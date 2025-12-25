Минфин изменил правила госзакупок

Министр финансов приказом от 19 декабря 2025 года внес изменения и дополнения в Правила осуществления государственных закупок, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены пунктом о том, что цена заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика (аккредитованной организации коллективного управления правами) на услуги по предоставлению права на сообщение для всеобщего сведения по кабелю или передачи в эфир объектов авторского права или смежных прав признается демпинговой, если она ниже ставки, устанавливаемой в соответствии с минимальными ставками авторского вознаграждения и вознаграждения исполнителям и производителям фонограмм.

Вместе с тем уточняется, что аудированная годовая финансовая отчетность потенциального поставщика учитывается не менее чем за три года, предшествующих предыдущему году.

Аудит годовой финансовой отчетности потенциального поставщика осуществляется аудиторской организацией и входящей в перечень объектов внешнего контроля качества Профессионального совета по аудиторской деятельности, получившей оценку не ниже "4" по результатам проведенного им внешнего контроля качества".

Размещение аудированной годовой финансовой отчетности в депозитарии финансовой отчетности осуществляется в срок не позднее 30 сентября и учитываются при осуществлении государственных закупок с 1 января следующего календарного года.

При этом размещение аудированной годовой финансовой отчетности в депозитарии финансовой отчетности за 2022, 2023 и 2024 годы осуществляется в срок не позднее 15 апреля 2026 года и учитываются при осуществлении государственных закупок с 1 мая 2026 года.

При осуществлении государственных закупок способом конкурса по строительству "под ключ" применяются следующие неценовые критерии, влияющие на итоги конкурса:

наличие у потенциального поставщика опыта работы по выполненным договорам, сумма строительно-монтажных работ которых составляет не менее 50% от суммы, выделенной для осуществления государственных закупок.

Документами, подтверждающими опыт работы строительно-монтажных работ, являются электронные копии документов, вносимые в реестр опыта работы в соответствии с Правилами формирования и ведения реестров в сфере государственных закупок.

Если потенциальный поставщик имеет опыт работы, такому потенциальному поставщику присваивается один балл за каждый реализованный такой объект в соответствующем году. Суммарное количество баллов в конкурсе данного критерия не превышает пяти баллов.

При этом опыт работы в качестве субподрядчика не учитывается.

обязательство по обеспечению доли местного содержания, превышающей средний показатель по отрасли (указанный в задании на проектирование).

В случае, если потенциальный поставщик в составе заявки на участие в конкурсе принимает обязательство по обеспечению доли местного содержания, превышающей средний показатель по отрасли (указанный в задании на проектирование), такому потенциальному поставщику присваивается один балл за каждые дополнительные 10% местного содержания;

гарантия качества по объекту строительства:

на основные конструкции;

на инженерные сети;

на оборудование.

В случае, если потенциальный поставщик в составе заявки на участие в конкурсе дает согласие на гарантию качества по объекту строительства, такому потенциальному поставщику присваивается:

за гарантию на основные конструкции 0,1 балла за каждый год гарантии, суммарное количество баллов в конкурсе данного критерия не превышает пяти баллов;

не превышает пяти баллов; на инженерные сети 0,1 балла за каждый год гарантии, суммарное количество баллов в конкурсе данного критерия не превышает двух баллов ;

суммарное количество баллов в конкурсе данного критерия ; на оборудование 0,1 балла за каждый год гарантии, суммарное количество баллов в конкурсе данного критерия не превышает одного балла;

принятие условий финансирования по:

отказу от аванса;

отказу от промежуточной оплаты актов выполненных работ до ввода объекта в эксплуатацию.

В случае, если потенциальный поставщик в составе заявки на участие в конкурсе принимает обязательство об отказе от аванса, такому потенциальному поставщику присваивается один балл.

В случае, если потенциальный поставщик в составе заявки на участие в конкурсе дает согласие об отказе от оплаты промежуточных актов выполненных работ до конца введения объекта в эксплуатацию, такому потенциальному поставщику присваивается пять баллов.

обеспечение класса энергоэффективности объекта.

В случае, если потенциальный поставщик в составе заявки на участие в конкурсе гарантирует обеспечение класса энергоэффективности объекта, такому потенциальному поставщику присваивается один балл за каждый пункт повышения, относительно установленного в задании на проектирование;

реализация проекта за счет собственных средств (спонсор).

В случае, если потенциальный поставщик в составе заявки на участие в конкурсе гарантирует реализацию проекта за счет собственных средств (спонсор), такому потенциальному поставщику присваивается 50 баллов.

При этом остальные критерии, предусмотренные пунктом 301 настоящих Правил, не применяются.

реализация проекта за счет собственных средств поставщика с последующим выполнением государственных обязательств.

В случае, если потенциальный поставщик в составе заявки на участие в конкурсе гарантирует реализацию проекта за счет собственных средств с последующим выполнением государственных обязательств, такому потенциальному поставщику присваивается 50 баллов.

В случае реализации проекта за счет собственных средств потенциального поставщика с последующим выполнением государственных обязательств и равенства количества баллов неценовых критериев, победителем признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия финансово-экономической модели согласно Правилам планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово-экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов.

реализация проекта за счет собственных средств с принятием объекта в доверительное управление.

В случае, если потенциальный поставщик в составе заявки на участие в конкурсе гарантирует реализацию объекта за счет собственных средств с принятием объекта в доверительное управление на условиях типового договора передачи в доверительное управление, такому потенциальному поставщику присваивается 48 баллов.

При равенстве количества баллов неценовых критериев победителем признается участник конкурса, имеющий больший показатель финансовой устойчивости потенциального поставщика, определяемый веб-порталом автоматически согласно данным информационных систем органов государственных доходов.

При равенстве показателя финансовой устойчивости потенциальных поставщиков победителем признается участник конкурса, заявка на участие которого поступила ранее заявок на участие в конкурсе других потенциальных поставщиков.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.