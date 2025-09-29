Минфин изменил правила внутреннего государственного аудита

Министр финансов приказом от 16 сентября 2025 года утвердил Правила проведения внутреннего государственного аудита и финансового контроля, сообщает Zakon.kz.

Поправками срок проведения внепланового аудита с учетом проведения контроля качества на проекты аудиторского отчета и аудиторского отчета по финансовой отчетности увеличен с 10 до не менее 12 рабочих дней, за исключением электронного государственного аудита.

Вместе с тем говорится, что в ходе государственного аудита, проводимого в соответствии с поручением на проведение аудиторского мероприятия, государственный аудитор, а также ассистенты государственного аудитора и привлекаемые эксперты, специалисты по соответствующему профилю для подтверждения достоверности или сбора аудиторских доказательств на предмет фактической поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг совместно с лицом, уполномоченным руководителем объекта государственного аудита, проводят контрольный обмер, осмотр на объекте.

При необходимости участия поставщика (по строительно-монтажным работам (СМР) подрядчика, авторского надзора и технического надзора) товаров, работ, услуг в контрольном обмере (осмотре) участие обеспечивается руководителем объекта государственного аудита или лицом, исполняющим его обязанности.

В течение десяти рабочих дней после подписания аудиторского отчета и аудиторского отчета по финансовой отчетности:

лицо, ответственное за проведение аудиторского мероприятия, формирует аудиторское заключение по итогам внутреннего государственного аудита;

руководитель ведомства или его территориальных подразделений утверждает аудиторское заключение;

при выявлении нарушений норм законодательства РК, а также актов субъектов квазигосударственного сектора, принятых для их реализации, государственный аудитор формирует предписание на устранение выявленных нарушений и о рассмотрении ответственности лиц, их допустивших;

руководитель ведомства или его территориальных подразделений подписывает предписание.

При этом не допускается включение в аудиторское заключение и предписание фактов нарушений с нерассмотренными возражениями объекта государственного аудита, государственных органов, организаций и должностных лиц, и не подтвержденных контролем качества.

Контроль качества документов, составляемых государственными аудиторами и иными должностными лицами по результатам внутреннего государственного аудита, осуществляется в порядке, определенном Правилами.

Аудиторское заключение и предписание направляются объекту государственного аудита, государственным органам, организациям и должностным лицам, в течение 1 рабочего дня после утверждения.

В аудиторском заключении и предписании указывается срок представления объектом государственного аудита, государственными органами, организациями и должностными лицами информации о результатах рассмотрения рекомендаций и об исполнении предписаний с приложением подтверждающих документов.

В случае выявления нарушений норм законодательства РК, а также актов объектов государственного аудита, принятых для их реализации, составляется предписание, являющееся документом, обязательным для исполнения объектами государственного аудита, государственными органами, организациями и должностными лицами.

Предписание направляется объекту государственного аудита, государственным органам, организациям и должностным лицам в течение 1 рабочего дня после утверждения аудиторского заключения.

Информацию о результатах рассмотрения рекомендаций, данных в аудиторском заключении, а также об исполнении предписания объект государственного аудита, государственные органы, организации и должностные лица направляют в ведомство и его территориальные подразделения в указанные в соответствующих документах сроки с приложением подтверждающих документов.

Руководителем группы аудита в течение 5 рабочих дней со дня получения информации (подтверждающих документов) от объекта государственного аудита, государственных органов, организаций и должностных лиц проводится анализ полноты выполнения объектом государственного аудита рекомендаций и предписаний.

Продление срока исполнения пунктов предписаний предусматривается не более 2 раз при наличии обоснованных причин объекта государственного аудита, государственных органов, организаций и должностных лиц, за исключением случаев, когда на основании аудиторских мероприятий осуществляется рассмотрение в судебном порядке и (или) уголовное производство, или по не зависящим от объекта аудита основаниям.

При полном рассмотрении рекомендаций и исполнения предписаний составляется справка о завершении аудиторского мероприятия.

При неисполнении или ненадлежащем выполнении объектом государственного аудита государственными органами, организациями и должностными лицами в указанный срок предписания, руководителем группы аудита или государственным аудитором незамедлительно после истечения указанного в предписании срока принимаются меры в соответствии со статьей 462 КоАП.

