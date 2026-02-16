Правила списания пени и штрафов малому бизнесу утвердили в Казахстане

Министр финансов приказом от 13 февраля 2026 года утвердил Правила списания суммы пеней и штрафов, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок списания субъектам микро- и малого предпринимательства следующих сумм:

пени, числящейся в лицевом счете налогоплательщика по состоянию на 1 января 2026 года , а также начисленной на сумму недоимки, числящейся в лицевом счете налогоплательщика по состоянию на 1 января 2026 года, за период с 1 января 2026 года до даты ее уплаты, включая день уплаты, по тому виду налога и другого обязательного платежа в бюджет, по которому уплачена недоимка;

, а также начисленной на сумму недоимки, числящейся в лицевом счете налогоплательщика по состоянию на 1 января 2026 года, за период до даты ее уплаты, включая день уплаты, по тому виду налога и другого обязательного платежа в бюджет, по которому уплачена недоимка; штрафа, наложенного органами государственных доходов за правонарушения в области налогообложения в соответствии с КоАП, числящегося по состоянию на 1 января 2026 года в лицевом счете налогоплательщика по тому виду налога и другого обязательного платежа в бюджет, по которому уплачена недоимка;

в лицевом счете налогоплательщика по тому виду налога и другого обязательного платежа в бюджет, по которому уплачена недоимка; пеней и штрафов, в случае исполнения до 1 апреля 2026 года налогоплательщиком в полном объеме налогового обязательства по уплате налога и другого обязательного платежа в бюджет, срок уплаты которого по состоянию на 1 января 2026 года изменен в соответствии с налоговым законодательством и законодательством РК о реабилитации и банкротстве;

налогоплательщиком в полном объеме налогового обязательства по уплате налога и другого обязательного платежа в бюджет, срок уплаты которого по состоянию изменен в соответствии с налоговым законодательством и законодательством РК о реабилитации и банкротстве; штрафа, наложенного органами государственных доходов в соответствии с КоАП, за совершение оборота за период непостановки на учет в качестве плательщика НДС по оборотам, совершенным до 1 января 2026 года, и числящегося в лицевом счете налогоплательщика.

Обязательным условием списания сумм пеней и штрафов является полная уплата в период с 1 января по 31 марта 2026 года субъектами микро- и малого предпринимательства суммы недоимки по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, установленным Налоговым кодексом, числящейся по состоянию на 1 января 2026 года.

Списание указанных выше сумм осуществляется по итогам инвентаризации лицевых счетов и постановлений органов госдоходов о наложении административных взысканий, произведенной Комиссией по списанию с лицевого счета суммы пеней и штрафов.

Комиссия создается органом государственных доходов по месту ведения лицевых счетов налогоплательщиков в течение 2 рабочих дней со дня введения в действие Правил.

В состав Комиссии включаются должностные лица:

ответственные за ведение учета и лицевых счетов налогоплательщиков;

ответственные за регистрацию налогоплательщиков;

ответственные за работу с задолженностью;

имеющие право рассматривать дела об административных правонарушениях;

ответственные за налоговый аудит;

ответственные за налоговое администрирование налога на добавленную стоимость;

ответственные за работу с несостоятельными должниками;

юридической службы.

Комиссию возглавляет председатель, который является руководителем или заместителем руководителя органа государственных доходов.

Инвентаризация лицевых счетов производится Комиссией со дня ее создания по 31 марта 2026 года и предусматривает отбор налогоплательщиков, уплативших в полном объеме сумму недоимки.

Не подлежат списанию суммы:

пеней, образованных по налоговым обязательствам физического лица, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности и частной практики;

штрафа, наложенного органами государственных доходов на физических лиц по нарушениям налогового законодательства, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности и частной практики.

Сумма, числящаяся в лицевом счете налогоплательщика по состоянию на 1 января 2026 года, определяется:

по недоимке – как сумма налога и другого обязательного платежа в бюджет:

отраженная в лицевом счете налогоплательщика в графе "Сальдо расчетов (недоимка (-) или переплата (+)" на 1 января 2026 года;

начисленная по результатам налоговой проверки и отраженная в лицевом счете налогоплательщика в графе "Начислено", срок уплаты по которой в графе "Срок уплаты" указан до 1 января 2026 года;

по пене – как сумма пени:

отраженная в лицевом счете налогоплательщика в графе "Сальдо пени (+, -)" на 1 января 2026 года;

начисленная по результатам налоговой проверки и отраженная в лицевом счете налогоплательщика в графе "Начислено пени", срок уплаты по которой в графе "Срок уплаты" указан до 1 января 2026 года;

по штрафу – как сумма штрафа, наложенная по результатам налоговой проверки и отраженная в лицевом счете налогоплательщика по тому виду налога и другого обязательного платежа в бюджет, по которому уплачена недоимка:

в графе "Сальдо штрафа (+, -)" на 1 января 2026 года;

в графе "Начислено штрафа", наложенная по результатам проверки, по которой начисленная сумма налога и другого обязательного платежа в бюджет отражена в лицевом счете налогоплательщика в графе "Начислено", срок уплаты по которой в графе "Срок уплаты" указан до 1 января 2026 года.

Орган государственных доходов не позднее 3 рабочих дней со дня завершения инвентаризации выносит решение о списании суммы пени при условии уплаты суммы недоимки.

До вынесения Решения о списании суммы пени органом государственных доходов в интегрированной системе налогового администрирования (ИСНА) запускается режим полного пересчета пени по тому виду налога и другого обязательного платежа в бюджет, по которому уплачена недоимка.

Не позднее 3 рабочих дней со дня вынесения Решения о списании суммы пени Комиссией производится списание суммы пени, указанной в Решении о списании суммы пени.

Списание производится путем отражения в графах лицевого счета налогоплательщика "Расчеты по пени" – "Начислено (уменьшено)" суммы пеней, подлежащей списанию, со знаком минус с указанием в графе лицевого счета "Содержание операции и документ, на основании которого производится запись (ввод)" записи:

"Решение № _______ о списании суммы пени с лицевого счета налогоплательщика от "___" ______________________ 20____ года.".

Департаменты государственных доходов по областям, городам республиканского значения и столице ежемесячно в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Комитет государственных доходов отчет о списании суммы пеней и штрафов при условии уплаты суммы недоимки.

При этом окончательный отчет представляется в срок до 10 апреля 2026 года.

Приказ вводится в действие с 24 февраля 2026 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.