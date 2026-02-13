Правила выдачи приглашений и виз иностранцам: внесены изменения

Совместным приказом МИД РК и МВД РК внесены изменения в Правила оформления приглашений, согласования приглашений на въезд иностранцев и лиц без гражданства в РК, выдачи, аннулирования, восстановления виз РК, а также продления и сокращения сроков их действия, сообщает Zakon.kz.

В частности, с 10 марта 2026 года вводится формулировка о том, что Правила оформления приглашений, согласования приглашений на въезд иностранцев и лиц без гражданства в РК, выдачи, аннулирования, восстановления виз РК, а также продления и сокращения сроков их действия определяют порядок оформления приглашений, согласований приглашений на въезд иностранцев и лиц без гражданства (получатели виз) в Республику Казахстан, выдачи, аннулирования, восстановления виз РК, продления и сокращения сроков их действия, а также порядок оказания государственных услуг "Прием и согласование приглашений принимающих лиц по выдаче виз Республики Казахстан" и "Выдача, восстановление или продление на территории Республики Казахстан иностранцам и лицам без гражданства виз на право выезда из Республики Казахстан и въезда в Республику Казахстан".

При этом уточняется, что заполнение визовой наклейки РК осуществляется согласно приложению 2 к Правилам.

Исправления в визе не допускаются. Визы с исправлениями считаются недействительными.

Заполнение визы в электронном формате (электронная виза) осуществляется посредством визово-миграционного портала (ВМП).

Также вводится в действие с 10 марта 2026 года пункт о том, что ТОП МВД РК, МИД РК и загранучреждения обеспечивают внесение данных в информационную систему мониторинга оказания государственных услуг о стадии оказания государственной услуги.

Вместе с тем не допускается истребование от услугополучателей документов и сведений, которые могут быть получены из информационных систем, нотариально засвидетельствованных копий документов, оригиналы которых представлены для сверки услугодателю, Государственной корпорации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК, регулирующим вопросы пенсионного и социального обеспечения.

Уточняется, что в зависимости от категории запрашиваемой визы дополнительно предоставляются:

для прохождения учебной практики или стажировки – ходатайство центральных исполнительных органов Республики Казахстан или Инновационного кластера для прохождения обучения по программам Инновационного кластера;

При рассмотрении ходатайства в ТОП МВД РК проверяется:

соответствие представленных документов запрашиваемой цели поездки, кратности, сроку действия и месту выдачи визы.

Место выдачи визы, за исключением участников и органов МФЦА, инвестиционных резидентов МФЦА и членов их семей, работников Инновационного кластера или его участников, определяется в соответствии с консульским округом получателя визы, к которому относится страна гражданской принадлежности, или при наличии одного из следующих условий:

разрешения на постоянное место жительства в стране пребывания;

разрешения на длительное пребывание по деловым или инвесторским целям, осуществления трудовой деятельности, получения образования, прохождения лечения.

МИД РК представляет в МВД РК список загранучреждений с указанием обслуживаемых ими консульских округов;

А также:

наличие оснований для отказа иностранцу во въезде в РК;

наличие оснований для отказа в оказании государственной услуги "Прием и согласование приглашений принимающих лиц по выдаче виз Республики Казахстан", предусмотренных пунктом 18 Правил.

В случае отсутствия оснований для отказа уполномоченный сотрудник ТОП МВД РК направляет поступившие документы услугополучателя на согласование в Комитет национальной безопасности РК.

КНБ РК обеспечивает согласование ходатайства в срок до трех рабочих дней посредством ЕИС "Беркут". В случае необходимости более обстоятельного изучения оснований для оформления приглашений, по письменному запросу органов КНБ РК, указанный срок продлевается до 30 календарных дней.

В течение одного рабочего дня после получения ответа от КНБ РК уполномоченный сотрудник ТОП МВД РК осуществляет обработку данного ответа и выдачу приглашения на въезд в Республику Казахстан либо отказывает по основаниям, предусмотренным пунктом 9 перечня основных требований к оказанию государственной услуги "Прием и согласование приглашений принимающих лиц по выдаче виз Республики Казахстан".

Уточняется, что документы о приглашении оформляются:

путем выдачи приглашения по частным делам, заверенного подписью уполномоченного сотрудника и скрепленного печатью ТОП МВД РК;

Для выдачи виз в загранучреждениях МИД РК или ТОП МВД РК по месту фактического нахождения услугополучателя или регистрации приглашающей стороны представляются следующие документы и сведения, необходимые для оказания государственной услуги "Выдача, восстановление или продление на территории РК иностранцам и лицам без гражданства виз на право выезда из РК и въезда в Казахстан.

Правила также дополнены пунктом о том, что иностранцы и лица без гражданства, достигшие 16-летнего возраста, при получении виз Республики Казахстан, за исключением виз, выдаваемых в электронном формате без посещения загранучреждений республики, проходят дактилоскопическую регистрацию.

Действует по 31 декабря 2026 года включительно следующий пункт:

Однократные электронные служебные, инвесторские, туристские, деловые, частные визы и визы на лечение оформляются гражданам по списку стран, за исключением граждан Исламской Республики Пакистан, которым оформляются однократные электронные деловые визы категории "В3".

Также уточняется, что ТОП МВД РК осуществляют выдачу, аннулирование, восстановление, продление или сокращение срока действия виз, кроме визы категории "С3", по месту временного проживания получателей виз или регистрации приглашающей стороны (для получателя визы категории "А5" по фактическому нахождению), либо по указанию МВД РК.

Первичные визы категории "С3" выдаются ТОП МВД РК по месту регистрации приглашающей стороны. При осуществлении трудовой деятельности в другом регионе Республики Казахстан, ТОП МВД РК осуществляет аннулирование, восстановление, продление или сокращение срока действия визы "С3" по месту временного проживания иностранца.

Лицам, находящимся в Казахстане из стран, с которыми имеются международные договоры о безвизовом порядке въезда, гражданам государств, предусмотренных в пункте 17 Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан, на основании ходатайства заявителя выдается первичная виза категории "В8" и "В9" на период, необходимый для рассмотрения вопроса о получении разрешения на постоянное проживание в РК, но не более, чем на 90 календарных дней. Виза выдается один раз за двенадцать последовательных календарных месяцев со дня последней подачи заявления.

Участникам и органам МФЦА, работникам участников Инновационного кластера и Фонда или работникам Инновационного кластера и Фонда, ТОП МВД РК осуществляет выдачу, аннулирование, восстановление, продление или сокращение срока действия визы "С3", а также изменение визы "С3" членам семьи на визу "С3" для осуществления трудовой деятельности без учета ранее выданных первичных виз.

Визы для выезда с территории Республики Казахстан выдаются по месту фактического нахождения получателя виз, за исключением виз категории "В14".

Визы для получения образования выдаются по месту нахождения учебного заведения, в которое зачислен получатель визы.

Также правила дополнены пунктом о том, что Министерство внутренних дел РК в течение трех рабочих дней с момента введения в действие изменений или дополнений в данные Правила направляет информацию услугодателю и Единый контакт-центр.

Другие изменения по выдаче виз смотрите в документе.

Приказ вводится в действие с 22 февраля 2026 года, за исключением ряда норм.