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Право

Выдача виз иностранцам: внесены изменения

полицейский с паспортом в руке, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2025 14:06 Фото: polisia.kz
Совместным приказом МИД и МВД РК внесены изменения в Правила оформления приглашений, согласования приглашений на въезд иностранцев и лиц без гражданства в РК, выдачи, аннулирования, восстановления виз РК, а также продления и сокращения сроков их действия, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что в случае выявления основания для отказа в выдаче визы уполномоченный сотрудник ТОП МВД РК и МИД РК информирует услугополучателя в течение двух рабочих дней о предварительном решении об отказе в выдаче визы, а также времени, дате и месте, способе проведения заслушивания для предоставления возможности услугополучателю выразить позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за три рабочих дня до принятия решения о выдаче или отказе в выдаче визы. 

Приказ вводится в действие с 13 мая 2025 года. 

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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