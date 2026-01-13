Минфин обновил правила проведения электронного госаудита

Приказом министра финансов от 29 декабря 2025 года внесены изменения в Правила электронного внутреннего государственного аудита, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Основной целью электронного внутреннего государственного аудита является снижение нагрузки на объекты государственного аудита путем исключения контакта, сокращение сроков проведения внутреннего государственного аудита и обеспечение оперативного принятия решений по обращениям физических и юридических лиц в соответствии с компетенцией уполномоченного органа по внутреннему государственному аудиту.

Электронный внутренний государственный аудит проводится только в случаях использования электронных документов, удостоверенных посредством электронных цифровых подписей, предусматривающих установление, изменение или прекращение правоотношений, а также прав и обязанностей участников этих правоотношений, включая совершение гражданско-правовых сделок, с применением информационных технологий.

Электронный внутренний государственный аудит проводится на основе перечня объектов государственного аудита уполномоченного органа и службы внутреннего аудита (СВА) на соответствующий год.

Порядок проведения аудита

Предусмотрено, что документы электронного внутреннего государственного аудита формируются в модуле "Дело электронного внутреннего государственного аудита" информационной системы, которое содержит программу аудита, аудиторское задание, поручение на проведение аудиторского мероприятия, аудиторский отчет, аудиторское заключение, предписание и другие документы по реализации результатов аудиторского мероприятия, предусмотренные информационной системой.

Электронный внутренний государственный аудит включает подготовительный, основной и заключительный этапы.

На подготовительном этапе до начала проведения аудиторского мероприятия определяется объект государственного аудита, масштаб электронного внутреннего государственного аудита, составляются программа аудита, аудиторское задание, поручение на проведение аудиторского мероприятия.

Программа аудита составляется по форме руководителем группы электронного внутреннего государственного аудита или государственным аудитором и утверждается лицом, ответственным за проведение электронного внутреннего государственного аудита.

Информация о результатах предварительного изучения объектов государственного аудита составляется по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

При проведении аудиторского мероприятия двумя и более участниками аудиторское задание составляется по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам, подписывается членами группы государственного аудита и утверждается руководителем группы государственного аудита.

Поручение на проведение аудиторского мероприятия составляется по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам государственным аудитором или руководителем группы государственного аудита по согласованию с лицом, ответственным за проведение электронного внутреннего государственного аудита, и подписывается ЭЦП руководителя уполномоченного органа или его территориальных подразделений или лица, его замещающего, ЭЦП первого руководителя центрального государственного органа, акима области, города республиканского значения, столицы или лица, его замещающего.

После регистрации в уполномоченном органе в области правовой статистики и специальных учетов поручение на проведение аудиторского мероприятия направляется объекту государственного аудита посредством применения информационных технологий, в том числе посредством веб-портала государственных закупок.

При получении поручения на проведение аудиторского мероприятия и его прочтении первым руководителем объекта государственного аудита или лицом, исполняющим его обязанности, в информационной системе формируется уведомление о его доставке.

Поручение на проведение аудиторского мероприятия после подписания ЭЦП первого руководителя центрального государственного органа, акима области, города республиканского значения, столицы, или лица, его замещающего, направляется посредством информационных технологий. При получении поручения на проведение аудиторского мероприятия и его прочтении первым руководителем объекта государственного аудита или лицом, его замещающим, в информационной системе формируется уведомление о его доставке.

Указывается, что на основном этапе проведения электронного внутреннего государственного аудита государственный аудитор, ассистент государственного аудитора, при необходимости привлеченные эксперты по соответствующему профилю, используя сведения, содержащиеся в информационных системах центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета, осуществляют внутренний государственный аудит соблюдения объектом государственного аудита норм законодательства РК, а также актов субъектов квазигосударственного сектора, принятых для их реализации, путем выполнения аудиторских процедур.

Выявляемые факты нарушений или недостатков по результатам электронного внутреннего государственного аудита основываются на аудиторских доказательствах и иных документах и информации.

Аудиторские доказательства, на основе которых формируются выводы и рекомендации по результатам электронного внутреннего государственного аудита, являются объективными, достоверными и достаточными.

На заключительном этапе проведения электронного внутреннего государственного аудита принимается решение и документы электронного внутреннего государственного аудита формируются в модуле "Дело электронного внутреннего государственного аудита" информационной системы (аудиторский отчет, аудиторское заключение, предписание и другие документы по реализации результатов аудиторского мероприятия).

Уполномоченный орган и его территориальные подразделения в течение трех рабочих дней после утверждения аудиторского заключения направляют в уполномоченный орган в области правовой статистики и специальных учетов электронный информационный учетный документ – талон-уведомление.

Правила также устанавливают порядок принятия решения и формирования документов по результатам электронного внутреннего государственного аудита.

Приказ вводится в действие с 20 января 2026 года.