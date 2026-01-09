Определение выравнивающего коэффициента к ставкам НДПИ: новые правила
Для определения выравнивающего коэффициента используются данные, полученные из данных контрольных приборов учета и контрольно-кассовых машин, а также из открытых источников, в том числе путем мониторинга официальных интернет-ресурсов розничных реализаторов нефтепродуктов и товарных бирж.
Не позднее 1 числа месяца, предшествующего предстоящему периоду, в уполномоченный орган в сфере налоговой политики представляется следующая информация за предшествующий период:
- средняя розничная цена на бензин Аи-92 в приграничных с Казахстаном регионах – на основании официальных данных государственных органов или общедоступных официальных источников информации;
- средняя розничная цена на бензин Аи-92 в Казахстане – на основании официальных данных, предоставляемых уполномоченным органом, осуществляющим руководство в области государственного управления в сферах нефтегазовой, нефтегазохимической промышленности;
- средняя производственная себестоимость добычи нефти за единицу продукции – национальной компанией в области углеводородов.
Уполномоченный орган в сфере налоговой политики определяет выравнивающий коэффициент и публикует таблицу выравнивающих коэффициентов для целей расчета НДПИ на сырую нефть на своем официальном интернет-ресурсе не позднее 15 числа месяца, предшествующего предстоящему периоду.
Приказ вводится в действие с 1 января 2027 года.