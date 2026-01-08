В Казахстане утвердили Концепцию инвестиционной политики до 2030 года

Постановлением правительства от 31 декабря 2025 года утверждена Концепция инвестиционной политики Республики Казахстан до 2030 года, сообщает Zakon.kz.

Сохраняется действующая система привлечения инвестиций с использованием комплексного подхода, охватывающего весь инвестиционный цикл: от поиска потенциальных инвесторов и ведения переговоров до обеспечения его "приземления" и дальнейшего сопровождения проекта.

Как будет развиваться система привлечения инвестиций

Указывается, что для кардинального обновления системы привлечения инвестиций и запуска нового инвестиционного цикла требуется переход от экстенсивной модели роста к проактивной, основанной на формировании опережающих решений, выявлении перспективных направлений, подготовке готовых инвестиционных предложений и развитии инфраструктуры "под ключ".

"Дальнейшее развитие инвестиционной политики Казахстана направлено на создание эффективной системы взаимодействия с инвесторами, сочетающей внешние и внутренние инструменты, обеспечивающей качественную реализацию проектов и высокий уровень защиты прав инвесторов. На основе анализа глобальных трендов, актуальных вызовов и приоритетных направлений развития страны определены ключевые направления инвестиционной политики", – говорится в документе.

Во-первых, усиление мер по привлечению инвестиций будет обеспечено за счет расширения внешней сети представительств, проактивной работы с инвесторами, усиления отраслевой экспертизы, развития экспортно-ориентированных предложений и интеграции институтов развития в процесс привлечения инвестиций.

Во-вторых, совершенствование подходов реализации инвестиционных проектов будет направлено на повышение роли регионов, устранение административных барьеров, обеспечение готовности инфраструктуры и создание условий для производств. Усиление персональной ответственности региональных руководителей, региональных инвестиционных штабов и трансформация региональных институтов развития позволят повысить скорость, предсказуемость и качество реализации проектов.

В-третьих, Казахстан укрепляет институт защиты прав инвесторов, обеспечивая для них устойчивый и предсказуемый инвестиционный климат.

В рамках этого направления создается Комитет по защите прав инвесторов с персональным закреплением за каждым инвестиционным проектом прокурора.

Функции инвестиционного омбудсмена возлагаются на генерального прокурора, а в регионах его представителями будут прокуроры областей, городов республиканского значения и столицы, которые одновременно будут выполнять функции сопредседателя регионального инвестиционного штаба (инвестиционных прокуроров) и обеспечивать правовую поддержку проектов.

Также инвестиционные прокуроры будут сопровождать инвестиционные проекты, в том числе устранять барьеры для инвесторов и осуществлять надзор за законностью реализации инвестиционных проектов с прединвестиционной стадии до этапа завершения инвестиционного проекта, а также в период действия преференций, контракта, договора или соглашения с инвестором.

В-четвертых, развитие инвестиционной политики включает расширение финансовых инструментов и мер государственной поддержки, направленных на обеспечение доступа к капиталу, в том числе за счет суверенных партнерств, масштабирование (расширение) исламского финансирования, а также капитализацию институтов развития. Это создаст условия для поддержки крупных проектов и активного вовлечения частного сектора.

При создании фондов прямых и венчурных инвестиций, управляющих компаний необходимо рассмотреть упрощение процедур, связанных с рассмотрением документов Агентством по защите и развитию конкуренции.

В существующей редакции такие процедуры предполагают многоэтапное согласование, значительный объем документации и длительные сроки рассмотрения, что увеличивает транзакционные издержки и усложняет оперативную реализацию инвестиционных проектов. Фонды прямых инвестиций функционируют в условиях высокой динамики сделок и необходимости соблюдения жестких регуляторных временных рамок, что снижает их конкурентоспособность по сравнению с международными аналогами.

Упрощение и ускорение согласовательных процессов позволят обеспечить большую гибкость при создании фондов, структурировании сделок, снизить административную нагрузку и создать более предсказуемую регуляторную среду для инвесторов.

