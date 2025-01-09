С января 2025 года автоматизировано назначение выплат на погребение и пособия по инвалидности

Министр труда приказом от 30 декабря 2024 года внесла изменения в Правила назначения и осуществления единовременной выплаты на погребение и Правила исчисления, назначения, выплаты государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца, сообщает Zakon.kz.

Так, в Правилах назначения и осуществления единовременной выплаты на погребение из средств республиканского бюджета говорится:

При обращении заявителя за назначением единовременной выплаты на погребение через Государственную корпорацию физическим или юридическим лицом, осуществившим погребение, при наличии индивидуального идентификационного номера физического лица или бизнес-идентификационного номера юридического лица заявление подписывается или заверяется ЭЦП заявителя, а также посредством абонентского устройства сотовой связи услугополучателя.

Специалист, принявший заявление, направляет заявителю электронную расписку (при личном обращении заявителя расписка выдается в бумажном формате) о принятии документов. Ранее выдавался талон о принятии документов.

В случае получения согласия услугополучателя АИС "Е-макет" осуществляет автоматическую регистрацию заявления в электронном журнале регистрации заявлений граждан на назначение единовременной выплаты на погребение, после которой заявителю направляется уведомление о принятии электронной заявки, удостоверенное ЭЦП уполномоченного органа.

При непрохождении проверки по указанным параметрам АИС "Е-макет" автоматически представляет уведомление об отклонении электронной заявки заявителю.

В правила добавлен новый пункт, в соответствии с которым при назначении единовременной выплаты на погребение через абонентское устройство сотовой связи (проактивную услугу) или через портал АИС "Е-макет" автоматически:

формирует ЭМД и электронный проект решения о назначении единовременной выплаты на погребение согласно приложению 7 к настоящим Правилам, утверждает электронный проект решения посредством ЭЦП уполномоченного лица услугодателя;

в случае отсутствия или некорректности сведений в ЭМД необходимых для принятия решения о назначении (отказе в назначении), формирует решение об отказе в назначении единовременной выплаты на погребение;

автоматически осуществляет постановку электронного проекта решения на выплату в АИС "ЦБД".

В Министерстве труда разъяснили, что поправки устанавливают порядок автоназначения, автоформирования, а также автоутверждения электронных макетов дел по назначению пособий и единовременной выплаты на погребение. В результате этого сроки оказания госуслуги сокращаются с трех до одного рабочего дня.

Помимо этого, внесены изменения в Правила исчисления (определения) размеров, назначения, выплаты, приостановления, перерасчета, возобновления, прекращения и пересмотра решения о назначении (отказе в назначении) государственных социальных пособий по инвалидности.

Специалист, принимающий документы, формирует запросы в соответствующие информационные системы государственных органов и (или) организации через шлюз "электронного правительства":

в ИС Государственная база данных "Физические лица" – по документам, удостоверяющим личность заявителя и подтверждающим регистрацию по постоянному месту жительства;

в ИС "ЗАГС" (записи актов гражданского состояния) – по свидетельству о рождении ребенка (детей) или выписке из актовой записи о рождении (по регистрациям, произведенным на территории Республики Казахстан после 13 августа 2007 года), по свидетельству о заключении брака (по регистрациям, произведенным на территории Республики Казахстан после 1 июня 2008 года);

в ИС "Национальная образовательная база данных" Министерства просвещения РК — на наличие сведений об установлении опеки (попечительства) над несовершеннолетним(и) ребенком (детьми); (ранее было ИС "Е-Попечительство")

Министерства просвещения РК — на наличие сведений об установлении опеки (попечительства) над несовершеннолетним(и) ребенком (детьми); в автоматизированной информационной аналитической системе "Төрелік" – по решению суда об усыновлении (удочерении) ребенка (детей);

в ИС "Централизованный банк данных лиц, имеющих инвалидность" – на наличие сведений об установлении инвалидности.

Заявление подается в электронной либо бумажной форме, подписывается или заверяется ЭЦП заявителя, а также посредством абонентского устройства сотовой связи услугополучателя.

При несоответствии (отсутствии) сведений в ИС к заявлению прилагаются соответствующие документы.

Электронные документы формируются, проверяются и используются посредством сервиса цифровых документов.

Специалистом, принявшим заявление, заявителю направляется электронная расписка (при личном обращении заявителя расписка выдается в бумажном формате) о принятии документов.

В случае получения согласия услугополучателя на назначение пособия по инвалидности по причинам общего заболевания или трудового увечья поступившего посредством портала или через абонентское устройство сотовой связи (проактивную услугу) АИС "Е-макет" осуществляет автоматическую регистрацию заявления в электронном журнале регистрации заявлений (заявок) граждан на назначение, после которой заявителю направляется уведомление о принятии электронного заявления, удостоверенное ЭЦП уполномоченного органа.

При непрохождении проверки по указанным параметрам АИС "Е-макет", автоматически представляет уведомление об отклонении электронного заявления заявителю.

В правила добавлена новая норма:

При назначении пособия по инвалидности по причинам общего заболевания или трудового увечья по заявлениям поступившим через портал и абонентское устройство сотовой связи (проактивную услугу) АИС "Е-макет" автоматически:

формирует ЭМД и электронный проект решения о назначении государственного социального пособия по инвалидности согласно приложению 11 к настоящим Правилам, утверждает электронный проект решения посредством ЭЦП уполномоченного лица услугодателя;

в случае отсутствия или некорректности сведений в ЭМД необходимых для принятия решения о назначении (отказе в назначении), формирует решение об отказе в назначении пособия по инвалидности;

автоматически осуществляет постановку электронного проекта решения на выплату в АИС "ЦБД".

Поправками предусматривается, что в случае обращения за назначением пособия по инвалидности по причинам общего заболевания или трудового увечья через портал или абонентское устройство связи (проактивную услугу) срок назначения пособия не превышает один рабочий день со дня регистрации заявления.

Кроме того, вносятся изменения в Правила исчисления (определения) размеров, назначения, выплаты, приостановления, перерасчета, возобновления, прекращения и пересмотра решения о назначении (отказе в назначении) государственных социальных пособий по случаю потери кормильца.

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Приказ вводится в действие с 19 января 2025 года.