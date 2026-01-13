Выпуск ценных бумаг акиматами: внесены изменения

Министр финансов приказом от 8 января 2026 года внес изменения в Правила выпуска ценных бумаг для обращения на внутреннем рынке местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что ценные бумаги размещаются эмитентом путем проведения аукциона, доразмещения, повторного открытия, установленными правилами организатора торгов.

Эмитенту допускается производить частичное досрочное или полное досрочное погашение ценных бумаг.

Частичное досрочное или полное досрочное погашение осуществляется по согласованию с держателями ценных бумаг (или их уполномоченными представителями).

Также говорится, что погашение и обслуживание, а также частичное досрочное или полное досрочное погашение ценных бумаг осуществляется за счет средств соответствующего местного бюджета.

Приказ вводится в действие с 23 января 2026 года.