Срок сдачи проектов материалов аудита на проведение контроля качества основного этапа для ознакомления руководителю объекта государственного аудита или лицу, его замещающему, составляет:

за 5 рабочих дней до предоставления объекту аудита аудиторского отчета;

за 10 рабочих дней до предоставления объекту аудита аудиторского отчета по финансовой отчетности;

за 7 рабочих дней до предоставления объекту аудита аудиторского отчета, подлежащего согласованию ведомством уполномоченного органа.

На основном этапе аудиторского мероприятия контроль качества осуществляется в течение 5 рабочих дней по проектам аудиторского отчета и 10 рабочих дней по проектам аудиторского отчета по финансовой отчетности, реестра нарушений, приложенного к ним, до направления их объекту аудита.

Контроль качества основного этапа по проектам материалов аудита территориальных подразделений ведомства, подлежащих согласованию, ведомством уполномоченного органа осуществляется в течение 7 рабочих дней по проектам аудиторского отчета и Реестра нарушений, приложенного к ним, до направления их объекту аудита.

Согласованию посредством информационной системы подлежат проекты заключения контроля качества основного этапа территориальных подразделений ведомства в части установленных финансовых нарушений по основаниям, предусмотренным законом «О государственном аудите и финансовом контроле».

Правила дополнены новыми нормами, которые определяют процедуру согласования контроля качества основного этапа.

Так, указывается, что ведомство уполномоченного органа на подготовительном этапе аудиторского мероприятия посредством информационной системы уведомляет территориальные подразделения о проведении процедуры согласования.

Процедура согласования ведомством уполномоченного органа проектов заключений контроля качества основного этапа территориальных подразделений ведомства осуществляется в информационной системе.

Территориальные подразделения ведомства за 3 (три) рабочих дня до предоставления объекту аудита аудиторского отчета размещают в информационной системе проект заключения контроля качества основного этапа аудиторского мероприятия, с приложением проектов аудиторского отчета, реестра нарушений, документов, на основе которых сформулированы выводы.

Руководитель территориального подразделения ведомства обеспечивает своевременность и полноту направленных материалов.

Ведомство уполномоченного органа по результатам рассмотрения проекта заключения контроля качества основного этапа согласовывает или рекомендует доработать с учетом замечаний проекты материалов аудита в соответствие со Стандартами.

По результатам процедуры согласования материалов аудита с ведомством уполномоченного органа проект заключения контроля качества основного этапа аудиторского мероприятия утверждается руководителем территориального подразделения ведомства.

Структурное подразделение ведомства на системной основе осуществляет мониторинг исполнения рекомендаций, данных по результатам согласования.

В случае размещения территориальным подразделением ведомства проекта заключения контроля качества основного этапа в информационной системе по истечению срока, установленного настоящим пунктом Правил, функционал согласования ведомства уполномоченного органа блокируется в информационной системе. При этом руководитель территориального подразделения утверждает заключение контроля качества основного этапа без согласования ведомством уполномоченного органа.

За нарушение сроков и полноты размещения проекта заключения контроля качества основного этапа аудиторского мероприятия для согласования ведомством уполномоченного органа, должностные лица несут персональную дисциплинарную ответственность в соответствии с законами РК.

Общая продолжительность контроля качества первого уровня одного аудиторского мероприятия составляет не более 15 рабочих дней по всем этапам аудиторского мероприятия, в том числе:

– на подготовительном этапе осуществляется аудиторское мероприятие в течение 2 рабочих дней со дня представления материалов на контроль качества;

– на основном этапе аудиторского мероприятия контроль качества осуществляется:

в течение пяти рабочих дней по проекту аудиторского отчета и Реестра, приложенного к нему до представления на ознакомление их объекту аудита;

в течение десяти рабочих дней по проектам аудиторского отчета по финансовой отчетности и Реестра, приложенного к ним, до представления на ознакомление их объекту аудита;

в течение семи рабочих дней по проектам аудиторского отчета и Реестра, приложенного к ним, подлежащих согласованию ведомством уполномоченного органа до представления на ознакомление их объекту аудита.

Помимо этого, аналогичные поправки внесены в Правила проведения внутреннего государственного аудита и финансового контроля службами внутреннего аудита.

Приказ вводится в действие с 7 октября 2025 года.