В-пятых, Казахстан переходит к цифровой системе мониторинга инвестиционных проектов посредством цифровой платформы НЦИП, позволяющей отслеживать ход реализации проекта на всех этапах. НЦИП продолжит развитие и интеграцию с другими цифровыми решениями страны, обеспечивая комплексное сопровождение проектов и взаимодействие всех участников инвестиционного процесса.

Как считают разработчики концепции, реализация данных направлений позволит сформировать целостную экосистему для привлечения инвестиций и повышения инвестиционной привлекательности страны.

Основные принципы и подходы развития

Концепция определяет следующие основополагающие принципы развития инвестиционной политики:

Системный подход: комплексный и скоординированный подход к регулированию инвестиционной деятельности, учитывающий взаимосвязь всех элементов экономики.

комплексный и скоординированный подход к регулированию инвестиционной деятельности, учитывающий взаимосвязь всех элементов экономики. Синхронизированность со стратегическими целями: инвестиционная политика тесно связана с долгосрочными стратегическими приоритетами и целями развития страны.

инвестиционная политика тесно связана с долгосрочными стратегическими приоритетами и целями развития страны. Проактивность: переход от реагирования на запросы инвесторов к формированию опережающих решений, включающих выявление перспективных направлений и подготовку готовых инвестиционных предложений.

переход от реагирования на запросы инвесторов к формированию опережающих решений, включающих выявление перспективных направлений и подготовку готовых инвестиционных предложений. Справедливая конкуренция: сокращение мер государственной поддержки, искажающих рыночные принципы и негативно влияющих на развитие частного сектора.

сокращение мер государственной поддержки, искажающих рыночные принципы и негативно влияющих на развитие частного сектора. Преемственность: инвестиционная политика строится на основе предыдущего опыта и достижений, обеспечивая устойчивое и последовательное развитие инвестиционного климата в стране.

инвестиционная политика строится на основе предыдущего опыта и достижений, обеспечивая устойчивое и последовательное развитие инвестиционного климата в стране. Ориентированность на приоритетные отрасли: в приоритете развитие отраслей экономики, имеющих стратегическое значение и конкурентоспособных на международном рынке, что способствует устойчивому экономическому росту.

в приоритете развитие отраслей экономики, имеющих стратегическое значение и конкурентоспособных на международном рынке, что способствует устойчивому экономическому росту. Интегрированность: создание единой системы поддержки и сопровождения для инвесторов, которая объединяет все необходимые процессы, инструменты и ресурсы.

создание единой системы поддержки и сопровождения для инвесторов, которая объединяет все необходимые процессы, инструменты и ресурсы. Непрерывность: постоянное совершенствование инвестиционной политики и процессов путем анализа результатов, обратной связи и учета меняющихся экономических и политических условий.

постоянное совершенствование инвестиционной политики и процессов путем анализа результатов, обратной связи и учета меняющихся экономических и политических условий. Обеспечение экономической безопасности: стимулирование инвестиций в те сектора, которые имеют стратегическое значение для страны, например, в оборонно-промышленный комплекс, высокотехнологичные отрасли и социальную сферу.

Подходы к развитию инвестиционной политики включают:

Направление 1. Усиление мер привлечения инвестиций.

Направление 2. Совершенствование подходов по реализации инвестиционных проектов.

Направление 3. Защита прав инвесторов.

Направление 4. Расширение финансовых инструментов и мер государственной поддержки.

Направление 5. Цифровизация и мониторинг хода реализации проектов.

Ожидаемые результаты к 2030 году

Так, ожидается:

Привлечение не менее 270 трлн тенге инвестиций в основной капитал за 6 лет.

Привлечение не менее 100 млрд долларов валового притока прямых иностранных инвестиций за 6 лет.

Обеспечение чистого притока ПИИ на уровне не менее 2% к ВВП ежегодно.

Обеспечение диверсификации инвестиционных потоков с акцентом на несырьевые сектора экономики.

Высокая степень удовлетворенности инвесторов инвестиционным климатом (ежегодно не ниже 90% по итогам независимых опросов).

Полноценный запуск национальной цифровой инвестиционной платформы.

Обеспечение 100% готовности инфраструктуры эффективных СЭЗ и ИЗ.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.



