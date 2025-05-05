Выдача виз иностранцам: внесены изменения

Совместным приказом МИД и МВД РК внесены изменения в Правила оформления приглашений, согласования приглашений на въезд иностранцев и лиц без гражданства в РК, выдачи, аннулирования, восстановления виз РК, а также продления и сокращения сроков их действия, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что в случае выявления основания для отказа в выдаче визы уполномоченный сотрудник ТОП МВД РК и МИД РК информирует услугополучателя в течение двух рабочих дней о предварительном решении об отказе в выдаче визы, а также времени, дате и месте, способе проведения заслушивания для предоставления возможности услугополучателю выразить позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за три рабочих дня до принятия решения о выдаче или отказе в выдаче визы.

Приказ вводится в действие с 13 мая 2025 года.