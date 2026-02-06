#Казахстан в сравнении
Утверждены новые правила мониторинга проектов предпринимательства, поддерживаемых государством

Приказом заместителя премьер-министра – министра национальной экономики от 2 февраля 2026 года утверждены Правила проведения мониторинга проектов, реализуемых в рамках мер государственной поддержки частного предпринимательства, сообщает Zakon.kz.

АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" (финансовое агентство) осуществляет мониторинг в части гарантирования по кредитам/финансовому лизингу/условным обязательствам/ форвардным договорам/облигациям/опционам, субсидирования части ставки вознаграждения по кредитам/лизингу/части ставки купонного вознаграждения по облигациям/частей наценки на товар и арендного платежа, составляющих доход исламских банков/займов, выданных через краудфандинговую платформу и предоставления государственных грантов.

Указывается, что финансовое агентство осуществляет подготовку и утверждение плана мониторинга на следующий календарный год по проектам не позднее, чем за 20 рабочих дней до начала нового периода мониторинга в следующем календарном году.

Порядок и сроки проведения мониторинга проектов определяются согласно плану мониторинга и корректируются в зависимости от количества проектов, подлежащих мониторингу, требований заказчиков в рамках агентских соглашений и иных договоров, по которым финансовое агентство осуществляет функции мониторинга.

Мониторинг проекта не проводится по проектам предпринимателей, по которым кредиты на дату направления уведомления финансового агентства о проведении мониторинга погашены либо субсидирование/гарантирование по ним прекращено на основании решения финансового агентства, а также по проектам, по которым предоставлены государственные гранты, по которым на дату проведения мониторинга осуществлен возврат средств, в том числе согласно решению конкурсной комиссии.

Исключение составляют проекты, по которым финансовым агентством ранее был предоставлен дополнительный срок для подтверждения соответствия проекта (целевого использования) условиям правил мониторинга, а также проекты, по которым финансовым агентством проводится мониторинг исполнения предпринимателем встречных обязательств (критериев эффективности).

Мониторинг проекта проводится без выезда на место реализации проекта по проектам, направленным на цели пополнения оборотных средств.

По проектам, направленным на инвестиционные цели, финансовое агентство осуществляет выезд на место реализации проекта (визуальное подтверждение реализации проекта) по истечении инвестиционной фазы проекта (после окончания срока исполнения условий по заключенному с контрагентом контракту/договору), но не позднее одного года с даты заключения договора субсидирования.

В последующем сроки выезда на место реализации проекта определяются согласно дополнительному сроку, предоставленному финансовым агентством в соответствии с условиями постановления.

Мониторинг проекта осуществляется на основании документов, предоставляемых кредитором и предпринимателем/грантополучателем/ эмитентом по письменному уведомлению/запросу финансового агентства.

При проведении мониторинга субсидируемых проектов финансовое агентство осуществляет:

  • мониторинг целевого использования кредита/лизинга/ финансирования/средств, от размещенных облигаций предпринимателем, с которым заключен договор субсидирования на основании данных и документов, представляемых кредитором;
  • мониторинг платежной дисциплины предпринимателя на основании данных, представляемых кредитором;
  • мониторинг реализации проекта, в том числе использования предмета лизинга по договору финансового лизинга;
  • мониторинг соответствия проекта или предпринимателя условиям постановления или решению финансового агентства/кредитора.

Для проведения мониторинга соответствия предпринимателя условиям постановления или решению финансового агентства финансовое агентство на полугодовой основе (не позднее 15-го января и 15-го июля текущего года) направляет запрос по статусу субъекта предпринимательства (приостановление/прекращение деятельности) в Комитет государственных доходов МФ РК с приложением перечня предпринимателей, имеющих действующие договора субсидирования.

После получения информации от Комитета государственных доходов в случае выявления приостановления/прекращения деятельности предпринимателя при наличии действующего договора субсидирования финансовое агентство проводит работу по выяснению у кредитора/эмитента причин приостановления/ прекращения деятельности предпринимателя, на основании которой финансовое агентство в течение 20 рабочих дней принимает решение о прекращении/предоставлении отсрочки по прекращению либо возобновлению субсидирования.

В случае возобновления деятельности предпринимателя, приостановившего деятельность, субсидирование возобновляется с даты приостановления на основании письма финансового агентства при подтверждении предпринимателем целевого использования кредита/ лизинга/финансирования/средств, от размещенных облигаций и подтверждения реализации проекта.

Приказ вводится в действие с 16 февраля 2026 года.

При этом ранее действовавшие правила проведения мониторинга утратили силу.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
