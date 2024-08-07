Новые Правила государственных закупок разработали в Казахстане

Министерство финансов подготовило проект Правил осуществления государственных закупок, сообщает Zakon.kz.

Документ разработан во исполнение пункта 5 распоряжения премьер-министра РК от 31 июля 2024 года № 108-р "О мерах по реализации законов Республики Казахстан от 1 июля 2024 года "О государственных закупках" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам закупок и исключения излишней законодательной регламентации".

Правила разработаны в соответствии с законом "О государственных закупках", законами "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", "Об информатизации" и определяют порядок осуществления государственных закупок.

Правила не распространяются на государственные закупки с применением особого порядка осуществления государственных закупок.

В правила добавлен ряд новых терминов:

реестр опыта работы в сфере государственных закупок (реестр опыта работы) – электронная база данных, содержащая сведения и документы, подтверждающие наличие опыта работы потенциальных поставщиков, формируемая на веб-портале в порядке, определенном Правилами формирования и ведения реестров в сфере государственных закупок;

– электронная база данных, содержащая сведения и документы, подтверждающие наличие опыта работы потенциальных поставщиков, формируемая на веб-портале в порядке, определенном Правилами формирования и ведения реестров в сфере государственных закупок; демпинговая цена – цена, предложенная потенциальным поставщиком, которая является ниже порогового значения, определяемого настоящими Правилами;

– цена, предложенная потенциальным поставщиком, которая является ниже порогового значения, определяемого настоящими Правилами; аффилированные лица государственных предприятий, юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству – юридические лица, в которых пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) прямо либо косвенно принадлежат государственным предприятиям, юридическим лицам, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству. Косвенная принадлежность означает принадлежность каждому последующему аффилированному лицу пятидесяти и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) иного юридического лица;

– юридические лица, в которых пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) прямо либо косвенно принадлежат государственным предприятиям, юридическим лицам, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству. Косвенная принадлежность означает принадлежность каждому последующему аффилированному лицу пятидесяти и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) иного юридического лица; договор о строительстве "под ключ" – договор, предметом которого являются комплексные работы по строительству объекта и введению его в эксплуатацию, включающие выполнение проектных, изыскательских, строительно-монтажных (расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции, реставрации, капитального ремонта) и других работ, а также сопутствующих указанным работам поставку товаров и оказание услуг, за исключением проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов и услуг технического надзора;

– договор, предметом которого являются комплексные работы по строительству объекта и введению его в эксплуатацию, включающие выполнение проектных, изыскательских, строительно-монтажных (расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции, реставрации, капитального ремонта) и других работ, а также сопутствующих указанным работам поставку товаров и оказание услуг, за исключением проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов и услуг технического надзора; укрупненные показатели стоимости – укрупненные показатели сметной стоимости конструктивных элементов на единицу измерения конструктива и видов работ.

Правилами определен порядок планирования государственных закупок.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона заказчик на основании соответствующего бюджета (плана развития), выделенных денег из Фонда поддержки инфраструктуры образования в соответствии с законодательством РК, или индивидуального плана финансирования разрабатывает и утверждает годовой план государственных закупок.

При этом, сроки осуществления и объемы государственных закупок должны соответствовать срокам и объемам финансирования, отраженным в утвержденных в установленном порядке инвестиционном предложении, технико-экономическом обосновании, проектной (проектно-сметной) документации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 закона государственные закупки осуществляются одним из следующих способов:

конкурса;

аукциона;

запроса ценовых предложений;

из одного источника;

через электронный магазин.

При этом, государственные закупки способом конкурса также осуществяются с особенностями, предусмотренными настоящими Правилами, в том числе:

конкурса с предварительным квалификационным отбором;

конкурса с использованием рейтингово-балльной системы;

конкурса по строительству "под ключ".

Правилами регламентирован порядок определения организатора и единого организатора, а также осуществления централизованных государственных закупок.

В частности, единый организатор осуществляет централизованные государственные закупки, за исключением государственных закупок с применением особого порядка, услуг, предусмотренных государственным социальным заказом, жилища, принадлежащего на праве частной собственности физическому лицу, не являющемуся субъектом предпринимательской деятельности.

Единый организатор государственных закупок осуществляет централизованные государственные закупки по заявкам заказчиков на приобретение товаров, работ, услуг, не включенных в перечни, предусмотренные пунктом 38 настоящих Правил, при условии согласия единого организатора с проведением таких государственных закупок, в порядке, определенном Правилами.

Также Правилами определены Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальным поставщикам и (или) привлекаемым субподрядчикам (соисполнителям).

К потенциальным поставщикам и (или) привлекаемым субподрядчикам (соисполнителям) предъявляются следующие квалификационные требования:

обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц);

являться финансово устойчивыми и не иметь налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;

не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках, а также не иметь просроченной задолженности по выплате заработной платы перед работниками;

наличие опыта работы.

