Право

Минфин изменил правила госзакупок

Госзакупки, госзакуп, государственные закупки, государственный бюджет , фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 14:32 Фото: freepik
Министр финансов приказом от 19 декабря 2025 года внес изменения и дополнения в Правила осуществления государственных закупок, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены пунктом о том, что цена заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика (аккредитованной организации коллективного управления правами) на услуги по предоставлению права на сообщение для всеобщего сведения по кабелю или передачи в эфир объектов авторского права или смежных прав признается демпинговой, если она ниже ставки, устанавливаемой в соответствии с минимальными ставками авторского вознаграждения и вознаграждения исполнителям и производителям фонограмм.

Вместе с тем уточняется, что аудированная годовая финансовая отчетность потенциального поставщика учитывается не менее чем за три года, предшествующих предыдущему году.

Аудит годовой финансовой отчетности потенциального поставщика осуществляется аудиторской организацией и входящей в перечень объектов внешнего контроля качества Профессионального совета по аудиторской деятельности, получившей оценку не ниже "4" по результатам проведенного им внешнего контроля качества".

Размещение аудированной годовой финансовой отчетности в депозитарии финансовой отчетности осуществляется в срок не позднее 30 сентября и учитываются при осуществлении государственных закупок с 1 января следующего календарного года.

При этом размещение аудированной годовой финансовой отчетности в депозитарии финансовой отчетности за 2022, 2023 и 2024 годы осуществляется в срок не позднее 15 апреля 2026 года и учитываются при осуществлении государственных закупок с 1 мая 2026 года.

При осуществлении государственных закупок способом конкурса по строительству "под ключ" применяются следующие неценовые критерии, влияющие на итоги конкурса:

  • наличие у потенциального поставщика опыта работы по выполненным договорам, сумма строительно-монтажных работ которых составляет не менее 50% от суммы, выделенной для осуществления государственных закупок.

Документами, подтверждающими опыт работы строительно-монтажных работ, являются электронные копии документов, вносимые в реестр опыта работы в соответствии с Правилами формирования и ведения реестров в сфере государственных закупок.

Если потенциальный поставщик имеет опыт работы, такому потенциальному поставщику присваивается один балл за каждый реализованный такой объект в соответствующем году. Суммарное количество баллов в конкурсе данного критерия не превышает пяти баллов.

При этом опыт работы в качестве субподрядчика не учитывается.

  • обязательство по обеспечению доли местного содержания, превышающей средний показатель по отрасли (указанный в задании на проектирование).

В случае, если потенциальный поставщик в составе заявки на участие в конкурсе принимает обязательство по обеспечению доли местного содержания, превышающей средний показатель по отрасли (указанный в задании на проектирование), такому потенциальному поставщику присваивается один балл за каждые дополнительные 10% местного содержания;

гарантия качества по объекту строительства:

  • на основные конструкции;
  • на инженерные сети;
  • на оборудование.

В случае, если потенциальный поставщик в составе заявки на участие в конкурсе дает согласие на гарантию качества по объекту строительства, такому потенциальному поставщику присваивается:

  • за гарантию на основные конструкции 0,1 балла за каждый год гарантии, суммарное количество баллов в конкурсе данного критерия не превышает пяти баллов;
  • на инженерные сети 0,1 балла за каждый год гарантии, суммарное количество баллов в конкурсе данного критерия не превышает двух баллов;
  • на оборудование 0,1 балла за каждый год гарантии, суммарное количество баллов в конкурсе данного критерия не превышает одного балла;

принятие условий финансирования по:

  • отказу от аванса;
  • отказу от промежуточной оплаты актов выполненных работ до ввода объекта в эксплуатацию.

В случае, если потенциальный поставщик в составе заявки на участие в конкурсе принимает обязательство об отказе от аванса, такому потенциальному поставщику присваивается один балл.

В случае, если потенциальный поставщик в составе заявки на участие в конкурсе дает согласие об отказе от оплаты промежуточных актов выполненных работ до конца введения объекта в эксплуатацию, такому потенциальному поставщику присваивается пять баллов.

  • обеспечение класса энергоэффективности объекта.

В случае, если потенциальный поставщик в составе заявки на участие в конкурсе гарантирует обеспечение класса энергоэффективности объекта, такому потенциальному поставщику присваивается один балл за каждый пункт повышения, относительно установленного в задании на проектирование;

  • реализация проекта за счет собственных средств (спонсор).

В случае, если потенциальный поставщик в составе заявки на участие в конкурсе гарантирует реализацию проекта за счет собственных средств (спонсор), такому потенциальному поставщику присваивается 50 баллов.

При этом остальные критерии, предусмотренные пунктом 301 настоящих Правил, не применяются.

  • реализация проекта за счет собственных средств поставщика с последующим выполнением государственных обязательств.

В случае, если потенциальный поставщик в составе заявки на участие в конкурсе гарантирует реализацию проекта за счет собственных средств с последующим выполнением государственных обязательств, такому потенциальному поставщику присваивается 50 баллов.

В случае реализации проекта за счет собственных средств потенциального поставщика с последующим выполнением государственных обязательств и равенства количества баллов неценовых критериев, победителем признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия финансово-экономической модели согласно Правилам планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово-экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов.

  • реализация проекта за счет собственных средств с принятием объекта в доверительное управление.

В случае, если потенциальный поставщик в составе заявки на участие в конкурсе гарантирует реализацию объекта за счет собственных средств с принятием объекта в доверительное управление на условиях типового договора передачи в доверительное управление, такому потенциальному поставщику присваивается 48 баллов.

При равенстве количества баллов неценовых критериев победителем признается участник конкурса, имеющий больший показатель финансовой устойчивости потенциального поставщика, определяемый веб-порталом автоматически согласно данным информационных систем органов государственных доходов.

При равенстве показателя финансовой устойчивости потенциальных поставщиков победителем признается участник конкурса, заявка на участие которого поступила ранее заявок на участие в конкурсе других потенциальных поставщиков.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
