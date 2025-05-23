#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
507.07
572.53
6.37
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
507.07
572.53
6.37
Финансы

В Казахстане утвердили правила определения "цены отсечения" для нефти

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 12:29 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом заместителя премьер-министра – министра национальной экономики от 12 мая 2025 года утверждены Правила определения цены отсечения, сообщает Zakon.kz.

Цена отсечения – расчетный показатель мировой цены на нефть, используемый для расчета максимально возможного объема гарантированного трансферта из Национального фонда РК, исходя из прогнозируемого объема поступлений средств в Нацфонд от организаций нефтяного сектора. Цена отсечения устанавливается в прогнозе социально-экономического развития РК в соответствии со статьей 60 Бюджетного кодекса.

Так, расчет цены отсечения производится центральным уполномоченным органом по государственному планированию ежегодно на трехлетний прогнозный период (первый год – базовый прогноз, два последующих – индикативные) при разработке проекта закона о республиканском бюджете, утверждающего размер гарантированного трансферта из Национального фонда РК.

Указывается, что максимально возможный размер гарантированного трансферта из Нацфонда на прогнозный период рассчитывается уполномоченным органом как налоговые поступления в Нацфонд от организаций нефтяного сектора при цене на нефть, равной цене отсечения.

Расчет цены отсечения и расчет максимально возможного размера гарантированного трансферта из Нацфонда на соответствующий плановый период согласовываются уполномоченным органом с Нацбанком РК в рамках разработки Прогноза социально-экономического развития РК.

Приказ вводится в действие со 2 июня 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Первые начисления по системе "Келешек" казахстанцы получат до 31 августа 2025 года
Финансы
13:19, Сегодня
Первые начисления по системе "Келешек" казахстанцы получат до 31 августа 2025 года
Готовимся к отпуску и покупаем евро: валюта ЕС обходит доллар
Финансы
13:06, Сегодня
Готовимся к отпуску и покупаем евро: валюта ЕС обходит доллар
Микрокредиты МФО: насколько вырос кредитный портфель и просрочка
Финансы
11:25, Сегодня
Микрокредиты МФО: насколько вырос кредитный портфель и просрочка
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: