платформы.
  • Обеспечение 100% готовности инфраструктуры эффективных СЭЗ и ИЗ.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.


Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
