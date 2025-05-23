В Казахстане утвердили правила определения "цены отсечения" для нефти

Приказом заместителя премьер-министра – министра национальной экономики от 12 мая 2025 года утверждены Правила определения цены отсечения, сообщает Zakon.kz.

Цена отсечения – расчетный показатель мировой цены на нефть, используемый для расчета максимально возможного объема гарантированного трансферта из Национального фонда РК, исходя из прогнозируемого объема поступлений средств в Нацфонд от организаций нефтяного сектора. Цена отсечения устанавливается в прогнозе социально-экономического развития РК в соответствии со статьей 60 Бюджетного кодекса.

Так, расчет цены отсечения производится центральным уполномоченным органом по государственному планированию ежегодно на трехлетний прогнозный период (первый год – базовый прогноз, два последующих – индикативные) при разработке проекта закона о республиканском бюджете, утверждающего размер гарантированного трансферта из Национального фонда РК.

Указывается, что максимально возможный размер гарантированного трансферта из Нацфонда на прогнозный период рассчитывается уполномоченным органом как налоговые поступления в Нацфонд от организаций нефтяного сектора при цене на нефть, равной цене отсечения.

Расчет цены отсечения и расчет максимально возможного размера гарантированного трансферта из Нацфонда на соответствующий плановый период согласовываются уполномоченным органом с Нацбанком РК в рамках разработки Прогноза социально-экономического развития РК.

Приказ вводится в действие со 2 июня 2025 года.