Для целей осуществления государственных закупок, опыт работы учитывается только по договорам, выполненным в рамках государственных закупок и договорам, сведения о которых содержатся в объектах информатизации государственных органов.

В случае реорганизации юридических лиц (присоединение, слияние) учитывается наибольший опыт работы одного из реорганизуемых юридических лиц.

Квалификационное требование в виде финансовой устойчивости потенциального поставщика предъявляется к потенциальным поставщикам, участвующим в государственных закупках:

товаров, если выделенная сумма соответствующей государственной закупки (лота) превышает 4000 МРП;

работ, если выделенная сумма соответствующей государственной закупки (лота) превышает 20 000 МРП;

услуг, если выделенная сумма соответствующей государственной закупки (лота) превышает 8 000 МРП.

Квалификационное требование в виде финансовой устойчивости потенциального поставщика предъявляется вне зависимости от выделенной суммы государственной закупки (лота), в случаях осуществления государственных закупок:

работ по разработке технико-экономического обоснования, проектной (проектно-сметной) документации и градостроительных проектов;

работ по комплексной вневедомственной экспертизе проектов строительства объектов;

инжиниринговых услуг по техническому надзору и (или) управлению проектами.

Финансовая устойчивость потенциального поставщика определяется веб-порталом автоматически на основании следующих сведений органов государственных доходов:

доходы;

уплаченные налоги;

основные средства;

фонд оплаты труда.

Потенциальный поставщик признается финансово устойчивым, если он соответствует в совокупности следующим условиям:

доходы потенциального поставщика за три года, предшествующих предыдущему году согласно данным информационных систем органов государственных доходов, составляют не менее одной второй части суммы, выделенной для осуществления государственной закупки;

показатель уплаченных налогов за три года, предшествующих предыдущему году согласно данным информационных систем органов государственных доходов, составляет не менее трех процентов от доходов потенциального поставщика.

Правилами устанавливается порядок определения демпинговой цены, особые условия участия в государственных закупках временных объединений юридических лиц (консорциума).

В регламентирован порядок проведения конкурса, а также конкурса по строительству "под ключ".

Государственные закупки способом конкурса по строительству "под ключ" осуществляются при реализации проектов технически сложных зданий и сооружений, на основании расчетной сметной стоимости строительства, определенной по укрупненным показателям сметной стоимости конструктивных элементов, разработанных в соответствии с законодательством об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Конкурс на работы по строительству "под ключ" включает в себя проведение государственных закупок в составе единого лота на комплексные работы, включенные в деятельность технического заказчика в сфере строительства в соответствии с законодательством об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

К потенциальным поставщикам, участвующим в государственных закупках способом конкурса строительства "под ключ" предъявляются квалификационные требования по наличию свидетельства об аккредитации юридических лиц, осуществляющих деятельность технического заказчика в сфере строительства в соответствии с законодательством об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

При осуществлении государственных закупок способом конкурса по строительству "под ключ" применяются следующие неценовые критерии, влияющие на итоги конкурса:

1) нахождение потенциального поставщика в соответствующей административно-территориальной единице в границах области, городов республиканского значения и столицы по месту выполнения работ.

В случае, нахождения потенциального поставщика в соответствующей административно-территориальной единице в границах области, городов республиканского значения и столицы по месту выполнения работ, такому потенциальному поставщику присваивается ноль целых пять десятых балла (0,5);

2) наличие у потенциального поставщика опыта работы, являющегося предметом проводимых государственных закупок.

В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы, такому потенциальному поставщику присваивается одна десятая (0,1) балла за каждый реализованный объект, аналогичный являющемуся предметом конкурса, суммарное количество баллов в конкурсе данного критерия не превышает 3 (трех) баллов.

Документом, подтверждающим опыт работы строительства новых объектов, являются электронные копии документов, предусмотренные пунктом 229 настоящих Правил.

При этом, опыт работы в качестве субподрядчика не учитывается.

3) принятие условий финансирования по:

отказу от аванса;

отказу от промежуточной оплаты актов выполненных работ до ввода объекта в эксплуатацию;

отказу от корректировки сметной стоимости в сторону увеличения;

отсрочке оплаты.

В случае, если потенциальный поставщик в составе заявки на участие в конкурсе принимает обязательство об отказе от аванса, такому потенциальному поставщику присваивается 1 балл.

В случае, если потенциальный поставщик в составе заявки на участие в конкурсе дает согласие об отказе от оплаты промежуточных актов выполненных работ до конца введения объекта в эксплуатацию, такому потенциальному поставщику присваивается 5 баллов.

В случае, если потенциальный поставщик в составе заявки на участие в конкурсе дает согласие об отказе от корректировки стоимости в сторону увеличения, такому потенциальному поставщику присваивается 2 балла.

