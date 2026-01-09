Определение выравнивающего коэффициента к ставкам НДПИ: новые правила

Приказом заместителя премьер-министра - министра национальной экономики от 31 декабря 2025 года утверждены Правила определения выравнивающего коэффициента, применяемого к установленным ставкам налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), сообщает Zakon.kz.

Для определения выравнивающего коэффициента используются данные, полученные из данных контрольных приборов учета и контрольно-кассовых машин, а также из открытых источников, в том числе путем мониторинга официальных интернет-ресурсов розничных реализаторов нефтепродуктов и товарных бирж.

Не позднее 1 числа месяца, предшествующего предстоящему периоду, в уполномоченный орган в сфере налоговой политики представляется следующая информация за предшествующий период:

средняя розничная цена на бензин Аи-92 в приграничных с Казахстаном регионах – на основании официальных данных государственных органов или общедоступных официальных источников информации;

средняя розничная цена на бензин Аи-92 в Казахстане – на основании официальных данных, предоставляемых уполномоченным органом, осуществляющим руководство в области государственного управления в сферах нефтегазовой, нефтегазохимической промышленности;

средняя производственная себестоимость добычи нефти за единицу продукции – национальной компанией в области углеводородов.

Уполномоченный орган в сфере налоговой политики определяет выравнивающий коэффициент и публикует таблицу выравнивающих коэффициентов для целей расчета НДПИ на сырую нефть на своем официальном интернет-ресурсе не позднее 15 числа месяца, предшествующего предстоящему периоду.

Приказ вводится в действие с 1 января 2027 года.