В случае, если потенциальный поставщик в составе заявки на участие в конкурсе принимает условия отсрочки оплаты, такому потенциальному поставщику присваивается 1 балл за каждый год отсрочки оплаты, суммарное количество баллов в конкурсе данного критерия не превышает 5 (пяти) баллов. Данный критерий применяется только с критерием, предусмотренным абзацем вторым настоящего пункта;

4) обязательство по обеспечению доли местного содержания, превышающей средний показатель по отрасли (указанный в задании на проектирование).

В случае, если потенциальный поставщик в составе заявки на участие в конкурсе принимает обязательство по обеспечению доли местного содержания, превышающей средний показатель по отрасли (указанный в задании на проектирование), такому потенциальному поставщику присваивается 1 балл за каждые дополнительные 10 процентов местного содержания;

5) гарантия качества по объекту строительства:

на несущие конструкций;

на инженерные сети;

на оборудование;

на отделочные и монтажные работы;

В случае, если потенциальный поставщик в составе заявки на участие в конкурсе дает согласие на гарантию качества по объекту строительства, такому потенциальному поставщику присваивается:

за гарантию на несущие конструкции 0,1 за каждый год гарантии, суммарное количество баллов в конкурсе данного критерия не превышает 5 (пяти) баллов;

на инженерные сети 0,1 за каждый год гарантии, суммарное количество баллов в конкурсе данного критерия не превышает 2 (двух) баллов;

на оборудование 0,1 за каждый год гарантии, суммарное количество баллов в конкурсе данного критерия не превышает 1 (одного) балла;

на отделочные монтажные работы 0,1 за каждый год гарантии, суммарное количество баллов в конкурсе данного критерия не половину балла (0,5) балла;

6) обеспечение класса энергоэффективности объекта.

В случае, если потенциальный поставщик в составе заявки на участие в конкурсе гарантирует обеспечение класса энергоэффективности объекта, такому потенциальному поставщику присваивается 1 балл за каждый пункт её повышения относительно установленного в задании на проектирование;

7) наличие страхования ответственности на сумму в % от стоимости строительства реализуемого объекта.

В случае, если потенциальный поставщик в составе заявки на участие в конкурсе гарантирует страхование ответственности, такому потенциальному поставщику присваивается 4 балла за страхование ответственности на полную сумму и 0,3 балла за каждые 10 процентов суммы страхования от стоимости строительства;

8) реализация проекта за счет собственных средств (спонсор).

В случае, если потенциальный поставщик в составе заявки на участие в конкурсе гарантирует реализацию проекта за счет собственных средств (спонсор), такому потенциальному поставщику присваивается 50 баллов.

При этом, остальные критерии, предусмотренные пунктом 4 настоящих Правил, не применяются;

9) реализация проекта за счет собственных средств с принятием объекта в доверительное управление;

В случае, если потенциальный поставщик в составе заявки на участие в конкурсе гарантирует реализацию объекта за счет собственных средств с принятием объекта в доверительное управление на условиях типового договора передачи в доверительное управление, такому потенциальному поставщику присваивается 48 баллов.

При этом, остальные критерии, предусмотренные пунктом 4 настоящих Правил, не применяются;

10) досрочная реализация проекта в % от нормативного срока выполнения работ.

В случае, если потенциальный поставщик в составе заявки на участие в конкурсе гарантирует досрочную реализацию проекта, такому потенциальному поставщику присваивается 0,3 балла за каждые 5% сокращения срока по отношению к нормативному сроку выполнения работ;

11) показатель финансовой устойчивости, рассчитываемый при равенстве суммы неценовых критериев.

При равенстве количества баллов неценовых критериев победителем признается участник конкурса, имеющий больший показатель финансовой устойчивости потенциального поставщика, определяемый веб-порталом автоматически согласно данным информационных систем органов государственных доходов.

Веб-портал автоматически сопоставляет конкурсные неценовые критерии, влияющие на итоги конкурса и определяет победителя.

Нормы касающиеся госзакупок способом конкурса по строительству "под ключ" начнут действовать с 1 июля 2025 года.

Также правилами определяется порядок осуществления государственных закупок способом аукциона, запроса ценовых предложений, через электронный магазин, а также услуг, предусмотренных государственным социальным заказом, способом из одного источника.

Отдельная глава посвящена особенностям осуществления государственных закупок жилища, принадлежащего на праве частной собственности физическому лицу, не являющемуся субъектом предпринимательской деятельности.

С полным текстом Правил можно ознакомиться по ссылке.

Разработчики утверждают, что принятие Проекта не повлечет отрицательных социально-экономических или правовых последствий, а также не потребует выделения финансовых средств из республиканского бюджета.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 августа 2024 года.